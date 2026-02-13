Набиуллина заявила, что ипотека станет массово доступной, — главное условие

Доступность ипотеки для россиян будет зависеть от уровня инфляции

Ипотека в России станет массово доступной после снижения инфляции. Подробнее об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Действительно, доступность ипотеки — важнейший фактор. Это очень важно. Но, на наш взгляд, ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится. И что не менее важно, когда люди убедятся, что низкая инфляция — это всерьез и надолго», — заявила она.

При этом снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно. Глава ЦБ считает, что потребуется более плавная траектория снижения ставки.

Ключевая ставка теперь составляет 15,5%. Совет директоров банка снизил ее сегодня на 0,5 п. п.

«Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки и снижение на 0,5 п. п. Обсуждение шло вокруг этих решений. Те, кто был за сохранение ставки, больший акцент делали на том, что данные за январь и декабрь в том числе достаточно „зашумлены“, нужно получить больше данных, больше уверенности по устойчивому возвращению инфляции к 4%», — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, до конца этого года среднее значение ключевой ставки останется на уровне 13,5–14,5%. При этом устойчивая инфляция в России сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года.