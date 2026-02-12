Экономика Когда за долги по коммуналке у вас заберут машину и не выпустят за границу: что нужно знать, чтобы не лишиться имущества

Рассказываем обо всех нюансах

1 219
Пени за просрочку по коммуналке начинают начисляться с 31-го дня

Наталья Лапцевич / 74.RU

Долги за коммуналку опасны не только начислением пени. За них управляющая компания может пойти в суд, а приставы потом — забрать у вас имущество. О рисках рассказал специалист в области ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Когда появляется долг за коммуналку, УК сначала может получить судебный приказ. Собственник вправе его оспорить в течение 10 дней. Если после этого на вас подали в суд и выиграли дело, исполнительный лист могут передать судебным приставам. Они будут стараться взыскать долг с ваших доходов. По закону могут удерживать до 50% от суммы после вычета налогов. Если денег нет или их мало, приставы могут прийти описывать имущество. Но забрать могут не всё: холодильник, плиту, одежду и предметы первой необходимости трогать, вероятно, не будут. Зато могут изъять телевизор, второй компьютер или автомобиль», — отметил эксперт.

Помимо этого приставы вправе арестовать ваши банковские счета, а к основному долгу добавятся еще и судебные издержки, что увеличит сумму к оплате, отметил Бондарь. Кроме того, если долг превысит 30 тыс. рублей, то будут проблемы с выездом за границу, если вы часто путешествуете или ездите в командировки.

Однако единственное жилье за долги не заберут. Если это, конечно, не долги по ипотеке, например.

«Например, если квартира куплена в кредит и находится в залоге у банка, то при систематической неуплате банк через суд может ее реализовать. Вторая ситуация, когда жилье было приобретено на деньги, полученные преступным путем. В таком случае оно может быть конфисковано», — резюмировал спикер в разговоре с «Абзацем».

Просрочка по оплате коммунальных услуг — ситуация, в которую может попасть любой. Узнайте, как коммунальщики могут требовать деньги с должников, как погасить задолженность и на что вы имеете право.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Коммуналка Долг Жилье Пристав Имущество должников
Комментарии
6
Гость
12 февраля, 20:41
А когда примутся за Упр компании, которым люди годами платят,но никаких ремонтов не делают,дома доводят до аварийных.,деньги списываются по липовым акта А Упр компании закрываются, переименовываются банкротятся.А жители остаюся виноватыми,честно платя годами на содержание дома и обагощению Упр ком.
Гость
12 февраля, 16:39
Проще всего всё продать и переехать пока не ввели запрет на смену места жительства
