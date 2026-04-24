Компании накопили «плохих» кредитов на 11 трлн рублей. Пора ли уже тревожиться о массовых дефолтах?

Эксперты рассказали, когда ситуация может стать катастрофической Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Доля проблемных кредитов, выданных российскими банками компаниям, за год выросла до 11,5%. «Фонтанка» разбиралась, можно ли считать это предвестием кризиса.

Что случилось

Банк России на прошлой неделе опубликовал информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ в марте 2026 года». Из него следует, что к 1 марта доля проблемных кредитов, выданных юридическим лицам, в общем портфеле банков составила 11,5%. В деньгах объем обязательств, которые при худшем раскладе могут быть не исполнены, составил 10,9 трлн рублей.

Ухудшилось положение отдельных заемщиков из строительной, промышленной и телекоммуникационной отраслей. Банк России в материале «О развитии банковского сектора РФ в марте 2026 года»

Чтобы обезопасить себя от неисполнения обязательств заемщиками, банки делают резервы. Резервами и качественными залогами покрыты только 54% проблемных кредитов компаниям. ЦБ оценивает этот уровень как приемлемый, а риски по непокрытой части — как управляемые. «Банки вместе с заемщиками стремятся найти решения, которые помогут последним справиться с трудностями», — отмечается в материале.

В аналогичной публикации за март 2025 года доля проблемных кредитов в корпоративном секторе оценивалась в 3,9%, что составляло 3,1 трлн рублей. Из этого можно сделать поспешный вывод (который и сделали некоторые телеграм-каналы), что за год показатель вырос на пугающие 7,6 процентных пункта. Однако на самом деле это два разных показателя, и резкий рост проблемной задолженности связан со сменой методологии оценки.

Как росла доля «плохих» долгов

Если к началу марта 2025 года «плохие» кредиты, выданные «корпоратам», оценивались в 3,1 трлн рублей (3,9% портфеля), то к началу сентября их объем подрос до 3,5 трлн рублей (4,2%). А на 1 октября он резко увеличился до 10,4 трлн рублей (11,4%).

Это объясняется тем, что в сентябре–октябре ЦБ изменил методологию оценки качества корпоративных кредитов, приведя ее в соответствие со своим ежеквартальным обзором «Банковский сектор». Как следует из материалов регулятора, новый показатель учитывает задолженность юридических лиц, включая субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

К проблемным кредитам относят корпоративные ссуды IV–V категории качества. IV категория указывает на высокую вероятность того, что заемщик не сможет выполнить свои обязательства, и ссуда обесценится на 51–100%. V категория соответствует кредитам, которые уже точно не вернут, и они обесценятся на 100%. Также на основе отчетности банков в показателе учитываются рискованные реструктуризации и иные проблемные кредиты.

В последнем квартальном обзоре (за 4-й квартал 2025 года) ЦБ отдельно приводит данные по кредитам всех юрлиц и отдельно — малого и среднего бизнеса. У первых доля проблемных ссуд в общем портфеле составляла тогда 11,2% (10,6 трлн рублей), а отдельно у МСП — 17,8% (1,3 трлн рублей). Всё это связано с ранее взятыми бизнесом кредитами по высоким ставкам.

«За 2025 год доля проблемных кредитов в этом сегменте (МСП. — Прим. ред.) выросла на существенные 5,6 процентного пункта», — комментирует в обзоре регулятор.

Какие отрасли в зоне риска

Всего за 2025 год проблемные кредиты компаниям выросли с 8,4 до 10,6 трлн рублей, то есть чуть больше чем на четверть. Из этих 2,2 трлн большая часть пришлась на организации из сфер недвижимости и строительства, нефтегазовые компании и финансовых посредников.

Информация о том, в каких отраслях наблюдается наибольшая доля кредитов низкого качества на конец 2025 года Источник: Банк России

Также большая доля кредитов плохого качества наблюдается в торговле — 11% от общего объема на конец года.

При этом у промышленных предприятий доля проблемных задолженностей сравнительно небольшая. Наиболее подвержены кредитному риску строители, добытчики нефти и газа, металлов и угля.

Информация о том, в каких отраслях самая высокая доля проблемных кредитов на конец 2025 года Источник: Банк России

Мантра о том, что «дорогие кредиты душат инвестиции», сильно преувеличена. Российский бизнес в принципе инвестирует не за счет банков. По данным Росстата, около 70–80% вложений в основной капитал компании делают из собственных средств — прибыли и денег акционеров. На банковские кредиты приходится лишь небольшая доля, в районе 8–10%.

Из этого следует, что ключевое влияние на инвестиции оказывает не стоимость заемных денег, а наличие у бизнеса собственных ресурсов и уверенности в будущем. Кредит в российской модели — это в первую очередь инструмент для поддержания оборотных средств, сглаживания кассовых разрывов и рефинансирования, а не двигатель капитальных вложений. Поэтому повышение ставок само по себе может усложнить жизнь отдельным компаниям, особенно закредитованным, что и можно заметить по этой разбивке, но не ломает инвестиционный процесс в целом.

Это уже критично?

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты сходятся во мнении, что 11,5% проблемных кредитов всё же свидетельствуют о тревожной ситуации.

Текущий уровень проблемных кредитов в банковском секторе может считаться критичным. Несмотря на то, что на первый взгляд цифра в 11,5% может показаться не такой уж и большой, есть некоторые подводные камни. Людмила Рокотянская эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», отмечает, что цифра не отражает число всех реструктуризаций, а банки регулярно «очищаются» от «плохих» долгов, продавая их коллекторам, но не смогут делать это бесконечно. В 2025 году кредитные организации поставили рекорд по проданным долгам.

В наиболее уязвимом положении, по мнению эксперта, находятся представители МСП и индивидуальные предприниматели, которые часто занимают не у банков, а у микрофинансовых компаний и организаций. Поэтому статистика может запаздывать и не отражать полную картину с неплатежами и проблемными долгами в экономике. Плюс к тому в последнее время сильно вырос «риск контрагента» — когда проблемы у одной компании вызывают кассовые разрывы у ее контрагентов и далее негативный эффект передается по цепочке.

Быстрый рост просроченной задолженности компаний не может не вызывать опасений, но пока ситуация некритическая, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, у банков сохраняется неплохой запас прочности, а ЦБ принимает меры, чтобы сдерживать дальнейший рост рисков. В частности, поэтому с 1 марта регулятор повысил до 100% макропруденциальную надбавку по кредитам, выдаваемым компаниям с уже высокой долговой нагрузкой.

Принимая также во внимание продолжающееся снижение ключевой ставки, которое должно постепенно облегчить долговое бремя юрлиц, я полагаю, что ЦБ в итоге сможет удержать ситуацию под контролем. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

«Я бы назвал текущую ситуацию тревожной, но пока не катастрофической», — говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Часть роста проблемных кредитов, который фиксирует ЦБ, действительно объясняется изменением методики учета данных, но 11,5% для корпоративного портфеля — это уже высокий показатель.

«Особенно настораживает сегмент МСП, — рассуждает эксперт. — Регулятор прямо пишет, что заемщики продолжали испытывать трудности с обслуживанием ссуд, взятых по высоким ставкам. Это уже не локальная статистическая аномалия, а сигнал, что дорогие деньги начали заметно давить на часть бизнеса».

При этом бóльшая часть компаний всё еще не испытывает трудностей с обслуживанием долга, говорилось ранее в обзоре ЦБ. По мнению аналитика, это важная оговорка.

Проблема сейчас выглядит как серьезное ухудшение качества у отдельных отраслей и части МСП, но не как неминуемая волна массовых дефолтов по всей системе. Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

Какой уровень станет критичным

Маркером серьезных проблем стало бы увеличение доли проблемных корпоративных кредитов до 13–15% по всей банковской системе и от 20% и выше — для МСП, закрепление показателей на этих уровнях и их рост в течение нескольких кварталов, считает Владимир Чернов. Это бы свидетельствовало о том, что проблемы выходят за рамки отдельных отраслей, угрожают новому кредитованию, прибыли банков и инвестиционной активности в экономике. В таких условиях нужны уже не точечные, а срочные системные меры.

Какие меры это могут быть