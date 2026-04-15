Деньги стали массово снимать с вкладов — в чём причина

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Вкладчики начали направлять сбережения на ипотеку и облигации | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВкладчики начали направлять сбережения на ипотеку и облигации | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Вкладчики начали направлять сбережения на ипотеку и облигации

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Из-за снижения привлекательности вкладов люди стали направлять средства на ипотеку и рублевые корпоративные облигации. В условиях падения доходности клиенты переключились на более сложные финансовые продукты, констатируют финансовые эксперты.

«Доходность рублевых вкладов падает стремительно: максимальная ставка по ним десяти крупнейших банков к концу марта опустилась до 13,55% годовых. Рост депозитов существенно замедлился. Наблюдается отток из валютных депозитов», — пишет «Коммерсант».

Однако, по сведениям издания, у россиян возрос интерес к ипотеке. Динамика средств на счетах эскроу в марте составила 940 млрд рублей против 411 млрд за аналогичный период прошлого года.

Ставка ниже 20% годовых сейчас уже не воспринимается клиентами как заградительная. Кроме того, есть ожидание, что она будет снижаться, а значит, появится возможность перекредитоваться на новых условиях, сходятся во мнении собеседники «Коммерсанта».

Еще один важный фактор роста спроса на ипотеку — ожидание дальнейшего повышения цен на вторичную недвижимость.

Вмеcте с тем Центробанк фиксирует спрос на рублевые корпоративные облигации. Они более привлекательны, поскольку потенциально могут давать доходность выше, чем депозиты, пишет издание.

Мы собрали мнения экспертов в сфере недвижимости о том, стоит ли брать ипотеку после снижения ставки. Пока льготные программы остаются основой ипотечного рынка. На них приходится более 80% всех выдач. Однако сохранение таких мер обходится государству дорого, и это вынужденный шаг, подчеркивал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Вклад с повышенной ставкой Банк Биржевые облигации Процентная ставка Ипотека
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Комментарии
11
Гость
15 апреля, 22:31
Храните деньги в матраце
Гость
15 апреля, 12:26
Нужна максимальная ликвидность. Ибо есть угроза заморозки вкладов.на киллерство
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Гость
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