Золото бьет рекорды — стоит ли прыгать в последний вагон

Спрос на металл нестабилен, и прогнозировать его сложно. Так, в четверг, цена за унцию сначала взлетела, а потом потеряла почти 400 долларов всего за пару часов Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Цены на золото в мире превысили 5000 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма), что стало новым рекордом. С начала 2026 года драгоценный металл уже подорожал более чем на 17%, и ведущие аналитики прогнозируют рост стоимости унции до 5400 долларов. Другие драгметаллы тоже бьют рекорды. Что это за мировой тренд и как в него вписаться, рассказывает «Фонтанка».

Почему дорожает золото

Еще в сентябре эксперты рассуждали, побьет или не побьет биржевая цена золота рекорд в 4000 долларов. В итоге за 2025 год она выросла на 64%. В начале 2026 года рост ускорился. Это связывают с отсутствием стабильности в мире, которому всячески способствует политика президента США Дональда Трампа и хаотичная коммуникация его администрации в части торговой и внешней политики страны. На фоне этого растут валютные риски, связанные с американской валютой.

Во-первых, центральные банки мира стали сокращать долларовые активы в своих резервах, закупая золото. На конец 2024 года запасы золота у центробанков составили почти 36 200 тонн, что соответствовало 18,3% официальных резервов против 15% годом ранее. Россия сохранила пятое место в мире по запасам золота, а рост стоимости металла практически компенсировал ей потери от заморозки активов в ЕС в 2022 году. Тогда золото стоило 1800 долларов за унцию, и с тех пор цена выросла в 2,8 раза.

Во-вторых, крупные частные инвесторы тоже закупают золото, некоторые — в объемах, сопоставимых с центробанками. Например, Tether, эмитент крупнейшего в мире криптовалютного стейблкоина USDT, стоимость которого привязана к доллару США, в конце 2025 года покупал по 26–27 тонн золота в квартал, формируя резервы для обеспечения своих токенов.

Дополнительный спрос разогревают розничные инвесторы, в поведении которых заметны спекулятивные настроения и эффект FOMO. Так называют страх упустить какую-то хорошую возможность, например много заработать.

Ждет ли нас новый мировой кризис

Есть версия, что причины удорожания золота куда более глубокие и мы наблюдаем предвестие мирового кризиса. Подробно ее описал в своем телеграм-канале директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков. По его мнению, рост цен на золото на 50% с августа 2025-го — тревожный сигнал глобального кризиса долгов: инвесторы видят в золоте спасение от обвала системы, когда правительства не смогут выплатить свои огромные долги без разгона инфляции, финансовых репрессий или девальвации валют, в частности доллара.

Страны с малыми долгами, к которым экономист относит Швецию, Норвегию, Швейцарию, сейчас выглядят для инвесторов «островками относительной стабильности». Страны с большими долгами сталкиваются с проблемами. «Ключевой пример — Япония. Десятилетиями она служила доказательством того, что государственный долг может расти практически бесконечно без немедленных последствий. Сегодня этот тезис начинает разрушаться. Волатильность японского долгового рынка стала напоминанием: устойчивость долга — это вопрос доверия, а не арифметики», — пишет Кабаков.

Даже при высоких ставках в США золото бьет рекорды, потому что рынок не верит в то, что высокая номинальная доходность гособлигаций защитит от ускорения инфляции и других неприятностей. В 2026-м доллар резко ослаб, подтверждая сценарий девальвации как выхода из долговой ямы.

Впрочем, пока опрошенные «Фонтанкой» эксперты придерживаются мнения, что основной вклад в рост цен на золото вносят центробанки, особенности самого актива, а также геополитическая напряженность.

«Версия о спросе со стороны центральных банков и крупных инвесторов подтверждается данными. Центральные банки четвертый год подряд закупают более 800 тонн золота. Дополнительные факторы роста: смягчение политики ФРС США, физический дефицит предложения — запасы в недрах могут быть исчерпаны через 17 лет — и геополитическая напряженность, включая торговые споры США с Европой из-за ситуации вокруг Гренландии», — говорит Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер».

Что дальше будет с ценами на золото

Аналитики считают, что золото продолжит дальше расти быстрыми темпами, но отмечают, что в любой момент рост может остановиться и смениться падением. Спрос на металл нестабилен, и прогнозировать его сложно. Считается, что коррекция будет, но когда — неизвестно.

По оценкам Goldman Sachs, в конце 2026 года золото будет стоить 5400 долларов за унцию. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает достижимым уровень в 5500–5600 долларов за унцию на конец года. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, который предсказал рост до 5000 за унцию и ошибся на год, теперь пророчит удорожание золота до 27 000 долларов. Правда, всемирно известный бизнес-коуч не уточнил, к какому году таких фантастических цифр ждать.

«Золото продолжает восприниматься рынком как актив-убежище на фоне рисков усиления инфляции, ослабления доллара, геополитической напряженности и опасений ухудшения условий в глобальной экономике. В краткосрочной перспективе рост цен может продолжиться и с учетом предыдущих ралли 1980-х и 2010-х годов котировки могут приблизиться к 6000 долларов за тройскую унцию», — отмечает Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал».

Однако, по ее словам, это в чистом виде спекулятивный актив, стоимость которого определяется ожиданиями. Большие объемы металла в обращении и развитая инвестиционная инфраструктура снижают его волатильность по сравнению с другими драгметаллами, но не исключают коррекций. Поэтому аналитик полагает, что в базовом сценарии к концу 2026 года котировки вернутся к 4400 долларам за унцию.

«На данный момент актив выглядит перекупленным. Для неквалифицированного инвестора покупка на текущих пиках сопряжена с риском попасть на техническую коррекцию — ожидаемое снижение может составить 5–10%, — предупреждает Дмитрий Вишневский. — Оптимальная стратегия — дождаться отката цен».

Какой вид инвестиций в золото выбрать

Несмотря на то что пока цена золота выглядит завышенной, металл хорош для диверсификации вложений, то есть для их разделения по разным активам, чтобы снизить риски. Это защищает в сложные экономические периоды.

Так что, если очень хочется, физическое золото можно купить в слитках или инвестиционных монетах. Для этого нужно обратиться в банки. Чтобы приобрести нефизическое золото, нужно открыть обезличенный металлический счет. Это также можно легко сделать через приложение банка.

«Из предложенных вариантов наиболее оптимальным, на наш взгляд, являются всё же инвестиции в нефизическое золото. Инвестирование в физическое золото может уменьшить конечный финансовый результат таких вложений за счет дополнительных расходов, например на аренду банковской ячейки для хранения либо же приобретение страхового полиса на случай форс-мажорных обстоятельств, если инвестор, конечно, планирует хранить металл у себя дома», — говорит аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

С нефизическим золотом связаны другие риски. Обезличенные металлические счета не страхуются, поэтому инвестору надо тщательно выбирать банк, в котором будет открыт такой счет, чтобы не потерять вложения. Спреды по покупке и продаже металла у банков разные. Они устроены так, что при продаже часть дохода «съедается». Это же касается физического золота.

Например, 27 января прошлого года в Сбербанке можно было купить 1-граммовый слиток за 10 033 рубля. Ровно через год цена покупки выросла до 13 708 рублей, но продать по ней невозможно. Для продажи доступна другая цена — 11 693 рубля. Таким образом, несмотря на рост цены на 37%, за год владения граммом золота инвестор смог бы заработать только 1660 рублей (+17%).



Также инвестор может покупать нефизическое золото в виде биржевых инструментов: фьючерсов, специализированных биржевых фондов или акций золотодобытчиков. Это более сложный путь, который требует самостоятельного изучения большого количества информации о биржевых продуктах и их эмитентах.

«Если у инвестора нет времени разбираться в аспектах работы с акциями и облигациями, то тогда лучше действительно ограничиться открытием ОМС», — советует Дудченко.

Стоит ли инвестировать в другие драгметаллы

Другие драгоценные металлы тоже бьют ценовые рекорды. Серебро за 2025 год выросло в цене на 141%, а с начала 2026 года — на 65%. Накануне оно подорожало до 117 с лишним долларов за унцию, что стало новым историческим рекордом. Также свои исторические максимумы обновили платина и палладий, стоимость которых достигла 2925 и 2180 долларов за унцию соответственно.

«Фонтанка» спросила у экспертов, стоит ли неквалифицированному инвестору (а таких в стране большинство) присмотреться и к другим драгметаллам, на что получила предостережение, что с ними всё несколько сложнее. В отличие от золота эти металлы в большей степени используются в промышленности и их стоимость зависит от производственных факторов, то есть от спроса и предложения.

«Серебро достигло 116–117 долларов за унцию из-за колоссального спроса в солнечной энергетике, производстве электромобилей и ИИ. Платина дорожает на фоне структурного дефицита предложения и спроса со стороны дата-центров», — объясняет Дмитрий Вишневский. Он рекомендует присматриваться к этим металлам только для долгосрочной диверсификации и в моменты коррекций, когда цены на них падают, поскольку они колеблются сильнее золота.