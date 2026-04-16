МРОТ поднимут до 60 тысяч? Спасение для миллионов или опасный экономический эксперимент — мнения экспертов

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Идея резко повысить МРОТ в России снова стала одной из самых обсуждаемых тем. Повод — инициатива увеличить МРОТ почти вдвое. На бумаге это выглядит как быстрый путь к социальной справедливости: больше денег у самых уязвимых работников, меньше разрыв между богатыми и бедными.

Но реальность куда сложнее. Сегодня МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч рублей — сумма, которая заметно отстает от средней зарплаты по стране, превышающей 100 тысяч рублей. Этот разрыв давно вызывает вопросы: как жить на «минималку» в условиях растущих цен?

А есть еще ведь и региональные различия! В одних частях страны люди получают 30–40 тысяч рублей, в других — почти 200 тысяч. На этом фоне идея поднять нижнюю планку кажется логичной. Но экономисты предупреждают: резкое движение вверх может ударить по самой системе. Подробности — в материале MSK1.RU.

МРОТ — не зарплата, а ориентир

Президент и совладелец кадрового дома Superjob Алексей Захаров напоминает, что МРОТ изначально не задумывался как показатель, на который можно прожить. Он объясняет: это скорее технический индикатор, от которого рассчитываются пособия и социальные выплаты.

«Так что взять и щелчком пальцев увеличить МРОТ в два раза — это из области фантазий», — говорит эксперт. Захаров подчеркивает: подобные решения не принимаются резко, потому что тянут за собой массу последствий. А если проект не внесен в Госдуму и не прошел первое чтение, это всего лишь «сотрясение воздуха».

При этом он допускает: если расчеты всё же появятся, обсуждение станет предметным. Но пока — на уровне бесплотной идеи.

Топ-менеджер Анастасия Горелкина, член совета директоров «Азота» и «Сибирского делового союза» признает: сама идея повышения МРОТ понятна — особенно на фоне статистики. Разрыв между минимальными и средними доходами действительно велик, и желание его сократить выглядит политически оправданным.

Однако, как отмечает эксперт, МРОТ не выравнивает зарплаты — он лишь задает нижнюю планку. Горелкина объясняет: различия между регионами возникают не из-за уровня МРОТ, а из-за структуры экономики. В сырьевых регионах зарплаты выше из-за специфики отраслей и северных надбавок, а не потому, что там выше «минималка».

Она обращает внимание на уже существующий механизм: региональные МРОТ. Например, в Москве и Петербурге они существенно выше федерального уровня, что позволяет учитывать локальные особенности без резких скачков по всей стране.

Даже сценарий поэтапного роста — до 60 тысяч рублей за полтора-два года — выглядит более реалистично, чем одномоментное увеличение, говорит Горелкина. Но в любом случае (поднимать МРОТ быстро или медленно) возникает ключевой вопрос: а откуда деньги?!

По ее словам, идея переложить нагрузку на крупный бизнес через налоги выглядит спорной. Значительная часть работников, получающих МРОТ, занята в бюджетной сфере. А это значит, что платить в итоге придется государству — из федерального и региональных бюджетов.

Эксперт подчеркивает: само по себе повышение МРОТ — благо. Но резкий скачок без детальных расчетов может привести к обратному эффекту. Малый бизнес, не выдержав нагрузки, может уйти в серые схемы выплат, чтобы выжить.

Бюджет не выдержит такой нагрузки

Алексей Неживой, руководитель оперативного штаба профсоюза «Новый труд», идет еще дальше в критике. Он прямо называет инициативу популистской и ставит ее в один ряд с громкими, но нереализуемыми обещаниями вроде «13-й пенсии».

По его словам, МРОТ — это жестко привязанный к экономике показатель. Если увеличить его до 60 тысяч рублей, автоматически вырастут все социальные обязательства государства — как минимум в полтора раза. Неживой убежден: текущий бюджет просто не выдержит такой нагрузки.

Он также скептически оценивает политическую составляющую инициативы, считая, что подобные заявления не приносят реальной пользы ни экономике, ни самим авторам предложений.

«Мы в нашем профсоюзе „Новый труд“ уверены: будущее за платформенной занятостью, и ее необходимо урегулировать. Уже сейчас банки, обслуживающие финансовые потоки в этой системе, буквально пожирают средства граждан. При этом экономика России (даже на фоне депрессивных мировых явлений, связанных с глобальным расколом) остается драйвером роста ВВП. Уже сейчас самозанятые, работающие через цифровые платформы, зарабатывают достойные деньги», — говорит Неживой.

Но здесь есть другая проблема: отсутствие социальной защиты. Неживой говорит о необходимости создать механизмы медицинского страхования, оплаты больничных, декретов и пенсионных накоплений для таких работников. Неживой допускает, что в будущем это будут не классические пенсии, а инвестиционные модели, позволяющие людям обеспечивать себя за счет вложений.

В общем, дискуссия вокруг МРОТ выходит далеко за рамки одной цифры. Это вопрос о том, как устроена экономика, кто за что платит и каким будет рынок труда завтра.