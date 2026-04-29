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Экономика Люди массово переходят на наличку: с чем это связано и как ситуация отразится на экономике

Люди массово переходят на наличку: с чем это связано и как ситуация отразится на экономике

Аналитики обеспокоены снижением спроса на безналичные расчеты

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Эксперты отмечают, что рост доли налички негативно влияет на экономику | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUЭксперты отмечают, что рост доли налички негативно влияет на экономику | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Эксперты отмечают, что рост доли налички негативно влияет на экономику

Источник:

Леонид Меньшенин / 74.RU

В России люди стали чаще расплачиваться наличкой, из-за этого доля безналичных операций перестала расти. Такой тенденцией обеспокоены эксперты.

«Что касается наличности, мы их [операции] видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть», — сообщил в разговоре с ТАСС заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Он добавил, что этот уход нельзя назвать радикальным. Однако за последние месяцы доля безналичного оборота, которую в Сбербанке оценивают по своим методикам, остановилась и даже начала немного снижаться.

Скворцов отметил, что пока нет понимания, носит этот тренд долгосрочный характер или временный. При этом он подчеркнул, что рост доли наличных расчетов негативно влияет на ситуацию для финансового сектора и экономики в целом, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичные операции.

С сентября 2026 года в России заработают лимиты на внесение наличных через банкоматы. Ограничения введут в рамках обеления экономики. Узнать подробности об этом можно здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Экономика Безналичная оплата Оплата наличными Банк
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Комментарии
35
Гость
30 апреля, 13:19
"Россиян предупредили о новом повышении налогов" Всё из-за дыры в бюджете — финансисты вангуют, что в этом году дефицит подберётся к 10 триллионам рублей. Под раздачу попадут НДФЛ и налог на недвижку, который могут задрать через кадастровую стоимость.
Гость
30 апреля, 06:51
Молодцы, народ!
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Гость
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