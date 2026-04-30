Как сэкономить на коммуналке в мае: законные способы

Чтобы не столкнуться с отказом во время перерасчета, нужно сохранить подтверждающие документы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Впереди майские праздники и многие люди в это время уезжают в мини-отпуска. Соответственно, если вы будете отсутствовать дома более пяти дней подряд, то можете потребовать перерасчет платы за коммуналку. В материале разбираемся, как это сделать правильно.

Кто имеет право на перерасчет

Потребовать перерасчет платы за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора могут те, кто отсутствовал дома более пяти дней подряд.

«В этом году майские праздники не складываются в одни большие длинные выходные. Но многие всё равно планируют уехать — на дачу, к родственникам, в другой регион или берут несколько дней отпуска между праздничными датами. Стоит помнить о праве на перерасчет отдельных платежей за ЖКУ. По действующим нормам человек должен отсутствовать в квартире более пяти полных календарных дней подряд», — подтвердил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам парламентария, день отъезда и день возвращения в этот срок не включаются.

«Но есть важное условие: квартира должна быть не оборудована счетчиками именно из-за подтвержденной технической невозможности их установки. Если счетчики есть, нужно просто передать фактические показания. Если потребления не было, это должно отразиться в начислениях», — отметил эксперт.

За что еще можно получить перерасчет

Перерасчет можно получить за вывоз мусора при временном отсутствии. Для этого нужно подать заявление и подтвердить документами, что вы отсутствовали более пяти полных календарных дней подряд.

«Это правило применяется независимо от того, как в конкретном регионе рассчитывается плата за ТКО — по числу проживающих или исходя из площади помещения. При этом важно отличать временный отъезд от ситуации, когда квартира просто пустует или не используется: само по себе неиспользование жилья не означает автоматического освобождения от платы за ТКО», — пояснил Якубовский.

Что не пересчитывают из-за отъезда

Из-за отъезда вам не пересчитают плату за отопление, электроснабжение, коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, содержание жилья и капремонт, потому что дом продолжает обслуживаться, инженерные системы работают, подъезды освещаются, поэтому сам факт отсутствия собственника или жильца не обнуляет эти строки в квитанции.

Как подать заявление и не получить отказ

Чтобы не столкнуться с отказом, нужно сохранить подтверждающие документы:

билеты;

посадочные талоны;

документы о проживании;

справку из санатория;

командировочные документы или иные документы, которые подтверждают период отсутствия.

Заявление на перерасчет можно подать заранее или в течение 30 дней после возвращения. Документы нужно передать в организацию, которая выставляет счета:

в управляющую компанию (УК), если договор на поставку услуг заключен между ней и ресурсоснабжающей организацией (РСО) и оплата производится в кассу УК или ТСЖ;

к поставщику ресурсов, если заключен прямой договор с ресурсоснабжающими организациями;

в МФЦ, если оплата производится по единому платежному документу.

Подать заявление можно в офисе организации, по электронной почте или через форму на сайте ресурсоснабжающей организации.