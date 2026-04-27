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Экономика «Л’Этуаль» закроет больше сотни своих магазинов — в чем причина

«Л’Этуаль» закроет больше сотни своих магазинов — в чем причина

Разбираемся в ситуации

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Люди стали меньше покупать косметику | Источник: Марина Молдавская / E1.RUЛюди стали меньше покупать косметику | Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Люди стали меньше покупать косметику

Источник:

Марина Молдавская / E1.RU

Сеть магазинов «Л’Этуаль» планирует в этом году закрыть 150 торговых точек. Об этом сообщили «Известиям» партнеры компании и источник, знакомый с планами ретейлера. Подтвердила информацию и директор по маркетингу сети Татьяна Ломтева.

По ее словам, компания проверяет, какие магазины работают эффективно, а какие — нет. Специалисты изучают, сколько людей заходит в каждую точку, и смотрят, как меняется поведение покупателей. Закрытие магазинов — это часть плана. Так «Л’Этуаль» хочет приспособиться к текущей ситуации на рынке.

Почему закрывают магазины

В начале 2026 года компания предупредила многих арендодателей, что часть магазинов закроется. Одна из причин — сложности с поставками. «Л’Этуаль» не смогла получить разрешения на продажу некоторых популярных брендов косметики и парфюмерии, например Chanel. Из‑за этого выбор товаров в магазинах стал меньше, а продажи упали, пишет газета «Известия».

Печальная тенденция

Сокращение сети идет уже не первый год. В 2025‑м «Л’Этуаль» закрыла 93 магазина — в целом число точек уменьшилось на 10%.

Финансовые результаты компании тоже стали хуже. В прошлом году выручка составила 83,9 миллиарда рублей — это на 6% меньше, чем в 2024‑м. А вместо прибыли в 1,9 миллиарда рублей компания получила убыток в 1 миллиард рублей.

А что в других магазинах

«Л’Этуаль» не единственная сеть, которая закрывает магазины. Другие крупные продавцы косметики тоже сокращают число точек:

  • «Подружка» в 2025 году закрыла 25 магазинов;

  • «Рив Гош» сократила примерно 10% своих точек;

  • «Иль де Ботэ» пока не открывает новые магазины и приостановила активное развитие.

Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин объясняет это тем, что люди всё чаще покупают косметику онлайн, а не в обычных магазинах. При этом сам рынок косметики остается на плаву, но компаниям приходится избавляться от точек, которые приносят мало денег.

По данным аналитиков BusinesStat, в 2025 году продажи косметики в России упали на 2% — до 3,9 миллиарда единиц товара. В основном это связано с тем, что в обычных магазинах стали покупать меньше.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Магазин Закрытие Косметика
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Комментарии
6
Гость
27 апреля, 17:16
Неужели? Вот это новость! А в 2009 году они утверждали, что в сегменте косметических товаров кризисов не бывает. Кстати, "Л’Этуаль" и "Подружка" принадлежат одному и тому же владельцу.
Гость
27 апреля, 10:44
В чём хоть вы всё разбираетесь? Аренда высокая, налоги конские, население экономит на еде - вот и все разбирательства. Великая страна!
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Гость
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