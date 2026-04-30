Неприятный сюрприз от ФНС: кого заставят заплатить еще больше налогов

Сумму штрафа могут снизить при смягчающих обстоятельствах Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Граждане, обязанные самостоятельно задекларировать доходы, полученные в прошлом году, должны представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года, а уплатить налог необходимо до 15 июля 2026 года. В противном случае можно получить штраф. Расскажем подробнее, кого это касается и что грозит, если проигнорировать закон.

Кто должен отчитаться

Подать декларацию обязаны граждане, которые в 2025 году:

продали недвижимость, находившуюся в собственности менее минимального срока владения (обычно три или пять лет);

получили дорогие подарки не от близких родственников;

выиграли в лотерею или тотализатор;

сдавали имущество в аренду;

получали доход от зарубежных источников.

Отдельно отчитаться обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также те, кто оказывал частные услуги, например репетиторы, няни, мастера красоты, при условии, что они не имеют статуса самозанятого или ИП.

Что не нужно декларировать

Освобождаются от подачи декларации те, кто:

продал имущество, находившееся в собственности более трех (или пяти) лет;

получил в подарок недвижимость или транспорт от близких родственников (супругов, детей, родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер).

Если имущество получено в дар от близкого родственника, декларацию подавать не нужно, однако налоговики рекомендуют представить в инспекцию пояснение, что имущество получено от близкого родственника, приложив копию договора дарения и документы, подтверждающие родство.

Также не нужно подавать декларацию, если налог уже удержан работодателем или если налоговый агент сообщил в ФНС о невозможности удержать налог — в этом случае налоговый орган сам вышлет уведомление на уплату.

Что изменилось в декларации

С 1 января 2026 года действует новая форма 3-НДФЛ. Главные изменения касаются прогрессивной шкалы налога: теперь ставка НДФЛ зависит от суммы дохода и может составлять 13, 15, 18, 20 или 22 процента. Чем выше доход, тем больше ставка.

Появились новые налоговые вычеты — например, за сдачу норм ГТО и за взносы по программе долгосрочных сбережений.

Также в декларации теперь нужно отражать доходы от операций с цифровой валютой и майнинга — для этого добавили специальные коды в форму.

Как подать декларацию

Удобнее всего заполнить и отправить декларацию через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Можно также подать бумажную декларацию лично в налоговой инспекции, через МФЦ или направить почтой.

Если обязанность по представлению декларации отсутствует и декларация подается только с целью получения налогового вычета, предельный срок 30 апреля на таких лиц не распространяется — подать декларацию можно в любое время в течение трех лет.

Ответственность за нарушение сроков

За непредставление или несвоевременное представление декларации предусмотрены штрафы и пени. Штраф составляет 5% от суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

При этом налоговая вправе учесть смягчающие обстоятельства, если речь идет о благотворительности и волонтерстве, тяжелом финансовом положении, наличии иждивенцев или заболеваний. В таких случаях штраф может быть снижен в 2–10 раз, но все обстоятельства необходимо подтвердить документально.

Как этим пользуются мошенники

Мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают электронные письма о якобы наличии неуплаченного налога или задолженности с QR-кодами для их уплаты. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Гражданам могут поступать электронные письма, оформленные от имени Федеральной налоговой службы, с уведомлением о наличии неуплаченного налога или задолженности. В сообщении предлагается быстро решить проблему, перейдя по QR-коду для их оплаты», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.