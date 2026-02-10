Налогов придется заплатить больше, чем вы рассчитывали: в чем дело и с кого потребуют еще денег

Многие россияне привыкли к тому, что с их зарплаты автоматически удерживают 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), однако для некоторых ситуация изменилась: удерживать стали больше, а общую сумму и вовсе можно узнать по итогам года. Всё дело в появлении прогрессивной шкалы налогообложения. Что нужно знать, чтобы не попасть в щекотливую ситуацию, рассказали в нашем материале.

Прогрессивная шкала и как она работает

С начала прошлого года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения. Ее суть в том, что к доходам налогоплательщиков применяются разные ставки. Чем выше зарплата, тем больше с нее удерживают.

Действуют следующие налоговые ставки для трудовых доходов (зарплата, премии, оплата по договорам ГПХ):

13% — если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей;

15% — применяется к сумме дохода, превышающей 2,4 миллиона, но не более 5 миллионов рублей;

18% — к сумме дохода, превышающей 5 миллионов, но не более 20 миллионов рублей;

20% — к сумме дохода, превышающей 20 миллионов, но не более 50 миллионов рублей;

22% — к сумме дохода, превышающей 50 миллионов рублей.

Важно понимать, что повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к той его части, которая превышает установленный порог. Например, если ваш доход перешагнул отметку в 2,4 миллиона рублей, ставка 15% будет применена только к сумме, превышающей этот лимит.

Работодатель выступает налоговым агентом для своих сотрудников. Он удерживает НДФЛ из зарплаты и перечисляет его в бюджет. Это значит, что сотрудник получает на руки сумму уже за вычетом НДФЛ, то есть чистую зарплату. Если же вы получили иной доход, например с продажи квартиры, то налог нужно заплатить самостоятельно.

Пример расчета налога

Рассмотрим на двух примерах, как именно происходит расчет по прогрессивному принципу.

Годовой доход — 3 миллиона рублей

Первые 2,4 миллиона рублей облагаются по ставке 13%:

2 400 000 рублей × 0,13 = 312 000 рублей.

Сумма от 2,4 миллиона до 5 миллионов (в нашем случае это 600 000 рублей) облагается по ставке 15%:

600 000 рублей × 0,15 = 90 000 рублей.

Сумма, превышающая 5 миллионов рублей, в этом примере отсутствует, поэтому ставка 18% не применяется.

Итого НДФЛ к уплате: 312 000 рублей + 90 000 рублей = 402 000 рублей.

Годовой доход — 6 миллионов рублей

Первые 2,4 миллиона рублей по ставке 13%:

2 400 000 рублей × 0,13 = 312 000 рублей.

Сумма от 2,4 миллиона до 5 миллионов (2 600 000 рублей) по ставке 15%:

2 600 000 рублей × 0,15 = 390 000 рублей.

Сумма, превышающая 5 миллионов рублей (1 000 000 рублей), облагается по ставке 18%:

1 000 000 рублей × 0,18 = 180 000 рублей.

Итого НДФЛ к уплате: 312 000 рублей + 390 000 рублей + 180 000 рублей = 882 000 рублей.

Важные нюансы для разных видов доходов

Продажа имущества, дивиденды, проценты по вкладам : для них действует своя, более простая шкала — 13% при доходе до 2,4 миллиона рублей и 15% с суммы превышения.

Особые условия для северян и военнослужащих : для районных коэффициентов, «северных» надбавок и выплат участникам СВО сохранена старая двухступенчатая шкала: 13% до 5 миллионов рублей, затем 15% с суммы превышения.

Что с самозанятыми

Плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) изменения не коснулись. Они продолжают работать на прежних условиях:

ставка 4% с доходов от физических лиц;

ставка 6% с доходов от юридических лиц и ИП;

годовой лимит для применения этого режима остается на уровне 2,4 миллиона рублей.

Как будет происходить оплата, если доходы идут из нескольких источников

Если вы работаете в нескольких местах, каждый работодатель платит налог за вас самостоятельно, не учитывая ваш совокупный доход.

По итогам года налоговая служба получит все данные, сложит ваш общий доход и сделает перерасчет. Если окажется, что вы должны доплатить налог из-за перехода в более высокую ступень, ФНС пришлет вам налоговое уведомление. Декларацию 3-НДФЛ в этом случае подавать не нужно.