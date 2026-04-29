Россиян предупредили, что будет с их накоплениями: как не совершить ошибку

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Россиянам рекомендовали достать деньги «из-под подушки» | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUРоссиянам рекомендовали достать деньги «из-под подушки» | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Россиянам рекомендовали достать деньги «из-под подушки»

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Держать «под подушкой» наличность нет никакого смысла. Это связано с тем, что так деньги быстро дешевеют. Об этом заявил доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Они [деньги] же стремительно обесцениваются. Представьте, что у вас есть один миллион [рублей]. Если вы отнесете его на депозит, то у вас через год будет, условно, 1,1 млн. А если оставите эти деньги под подушкой, то через год у вас будет 900 тысяч», — привел пример Юденков.

Инициативы по выпуску дополнительных облигаций вместо вкладов и другие подобные идеи — это пустые разговоры, которые только пугают людей, пояснил Юденков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В России люди стали чаще расплачиваться наличкой, из-за этого доля безналичных операций перестала расти. Такая тенденция негативно влияет на финансовый сектор и экономику страны в целом, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичные операции. Однако в настоящий момент ситуацию нельзя назвать радикальной.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Вкладчик Наличка Деньги Инвестиции Банк
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Комментарии
16
Гость
30 апреля, 21:11
Такая тенденция негативно влияет на финансовый сектор и экономику страны в целом, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичные операции. А и гори оно все.
Гость
30 апреля, 21:07
Лучше потратить на себя. Все. До копейки. На здоровье, путешествие или давнюю мечту, учебу, ремонт... Это всего лишь нолики (даже не бумага), за которые вы отдаете свое здоровье и время. Жизнь одна, и она коротка.
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