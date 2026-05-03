Из-за этих ошибок ваша пенсия станет меньше — проверьте себя

Ключевым фактором при расчете будущей пенсии является уплата работодателем взносов за сотрудника Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Есть ряд факторов, которые могут привести к снижению размера пенсии в будущем. Внимание стоит обратить на ошибки в учете трудового стажа, страховых взносов работодателя, неучтенные периоды службы в армии и на получение пособия по безработице.

«Трудовой стаж до 2002 года формирует стажевый коэффициент. При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 у мужчин применяется коэффициент 0,55. Любые „выпадающие“ периоды автоматически снижают базу расчета. Кроме того, не всегда учитываются периоды службы в армии, получения пособия по безработице или обучения», — рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

По ее информации, после 2002 года ключевым фактором при расчете будущей пенсии является уплата работодателем взносов за сотрудника. Выплаты снизятся при пробелах в платежах, неофициальной работы или из-за технических ошибок при передаче данных в Социальный фонд.

Кроме того, дополнительные потери возникнут из-за формальных несоответствий. Например, если в документах разные фамилии и нет подтверждения их изменения либо отсутствуют сведения о заработке за периоды, которые учитываются при расчете.

Также пенсия может стать меньше при переезде в регион с более низким районным коэффициентом. В этом случае размер может уменьшиться из-за отмены региональной надбавки, привязанной к месту проживания.