Налогов придется заплатить больше, чем вы рассчитывали: в чем дело и с кого потребуют еще денег

Многие россияне привыкли к тому, что с их зарплаты автоматически удерживают 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), однако для некоторых ситуация изменилась: удерживать стали больше, а общую сумму и вовсе можно узнать по итогам года. Всё дело в появлении прогрессивной шкалы налогообложения. Что нужно знать, чтобы не попасть в щекотливую ситуацию, рассказали в нашем материале.
Прогрессивная шкала и как она работает
С начала прошлого года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения. Ее суть в том, что к доходам налогоплательщиков применяются разные ставки. Чем выше зарплата, тем больше с нее удерживают.
Действуют следующие налоговые ставки для трудовых доходов (зарплата, премии, оплата по договорам ГПХ):
13% — если годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей;
15% — применяется к сумме дохода, превышающей 2,4 миллиона, но не более 5 миллионов рублей;
18% — к сумме дохода, превышающей 5 миллионов, но не более 20 миллионов рублей;
20% — к сумме дохода, превышающей 20 миллионов, но не более 50 миллионов рублей;
22% — к сумме дохода, превышающей 50 миллионов рублей.
Важно понимать, что повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к той его части, которая превышает установленный порог. Например, если ваш доход перешагнул отметку в 2,4 миллиона рублей, ставка 15% будет применена только к сумме, превышающей этот лимит.
Работодатель выступает налоговым агентом для своих сотрудников. Он удерживает НДФЛ из зарплаты и перечисляет его в бюджет. Это значит, что сотрудник получает на руки сумму уже за вычетом НДФЛ, то есть чистую зарплату. Если же вы получили иной доход, например с продажи квартиры, то налог нужно заплатить самостоятельно.
Пример расчета налога
Рассмотрим на двух примерах, как именно происходит расчет по прогрессивному принципу.
Годовой доход — 3 миллиона рублей
Первые 2,4 миллиона рублей облагаются по ставке 13%:
2 400 000 рублей × 0,13 = 312 000 рублей.
Сумма от 2,4 миллиона до 5 миллионов (в нашем случае это 600 000 рублей) облагается по ставке 15%:
600 000 рублей × 0,15 = 90 000 рублей.
Сумма, превышающая 5 миллионов рублей, в этом примере отсутствует, поэтому ставка 18% не применяется.
Итого НДФЛ к уплате: 312 000 рублей + 90 000 рублей = 402 000 рублей.
Годовой доход — 6 миллионов рублей
Первые 2,4 миллиона рублей по ставке 13%:
2 400 000 рублей × 0,13 = 312 000 рублей.
Сумма от 2,4 миллиона до 5 миллионов (2 600 000 рублей) по ставке 15%:
2 600 000 рублей × 0,15 = 390 000 рублей.
Сумма, превышающая 5 миллионов рублей (1 000 000 рублей), облагается по ставке 18%:
1 000 000 рублей × 0,18 = 180 000 рублей.
Итого НДФЛ к уплате: 312 000 рублей + 390 000 рублей + 180 000 рублей = 882 000 рублей.
Важные нюансы для разных видов доходов
Продажа имущества, дивиденды, проценты по вкладам: для них действует своя, более простая шкала — 13% при доходе до 2,4 миллиона рублей и 15% с суммы превышения.
Особые условия для северян и военнослужащих: для районных коэффициентов, «северных» надбавок и выплат участникам СВО сохранена старая двухступенчатая шкала: 13% до 5 миллионов рублей, затем 15% с суммы превышения.
Что с самозанятыми
Плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) изменения не коснулись. Они продолжают работать на прежних условиях:
ставка 4% с доходов от физических лиц;
ставка 6% с доходов от юридических лиц и ИП;
годовой лимит для применения этого режима остается на уровне 2,4 миллиона рублей.
Как будет происходить оплата, если доходы идут из нескольких источников
Если вы работаете в нескольких местах, каждый работодатель платит налог за вас самостоятельно, не учитывая ваш совокупный доход.
По итогам года налоговая служба получит все данные, сложит ваш общий доход и сделает перерасчет. Если окажется, что вы должны доплатить налог из-за перехода в более высокую ступень, ФНС пришлет вам налоговое уведомление. Декларацию 3-НДФЛ в этом случае подавать не нужно.
Также в Госдуме предлагали повысить до 45% налоговую ставку для граждан, чьи доходы за год превышают 50 миллионов рублей. А для тех, чей заработок не превышает 500 тысяч в год, ставку, напротив, хотели понизить до 10%. Пока эти изменения остались лишь в планах.