Стройматериалы теряют покупателя. Почему спрос на них пока не восстановится

В целом объемы продаж товаров для ремонта будут неуклонно падать, считают эксперты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сети строительных товаров теряют прибыль и вынуждены будут сокращать число офлайн-магазинов. Участники рынка считают, что часть продаж товаров для ремонта успешно перетекает и будет перетекать в онлайн-торговлю. При этом в целом объемы продаж товаров DIY будут неуклонно падать, перспектив для роста у сегмента нет, говорят аналитики. Подробности в материале «Фонтанки».

Рынок товаров DIY замедлил рост: за прошлый год его емкость составила 2 трлн рублей и выросла на 13,2%. Эта динамика вдвое меньше, чем за 2024 год, подсчитали в аналитической компании INFOLine.

Пока же продажи в основном активно растут на маркетплейсах. «У нас категория товаров для ремонта показала прирост на 54% по итогам 2025 года. В Петербурге рост продаж строительных и отделочных материалов, а также инструментов оказался даже выше общероссийских показателей и вырос на 68%», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

Динамика оборота в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысила 70%. На рынке товаров для ремонта по-прежнему растет доля онлайн-продаж, покупатель всё чаще выбирает этот канал покупки, поскольку это позволяет сэкономить время и воспользоваться несколькими способами доставки, отметили в Wildberries.

На площадке активно растут продажи крупногабаритных товаров, а также товары для мелкого ремонта. По обороту в Петербурге в текущем году лидируют стеновые панели, обои и шуруповерты, в этих категориях рост составил от 40 до 80%. Самыми популярными товарами стали самоклеящийся ламинат, самоклеящиеся влагостойкие панели для стен и флизелиновые обои, отметили в пресс-службе Wildberries.

Больше сервиса и меньше спроса

Что касается тенденций, то рынок DIY все отчетливее смещается в сторону сервисной модели: покупатели ориентируются не только на приобретение товара, но и на получение готового решения с сопутствующими услугами, рассказали представители пресс-службы СТД «Петрович». Более всего востребованы предложения, включающие монтаж, установку или даже комплексный ремонт.

Правда, главным трендом рынка материалов для ремонта и дома является снижение покупательского спроса. При этом представители компании «Всеинструменты.ру» довольно умеренно оптимистичны. «Сейчас наблюдается определенная стагнация, вызванная макроэкономическими факторами: высокая ключевая ставка, снижение инвестиционной активности и более осторожное поведение потребителей», — сообщает пресс-служба «Всеинструменты.ру».

«Мы рассматриваем эту ситуацию как формирование отложенного спроса. Проекты не отменяются, а сдвигаются во времени. Мы ожидаем начала разморозки этих инициатив и активного восстановления спроса к концу 2026-го — началу 2027 года», — не унывают в компании.

Однако без ссылок представитель одной из сетей товаров для стройки и ремонта говорит, что ситуация на рынке «реально тяжелая и хвастаться нечем: спрос падает и падает».

Об этом же говорят и аналитики. «Продажи товаров сегмента DIY действительно падают. Замедлилось жилищное строительство и, соответственно, спрос на стройматериалы. Кроме того, много непроданных квартир», — констатирует глава ГК INFOLine Иван Федяков.

По данным СПАРК, у ООО «Максидом» выручка в 2025 году составила 31,7 млрд рублей против 28,8 млрд рублей. Правда, чистая прибыль упала с 6,9 млрд рублей в 2024 году до 1,3 млрд рублей в прошлом году. У ООО «Максипро МО», которое управляет вошедшими в холдинг бывшими магазинами Castorama, выручка в 2024 году была 6,4 млрд рублей, а в прошлом году — уже 2,7 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась с 1 млрд рублей в 2024 году до 723 млн рублей в 2025 году. Похожая тенденция и у ООО «Стройторговля», которое управляет сетью «Вимос». У компании выручка практически не изменилась и составила 13 млрд рублей, а чистая прибыль упала с 420 млн рублей в 2024 году до 263 млн рублей в 2025 году. У бывшей сети OBI, которую приобрела компания «Лента» и переименовала ее в «ДомЛента», ситуация хуже. Сетью управляют три юрлица. Так, ООО «ОБИ ФЦ» в 2024 году отработало с выручкой в 11,7 млрд рублей, а в прошлом году — с 10,3 млрд рублей. Убыток компании в 2024 году составил 710 млн, а в 2025 году вырос до 1,7 млрд рублей. У ООО «Сделай своими руками» выручка просела на 1 млрд, до 10 млрд в 2025 году, убыток вырос с 1,3 млрд в 2024-м до 1,8 млрд рублей в 2025 году. ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» сократило выручку на 500 млн рублей, до 4,5 млрд рублей в 2025 году, а чистая прибыль в 2024 году в 646 млн рублей сменилась на убыток в 863 млн рублей в 2025 году.

При общем снижении спроса продажи материалов для ремонта будут расти на маркетплейсах. Для них это относительно новая категория, они могут наращивать ее еще пару лет. У площадок пока работает эффект низкой базы. Иван Федяков глава ГК INFOLine

Можно также ожидать, что в ближайшее время торговые сети будут сокращать число своих магазинов. «В офлайн-формате высока доля фиксированных расходов: аренда, большие операционные затраты на обслуживание арендуемых помещений», — говорят в пресс-службе «Всеинструменты.ру». Кроме того, даже в больших гипермаркетах покупатель не видит весь ассортимент магазинов, что также сказывается на продажах. » Будущее за более гибкими форматами, сочетающими онлайн и офлайн», — добавили в компании.

Как писали «Известия», сокращения затронули сеть «Строительный двор», по итогам 2025 года она закрыла 98 торговых точек. Сейчас ретейлер управляет 322 объектами.

С уменьшением числа торговых точек столкнулись и другие ритейлеры. Количество экс-магазинов «ДомЛенты» сократилось на 12%, до 23 гипермаркетов.

Правда, другие офлайн-магазины говорят, что оптимизации не будет. Например, «Петрович» нацелен на дальнейшее развитие торговой сети и увеличение доли рынка в Москве и других регионах присутствия, отметили в компании. В прошлом году «Петрович» открыл строительно-торговый центр на Можайском шоссе в Москве и распределительный центр вблизи Домодедово. Также в ноябре 2025 года компания открыла и самый большой в рамках своей сети торговый центр в Екатеринбурге, площадью 48 тыс. м2, добавили в компании.

В текущем году увереннее будут себя чувствовать компании с более гибкой омниканальной моделью, чем классический ретейл. При этом наиболее устойчивым будет бизнес с фокусом на корпоративный сегмент, считают в компании «Всеинструменты.ру».

Но нельзя сказать, что на самом деле у сетей DIY есть предпосылки для увеличения спроса. Ведь спрос на покупку жилья не растет. В марте текущего года продолжилось падение спроса на рынке новостроек Петербурга и Ленобласти. Как писал «РБК-Петербург» со ссылкой на аналитиков Dataflat и bnMAP.Pro, месячное снижение продаж составило 15–17%.

Результаты февраля были и вовсе провальными: в течение месяца продажи квартир по сравнению с январем сократились на 33%.