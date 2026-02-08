Тариф на воду повысили вдвое, но не для всех: кого это коснулось

Это касается людей, проживающих в квартирах, где не стоят счетчики Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Для тех, кто не установил счетчики холодной воды, теперь платить за нее придется в два раза больше. Коэффициент в платежах увеличился с 1,5 до 3. Подробности о том, зачем его повысили, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С нового года стоимость платы за холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии прибора учета, проще говоря, счетчика, выросла вдвое. В соответствии с постановлением правительства России, повышающий коэффициент в платежках увеличился с 1,5 до 3. Здесь речь идет о предотвращении мошеннических схем», — сказал депутат.

Колунов привел в пример проживание большего числа людей, нежели официально зарегистрировано. Особенно часто такое встречается в квартирах, которые сдают в аренду.

«Возникают ситуации, когда в квартире прописан один человек или вообще никто не прописан и есть только собственник, а живут, например, десять человек, но плата за воду идет по нормативу. Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят. В итоге финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и [других] жильцов [многоквартирного дома]», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в Москве «этот показатель уже доказал свою эффективность и способствовал увеличению доли помещений, оснащенных счетчиками, до 90%».