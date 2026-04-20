При выдаче кредита теперь еще оформляют расклад Таро и гороскоп: для чего это надо и можно ли избежать лишних трат

МФО компенсируют потерю доходов за счет продажи эзотерических и других сервисов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При оформлении микрозаймов клиентам всё чаще продают необычные дополнительные услуги: расклады Таро, гороскопы, расшифровку снов, подбор аналогов лекарств. За ними стоят не эзотерики, а сами микрофинансовые организации (МФО). Заемщик незаметно для себя переплачивает за ненужные опции. Разбираемся, как защитить свои деньги.

Какие услуги продают МФО

При выдаче, продлении или даже погашении займов микрофинансовые организации предлагают услуги с низкой потребительской ценностью. Среди них — платформы для подбора финансовых решений, юридические консультации, а также сервисы по расшифровке снов, раскладам Таро, составлению гороскопов и подбору аналогов лекарств. Об этом рассказал главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

« "Услуги" предлагаются заемщикам отдельными МФО регулярно, однако большинство клиентов не добираются до финансового уполномоченного за защитой своих прав, поэтому жалоб на такие практики не так много», — заявил Воронин в беседе с «Известиями».

Чаще всего в качестве дополнительной услуги продают страховые продукты, отметили в пресс-службе Банка России. Также сохраняются практики навязывания юридических консультаций, полисов добровольного медицинского или имущественного страхования и сервисов вроде «кредитного рейтинга».

Заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова добавила, что клиентам могут предлагать телемедицину, справочники, флешки с «важной» информацией и даже помощь на дорогах.

Масштабы проблемы

Около половины решений финомбудсмена в пользу клиентов в спорах с МФО в 2025 году были связаны с навязыванием дополнительных услуг, сообщил Юрий Воронин. По данным Банка России, доля жалоб, связанных с дополнительными услугами, в прошлом году составила 14,9% от всех обращений по МФО, а общее их количество выросло примерно на 20% — до 6 тысяч.

Часть МФО отказывает в возврате средств в период охлаждения, что нарушает законодательство, отметили в пресс-службе регулятора. Для решения проблемы уже подготовили новую редакцию базового стандарта защиты прав клиентов, где отдельно пропишут порядок продажи платных опций.

Почему МФО продают допуслуги

Микрофинансовые организации столкнулись с серьёзными проблемами из-за последних изменений в законодательстве. По итогам 2025 года у 53% МФО рентабельность была околонулевой или отрицательной. Примерно треть компаний завершили год с убытком, рынок покинули порядка 60 организаций. Ужесточились и методы регулирования таких финансовых компаний. С 1 марта 2026 года МФО обязаны идентифицировать клиентов по биометрии, а с 1 апреля максимальную переплату по займам снизили до 100%.

Финансовый советник, основатель Rodin.Capital Алексей Родин пояснил, что при ужесточении регулирования компании ищут новые источники прибыли. Сопутствующими услугами рынок частично компенсирует снижение доходности.

«МФО, которые не могут сократить операционные расходы, будут пытаться компенсировать „потери“ за счет продажи дополнительных услуг, которые будут напоминать экосистемный подход, рассчитанный на максимальную пользу для клиентов», — считает Родин.

Зампред правления АО «Национальный банк сбережений» Мария Бродовская добавила, что такие услуги предлагаются адресно — людям с высокой долговой нагрузкой, ограниченным доступом к банковским продуктам и невысокой финансовой грамотностью. Основной риск — скрытое удорожание займа.

Как защититься от навязывания услуг

Чаще всего дополнительные услуги подключают при подписании документов одной электронной подписью, отметил Юрий Воронин. Иногда продление займа возможно только при оформлении платных опций. Чтобы избежать переплаты нужно:

внимательно читать все условия, не торопиться;

если услугу навязали, отказаться от нее без потерь в течение 30 дней, обратившись к кредитору;

при необходимости жаловаться финансовому уполномоченному (рассматривает требования до 500 тысяч рублей бесплатно) или в ЦБ.