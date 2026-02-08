НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

ю-в.

 757мм 27%
Подробнее
5 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Экономика Тариф на воду повысили вдвое, но не для всех: кого это коснулось

Тариф на воду повысили вдвое, но не для всех: кого это коснулось

Коэффициент в платежах увеличился с 1,5 до 3

1 992
Это касается людей, проживающих в квартирах, где не стоят счетчики | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RUЭто касается людей, проживающих в квартирах, где не стоят счетчики | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Это касается людей, проживающих в квартирах, где не стоят счетчики

Источник:
Татьяна Фатеева / NGS.RU

Для тех, кто не установил счетчики холодной воды, теперь платить за нее придется в два раза больше. Коэффициент в платежах увеличился с 1,5 до 3. Подробности о том, зачем его повысили, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С нового года стоимость платы за холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии прибора учета, проще говоря, счетчика, выросла вдвое. В соответствии с постановлением правительства России, повышающий коэффициент в платежках увеличился с 1,5 до 3. Здесь речь идет о предотвращении мошеннических схем», — сказал депутат.

Колунов привел в пример проживание большего числа людей, нежели официально зарегистрировано. Особенно часто такое встречается в квартирах, которые сдают в аренду.

«Возникают ситуации, когда в квартире прописан один человек или вообще никто не прописан и есть только собственник, а живут, например, десять человек, но плата за воду идет по нормативу. Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят. В итоге финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и [других] жильцов [многоквартирного дома]», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в Москве «этот показатель уже доказал свою эффективность и способствовал увеличению доли помещений, оснащенных счетчиками, до 90%».

В России участились случаи мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Существуют пять ключевых признаков, которые позволяют отличить фальшивый платежный документ от настоящего. Каждый из них мы описали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Госдума ЖКУ Вода Счетчик
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
poschehon

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

9 февраля, 06:08
Что запрет несёт этот депутат! Такое впечатление, что он вообще не разбирается в этом вопросе! Зачем тогда давать какие-то пояснения!? Для борьбы с превышением проживающих в жилом помещении существует пост.правит. N 354, пункты 34, 56 и 57. Причём здесь мошеннические схемы? А если дом - бывшее общежитие, как у нас- и в нём нет технической возможности установить в каждой комнате счётчик, какой штате мы должны платить по увеличенному коэффициенту?
Гость
8 февраля, 17:12
Счётчики на воздух нужно обязательно сделать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем