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Экономика Философия стабильности: как японская система какебо помогает копить даже тем, кто не умеет

Философия стабильности: как японская система какебо помогает копить даже тем, кто не умеет

Старинная привычка японских домохозяек неожиданно стала трендом у тех, кто устал терять деньги «в никуда»

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Японская система какебо превращает накопления в понятный ритуал и помогает собрать подушку без лишней экономии | Источник: GPTЯпонская система какебо превращает накопления в понятный ритуал и помогает собрать подушку без лишней экономии | Источник: GPT

Японская система какебо превращает накопления в понятный ритуал и помогает собрать подушку без лишней экономии

Источник:

GPT

Пока одни скачивают очередное приложение для учета расходов и забывают о нем через неделю, другие возвращаются к методу, которому больше ста лет. Какебо — это японская система ведения личных финансов, которая изначально выглядела как обычная тетрадь. Но по факту это целая философия обращения с деньгами.

Сегодня какебо переживает второе рождение. Только вместо бумажных записей — коробки-копилки, чек-листы и гибрид с банковскими приложениями. И, что самое интересное, работает это не хуже современных сервисов, особенно если вы хотите постепенно собрать финансовую подушку.

История создания

Метод появился в Японии в начале XX века. Его автором считается журналистка Мотоко Хани — одна из первых женщин-редакторов в стране. Она предложила простой, но революционный подход: не просто фиксировать расходы, а осознанно относиться к деньгам.

Идея быстро прижилась. В те времена семьи жили довольно скромно, и система помогала буквально выживать без долгов. Суть была не в жесткой экономии, а в понимании: сколько приходит, куда уходит и что можно отложить.

С годами какебо превратился в культурный феномен. В Японии до сих пор продаются специальные блокноты для ведения такого учета и деревянные боксы для формирования резерва.

Как работает система

Начинать можно с любой суммы, для некоторых комфортный старт&nbsp;— 5000 рублей, другие сразу берут более высокую планку | Источник: GPTНачинать можно с любой суммы, для некоторых комфортный старт&nbsp;— 5000 рублей, другие сразу берут более высокую планку | Источник: GPT

Начинать можно с любой суммы, для некоторых комфортный старт — 5000 рублей, другие сразу берут более высокую планку

Источник:

GPT

На первый взгляд всё выглядит максимально просто. Есть сумма, которую вы хотите накопить, и есть небольшие шаги, которые вы делаете каждый день или несколько раз в неделю.

Современная версия — это так называемая «копилка с заданиями». На коробке нанесены числа: 50, 100, 200, 500 (в нашем случае — рублей, в других валютах значения варьируются) и так далее. Каждый раз вы выбираете сумму, вносите ее в копилку и зачеркиваете соответствующее число.

Выглядит почти как игра. Но именно это и цепляет. Вместо абстрактной цели «накопить сто тысяч» вы выполняете маленькие понятные действия.

Психологический эффект здесь ключевой. Вы видите прогресс, отмечаете результат и получаете дофаминовую «награду» за закрытую ячейку. И уже не хочется бросать на полпути.

Кому подходит какебо

Эта система не про строгие таблицы и сложные формулы. Она идеально заходит тем, кто:

  • устал от приложений, которые открываются один раз и забываются — коробка всегда стоит перед глазами и смотрит на вас с укором;

  • не любит сложные финансовые схемы;

  • хочет накопить, но не понимает, с чего начать;

  • склонен тратить импульсивно.

Какебо работает именно за счет простоты. Не нужно быть экономистом, чтобы начать. Достаточно желания и минимальной дисциплины.

При этом метод одинаково подходит и студенту с небольшим доходом, и человеку с зарплатой выше среднего. Потому что здесь нет фиксированных сумм — только гибкий подход.

Сколько можно накопить

Главный плюс системы — отсутствие потолка. Вы сами выбираете диапазон.

Можно начать с 5000 рублей — это уже даст ощущение контроля над финансами. Дальше масштаб зависит только от вас: 30 тысяч, 100 тысяч, 300 тысяч и выше. Эксперты по личным финансам сходятся в одном: оптимальный резерв для финансовой подушки равен трем — шести ежемесячным расходам. Речь идет именно о тратах, а не о доходах.

Всё строится на принципе «маленьких шагов». Сегодня 50 рублей, завтра 200, послезавтра 500, потом снова 50. Заполнять ячейки можно в любом порядке. В итоге сумма растет почти незаметно, но стабильно.

Именно поэтому какебо часто называют системой для тех, кто «не умеет копить». Она убирает страх перед большими цифрами и фиксированными вычетами из зарплаты.

Адаптация под цифровые реалии

Гибридный вариант: отмечаете сумму на коробке и сразу переводите деньги на накопительный счет&nbsp;— удобно и безопасно | Источник: GPTГибридный вариант: отмечаете сумму на коробке и сразу переводите деньги на накопительный счет&nbsp;— удобно и безопасно | Источник: GPT

Гибридный вариант: отмечаете сумму на коробке и сразу переводите деньги на накопительный счет — удобно и безопасно

Источник:

GPT

Несмотря на свою «бумажную» природу, метод легко вписывается в современную жизнь.

Вариант первый — гибридный.

Вы покупаете физическую коробку-копилку на любом маркетплейсе. Параллельно открываете отдельный накопительный счет в приложении банка. Каждый раз, когда выбираете сумму на коробке, переводите ее на счет и зачеркиваете ячейку.

Так деньги не лежат дома, а работают — пусть и с небольшой доходностью.

Вариант второй — полностью цифровой.

Коробку можно и не покупать. Достаточно скачать, распечатать или начертить шаблон с числами на нужную сумму. Дальше всё то же самое: переводите деньги на отдельный счет и отмечаете выполненные суммы.

По сути, это тот же какебо, только без физического предмета. Идеально для тех, кто не любит лишние вещи в доме.

Как не сорваться на полпути: простые правила

Чтобы система какебо действительно работала, важно не просто «тыкать» в ячейки, а выстроить понятный ритм накоплений. Вот базовые правила, которые помогут не разворовать копилку на середине пути:

  • закрывайте более крупные суммы сразу после зарплаты, пока есть свободные деньги и не начались спонтанные траты;

  • не трогайте накопления до полного закрытия таблицы, иначе теряется весь эффект и появляется соблазн «одолжить у себя»;

  • перед стартом честно проанализируйте расходы за месяц, включая мелкие траты, чтобы понять реальную картину бюджета;

  • отметьте категории, от которых можно отказаться без ущерба качеству жизни — вроде давно забытой подписки на сервис или 3-й чашки кофе, и направьте эти деньги в копилку;

  • двигайтесь от меньших сумм к большим в сложные месяцы, чтобы не выпадать из процесса и сохранить регулярность;

  • используйте правило «любое поступление — подкорми копилку», чтобы финансовый поток на черный день не иссыхал на долгие недели;

  • держите копилку или шаблон на виду, чтобы постоянно видеть прогресс и не забывать про цель;

  • не пытайтесь закрыть все ячейки слишком быстро, чтобы не перегореть и не превратить процесс в стресс.

Система работает просто: выбираете сумму, откладываете деньги и отмечаете ячейку&nbsp;— маленькие шаги складываются в заметный результат | Источник: GPTСистема работает просто: выбираете сумму, откладываете деньги и отмечаете ячейку&nbsp;— маленькие шаги складываются в заметный результат | Источник: GPT

Система работает просто: выбираете сумму, откладываете деньги и отмечаете ячейку — маленькие шаги складываются в заметный результат

Источник:

GPT

Почему это работает

Секрет в том, что система не давит. Она не заставляет откладывать фиксированную сумму каждый месяц.

Сегодня есть возможность — отложили больше. Нет — выбрали минимальное значение. Но при этом движение вперед не останавливается.

Плюс добавляется игровой элемент. Закрытые ячейки, визуальный прогресс, ощущение «я справляюсь» от зачеркнутых ячеек — всё это удерживает внимание лучше любых финансовых советов.

Какебо — это не про строгую экономию и не про отказ от жизни ради цифр на счете. Это про спокойное и постепенное движение к финансовой устойчивости.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Копилка Финансовая грамотность
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Комментарии
7
Гость
17 апреля, 13:05
Очень смешно. В Ярославле зарплата - 50 тыс(медианая). 50тыс - 13(НДФЛ)=43,5тыс 43,5-3(дорога до работы)=40тыс далее 40-14ЖКХ(двушка зимой с отоплением)=26тыс 26тыс-16тыс(продукты в одного)-4(телефон, связь, интернет и сопутка)=6тыс. 6тыс остается на рыльномыльное, бутовую химию, одежду, обувь, и лекарства(не дай бог заболеть). С чего откладывать???? И это если один, со своим жильем.... Если жилье съемное(14+ЖКХ за однушку и 20+ЖКХ за двушку) и есть дети - с голоду бы не помереть....
Гость
17 апреля, 10:54
»Можно начать с 5000 рублей». Ну да, если после оплаты коммуналки они останутся. Весь бюджет после уплаты чаще сводится примерно к 3500. На них нужно жить, и хоть тысячу сэкономить на будущее. Плохо только то, что копится так совсем мало, а любой случай может основательно урезать накопления. Было как-то сосулька упала так, что умудрилась выбить стекло. На улице холодно, потому хочешь, не хочешь, пришлось в срочном порядке вставлять, а у кого-то может сломаться что-то необходимое, или лекарства в срочном порядке потребоваться. Не наэкономишся богато с копеек, как не считай.
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Гость
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