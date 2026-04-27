«Л’Этуаль» закроет больше сотни своих магазинов — в чем причина

Люди стали меньше покупать косметику Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Сеть магазинов «Л’Этуаль» планирует в этом году закрыть 150 торговых точек. Об этом сообщили «Известиям» партнеры компании и источник, знакомый с планами ретейлера. Подтвердила информацию и директор по маркетингу сети Татьяна Ломтева.

По ее словам, компания проверяет, какие магазины работают эффективно, а какие — нет. Специалисты изучают, сколько людей заходит в каждую точку, и смотрят, как меняется поведение покупателей. Закрытие магазинов — это часть плана. Так «Л’Этуаль» хочет приспособиться к текущей ситуации на рынке.

Почему закрывают магазины

В начале 2026 года компания предупредила многих арендодателей, что часть магазинов закроется. Одна из причин — сложности с поставками. «Л’Этуаль» не смогла получить разрешения на продажу некоторых популярных брендов косметики и парфюмерии, например Chanel. Из‑за этого выбор товаров в магазинах стал меньше, а продажи упали, пишет газета «Известия».

Печальная тенденция

Сокращение сети идет уже не первый год. В 2025‑м «Л’Этуаль» закрыла 93 магазина — в целом число точек уменьшилось на 10%.

Финансовые результаты компании тоже стали хуже. В прошлом году выручка составила 83,9 миллиарда рублей — это на 6% меньше, чем в 2024‑м. А вместо прибыли в 1,9 миллиарда рублей компания получила убыток в 1 миллиард рублей.

А что в других магазинах

«Л’Этуаль» не единственная сеть, которая закрывает магазины. Другие крупные продавцы косметики тоже сокращают число точек:

«Подружка» в 2025 году закрыла 25 магазинов;

«Рив Гош» сократила примерно 10% своих точек;

«Иль де Ботэ» пока не открывает новые магазины и приостановила активное развитие.

Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин объясняет это тем, что люди всё чаще покупают косметику онлайн, а не в обычных магазинах. При этом сам рынок косметики остается на плаву, но компаниям приходится избавляться от точек, которые приносят мало денег.