Одежда и косметика резко подорожают, а в небо хотят вернуть сотни кукурузников: главные экономические новости недели

Хакеры похитили более миллиарда рублей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Таможня перекрыла схему серого импорта через Киргизию и Казахстан, VPN подорожает, Минфин выпускает юаневые облигации, а в небо хотят вернуть кукурузники. Об этих и других экономических новостях прошлой недели рассказывает канал «Денежный бро».

Таможня перекрыла серый импорт

Российская таможня начала массово доначислять пошлины на товары из Казахстана и Киргизии. Теперь ориентируются на страну происхождения, а не на страну отправления.

Повышенные ставки — от 15 до 50% — действуют до конца 2027 года. Для французских духов ставка выросла с 6,5 до 20%, для помады — с 6,5 до 35%.

Эксперты прогнозируют рост цен на непродовольственные товары на 10–15%, на одежду и косметику на маркетплейсах — до 30%. Импортерам советуют переходить на прямые закупки в Китае, Турции или Вьетнаме.

VPN подорожает

Минцифры попросило операторов не расширять зарубежные каналы связи. Теперь любое расширение нужно согласовывать с Роскомнадзором.

Каналы будут забиваться, VPN начнет тормозить. Операторы либо заблокируют часть трафика, либо поднимут тарифы.

Вдобавок компании будут ежемесячно отчитываться об объемах трансграничного трафика. В итоге VPN станет работать хуже и дороже.

Зачем Минфин выпускает юаневые облигации

В мае Минфин снова разместит юаневые облигации. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов в беседе с «Денежным бро» пояснил, что это инструмент для валютной диверсификации на случай ослабления рубля.

По его словам, доходность по рублевым длинным бумагам — около 14,5% годовых. По юаневым — около 7%.

Интерес к ним возникает, когда инвестор допускает ослабление рубля. Более низкая купонная ставка в юанях может частично компенсироваться валютной составляющей, уточнил Привалов.

Криптобиржу Grinex взломали

Криптобиржа Grinex, правопреемница Garantex, которую США обвиняли в отмывании денег для российских киберпреступников, подверглась атаке. Хакеры похитили средства пользователей на сумму более 1 млрд рублей.

На бирже торгуется стейблкоин A7A5, привязанный к рублю и обеспеченный депозитами в ПСБ. Оборот этого токена к началу 2026 года достиг 100 млрд долларов.

Украденные USDT хакеры быстро обменяли на TRX и ETH, чтобы токены нельзя было заморозить. Следы ведут к тому же адресу, что и взлом биржи TokenSpot в Киргизии. Теперь у инвесторов из России практически нет шансов вернуть потерянные средства.

Производители упаковки вступили в сговор

Более 30 поставщиков упаковочных материалов практически одновременно разослали письма о повышении цен до 35% с одинаковыми формулировками. На это пожаловались мясопереработчики, и ФАС начала проверку.

Рынок упаковки в России оценивается в миллиарды рублей. Только сегмент гибкой полимерной упаковки в 2024 году оценивался в 273,7 млрд рублей, общий объем рынка превышает 1 трлн рублей.

При этом три крупных игрока контролируют 60–70% рынка гибкой упаковки для пищевой промышленности. Компании должны объяснить рост цен и предоставить данные с 1 января 2026 года.

Сотни кукурузников Ан-2 хотят вернуть в небо

Разработчик легендарного Ан-2 — СибНИА — предложил вернуть в эксплуатацию около 700 самолетов, которые сейчас простаивают. Ресурс этих машин выработан всего на четверть, жесткого календарного срока службы нет — при должном обслуживании он может летать хоть до 2100 года.

Все дело в том, что в малой авиации России острый дефицит флота. В коммерческих перевозках задействовано чуть больше 40 Ан-2, а во многих удаленных регионах альтернативы нет.

Восстановление одного борта оценивается в 17–25 млн рублей, всей партии — в 14,5–21 млрд. Это может быть дешевле, чем разработка нового самолета с нуля, тем более что ЛМС-901 «Байкал» до сих пор не вышел в серию.