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Экономика Из-за этих ошибок ваша пенсия станет меньше — проверьте себя

Из-за этих ошибок ваша пенсия станет меньше — проверьте себя

Рассказываем, на что следует обратить внимание

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Ключевым фактором при расчете будущей пенсии является уплата работодателем взносов за сотрудника | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUКлючевым фактором при расчете будущей пенсии является уплата работодателем взносов за сотрудника | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ключевым фактором при расчете будущей пенсии является уплата работодателем взносов за сотрудника

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Есть ряд факторов, которые могут привести к снижению размера пенсии в будущем. Внимание стоит обратить на ошибки в учете трудового стажа, страховых взносов работодателя, неучтенные периоды службы в армии и на получение пособия по безработице.

«Трудовой стаж до 2002 года формирует стажевый коэффициент. При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 у мужчин применяется коэффициент 0,55. Любые „выпадающие“ периоды автоматически снижают базу расчета. Кроме того, не всегда учитываются периоды службы в армии, получения пособия по безработице или обучения», — рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

По ее информации, после 2002 года ключевым фактором при расчете будущей пенсии является уплата работодателем взносов за сотрудника. Выплаты снизятся при пробелах в платежах, неофициальной работы или из-за технических ошибок при передаче данных в Социальный фонд.

Кроме того, дополнительные потери возникнут из-за формальных несоответствий. Например, если в документах разные фамилии и нет подтверждения их изменения либо отсутствуют сведения о заработке за периоды, которые учитываются при расчете.

Также пенсия может стать меньше при переезде в регион с более низким районным коэффициентом. В этом случае размер может уменьшиться из-за отмены региональной надбавки, привязанной к месту проживания.

Если возникли сомнения в корректности начислений, Голубева рекомендует запросить в Социальном фонде России справку о назначенной пенсии. Она оформляется в течение суток через личный кабинет.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Экономика Пенсия Ошибки Социальный фонд Выплата
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Комментарии
2
Гость
3 мая, 07:25
Кроме того, дополнительные потери возникнут из-за формальных несоответствий. Например, если в документах разные фамилии и нет подтверждения их изменения. Это всё, что надо знать о развитии этой страны.
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Гость
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