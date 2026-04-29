Люди массово переходят на наличку: с чем это связано и как ситуация отразится на экономике

Эксперты отмечают, что рост доли налички негативно влияет на экономику Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

В России люди стали чаще расплачиваться наличкой, из-за этого доля безналичных операций перестала расти. Такой тенденцией обеспокоены эксперты.

«Что касается наличности, мы их [операции] видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть», — сообщил в разговоре с ТАСС заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Он добавил, что этот уход нельзя назвать радикальным. Однако за последние месяцы доля безналичного оборота, которую в Сбербанке оценивают по своим методикам, остановилась и даже начала немного снижаться.

Скворцов отметил, что пока нет понимания, носит этот тренд долгосрочный характер или временный. При этом он подчеркнул, что рост доли наличных расчетов негативно влияет на ситуацию для финансового сектора и экономики в целом, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичные операции.