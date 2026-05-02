Сколько наличных разумно хранить дома и где это лучше делать: ответ юриста

Полностью отказываться от карточек не стоит Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В последнее время многие россияне увеличили долю наличных в своих сбережениях. Причинами стали сбои в работе онлайн-сервисов, желание малого бизнеса обойти налоги и обсуждения возможного усиления контроля за банковскими переводами. О том, сколько денег разумно держать дома и где их лучше хранить, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, закон не устанавливает предельную сумму наличных, которые можно хранить дома. Однако надо учитывать реальные опасности, такие как кража, пожар или мошеннические действия. Именно поэтому в условиях растущего интереса к наличным особенно важно правильно организовать хранение сбережений.

Оптимальный подход, по мнению Хаминского, заключается в диверсификации. Часть средств стоит держать на счетах, а часть — в наличных как резерв на непредвиденные ситуации. Самым надежным способом хранения наличных эксперт назвал банковскую ячейку.

При этом юрист подчеркнул в беседе с «Прайм», что безналичные платежи по‑прежнему доминируют. Карты, переводы и Система быстрых платежей остаются быстрее и безопаснее для большинства повседневных операций. Увлекаться наличным оборотом не стоит. Рекомендуемая стратегия — сбалансированное распределение средств между банковскими счетами и наличным резервом, который не должен превышать разумных пределов, достаточных для покрытия непредвиденных расходов на несколько месяцев.