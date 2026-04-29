Россиян предупредили, что будет с их накоплениями: как не совершить ошибку

Россиянам рекомендовали достать деньги «из-под подушки» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Держать «под подушкой» наличность нет никакого смысла. Это связано с тем, что так деньги быстро дешевеют. Об этом заявил доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Они [деньги] же стремительно обесцениваются. Представьте, что у вас есть один миллион [рублей]. Если вы отнесете его на депозит, то у вас через год будет, условно, 1,1 млн. А если оставите эти деньги под подушкой, то через год у вас будет 900 тысяч», — привел пример Юденков.

Инициативы по выпуску дополнительных облигаций вместо вкладов и другие подобные идеи — это пустые разговоры, которые только пугают людей, пояснил Юденков в эфире радиостанции «Говорит Москва».