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Экономика Лимиты по кредитным картам начали снижать: причины

Лимиты по кредитным картам начали снижать: причины

Это затрагивает и тех, кто гасит долги вовремя

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Банк мониторит надежность клиентов | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUБанк мониторит надежность клиентов | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Банк мониторит надежность клиентов

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Лимит по кредитной карте не остается неизменным. Банк вправе пересмотреть его в меньшую сторону. О том, по каким причинам это происходит, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Решение о снижении лимита принимается на основе внутренней скоринговой модели банка, уточнил специалист. Это автоматическая система, которая оценивает надежность заемщика по разным параметрам и рассчитывает вероятность того, что он не вернет долг. Чем выше кредитный риск клиента, тем ниже лимит.

«В большинстве скоринговых моделей учитываются: наличие просроченных платежей по кредитной карте, кредитная история, в том числе факты банкротства. Текущая долговая нагрузка (соотношение совокупных расходов по задолженностям и совокупных доходов)», — перечислил Смирнов.

Банк также обращает внимание на уровень доходов клиента и на то, насколько активно он пользуется картой. Ухудшение любого из этих факторов может привести к уменьшению лимита, добавил эксперт в беседе с РИА Новости.

При этом его могут снизить даже добросовестным заемщикам с высоким рейтингом во внутренней системе банка. Среди возможных причин Смирнов назвал ужесточение требований к достаточности капитала, что ограничивает общий объем кредитования, а также рост доли проблемных кредитов в портфеле банка.

«В данном случае кредитный портфель банка должен подвергнуться пересмотру, а вместе с ним и лимиты по кредитным картам», — заключил эксперт.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Кредитная карта Лимит Платеж Кредитная история
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Комментарии
3
Гость
20 апреля, 10:55
пхахах, для вашей безопасности 🤣🤣🤣
Гость
20 апреля, 10:03
Интересно какой будет последний гвоздь в крышку гроба?
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Гость
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