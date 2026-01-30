Удар по маркетплейсам? Как НДС на доступные товары из Китая изменит всю онлайн-торговлю

Работы на маркетплейсах может поубавиться Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Минфин и Минпромторг обсуждают введение НДС на все товары, приобретаемые россиянами через трансграничную торговлю на маркетплейсах. Речь идет о заказах из-за рубежа, прежде всего из Китая, которые сегодня во многих случаях не облагаются налогами и потому оказываются заметно дешевле аналогичных товаров в офлайн-магазинах и у официальных дистрибьюторов.

Под удар потенциальных изменений попадает широкий ассортимент: «серые» iPhone и другая электроника, косметика, одежда, аксессуары. Именно эти категории формируют массовый спрос и создают ценовое преимущество маркетплейсов. В то время как традиционные ретейлеры платят НДС, пошлины и несут расходы на сертификацию, трансграничные продавцы фактически работают в более мягком режиме.

По оценкам властей, введение НДС может принести бюджету до 440 млрд рублей в год. Формально цель инициативы — выровнять условия конкуренции между онлайн- и офлайн-торговлей, а также повысить прозрачность рынка. Однако на практике это означает рост издержек, которые, как правило, перекладываются на конечного потребителя.

Главный вопрос — не исчезнут ли дешевые товары с маркетплейсов вовсе и приведет ли налоговая реформа к реальным бюджетным поступлениям или лишь к сжатию спроса и ассортимента. Этот вопрос MSK1.RU и адресовал экспертам.

Мнения поляризовались от горячего оптимизма до катастрофизма.

«Налог переложат на покупателя, а часть продавцов просто уйдет»

Андрей Коган, основатель компании «ВсёИзКитая» и председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров, оценивает возможные последствия крайне жестко: «Если говорить прямо, без сложных формулировок, сценарий тут довольно понятный. Ввод НДС на товары, которыми сегодня торгуют китайские продавцы на наших маркетплейсах, почти сразу отразится на цене. Эти издержки просто переложат на покупателя. Для части продавцов из Китая такая экономика перестанет сходиться — маржа у них и так небольшая, и при дополнительном налоге работать станет невыгодно. Они начнут уходить с площадок, и это произойдет достаточно быстро».

По словам Когана, снижение числа продавцов автоматически меняет рыночную динамику: «Когда конкуренции становится меньше, рынок начинает „дышать“ по-другому. Российские продавцы, оставшись без давления со стороны дешевого трансграничного импорта, получат пространство для повышения цен. Это не вопрос жадности — так работает любой рынок с сокращающимся предложением».

Коган также сомневается в том, что расчеты по росту бюджетных поступлений оправдаются: «Рост цен почти всегда ведет к падению спроса: люди начинают покупать реже, откладывать покупки или искать альтернативы. Меньше заказов — меньше оборота, а значит, и налогооблагаемая база может сократиться. В таком сценарии ожидания по дополнительным доходам могут не оправдаться».

«Многие привычные „выгодные“ предложения подорожают»

Похожую, хотя и более сдержанную позицию занимает предприниматель и частный инвестор Михаил Спектор. Он отмечает, что ассортимент не исчезнет полностью, но самые дешевые позиции станут редкостью: «Если для зарубежных товаров на маркетплейсах введут НДС, покупатели в первую очередь почувствуют это в цене. Многие привычные „выгодные“ предложения подорожают, поскольку сейчас они держатся именно на отсутствии налогов».

При этом, по его словам, возможен более мягкий сценарий адаптации: «Обсуждается поэтапное введение налога — сначала по сниженной ставке, с постепенным увеличением в течение нескольких лет до стандартного НДС, чтобы рынок успел адаптироваться. Для потребителей это означает, что рост цен будет растянут по времени, а не произойдет одномоментно».

Однако и он подчеркивает неопределенность итогового эффекта. По оценке Спектора, заявляемая сумма дополнительных поступлений в бюджет носит оценочный характер, а реальные цифры покажет только практика.

«Многое будет зависеть от того, как изменится спрос и сколько продавцов останется в легальном поле», — заключает эксперт.

«Рынок станет взрослее, но эпоха сверхдешевых товаров заканчивается»

Мирослав Радкевич, сопредседатель Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) по развитию селлеров на маркетплейсах, считает инициативу логичным продолжением политики государства: «Такого шага стоило ожидать, был лишь вопрос времени. Государство давно говорило о выравнивании конкуренции с трансграничной торговлей, чтобы поддержать российских поставщиков и производителей».

Он не ожидает резкого скачка цен и указывает на сложность экосистемы маркетплейсов: «Рынок маркетплейсов не живет по схеме „налог ввели — цену подняли“. Это сложная экосистема: конкуренция между продавцами, курсовые колебания, логистика, акции, соинвестирование площадок. Это всё сглаживает нагрузку».

Радкевич также напоминает о грядущих изменениях в регулировании онлайн-покупок в рамках ЕАЭС. С 1 июля 2026 года сохраняется порог €200 для покупок без пошлины. То есть дешевые массовые товары по-прежнему будут доступны, а рынок просто станет более структурированным, отмечает аналитик.

«Эпоха беспошлинного импорта подходит к концу»

Виталий Лавринович, бизнес-аналитик и эксперт по коммуникациям PRoud.365, смотрит на ситуацию шире — как на часть общего ужесточения правил в электронной коммерции: «Инициатива Минфина решает давнюю проблему неравной конкуренции. Крупные торговые сети годами платили все налоги, а мелкие продавцы через трансграничную схему выходили на рынок с ценой на 20–30% ниже».

При этом он сомневается в масштабах фискального эффекта. По его оценкам, объем трансграничной торговли в России составляет около 400 млрд рублей в год — это менее 1% от всего розничного рынка.

«Часть покупок неизбежно уйдет в тень или просто не состоится», — говорит Лавринович. Итог, по его мнению, для потребителя достаточно однозначен: дешевые товары из Китая на маркетплейсах подорожают, а ценовое преимущество зарубежных площадок сократится.

Вывод Лавриновича неутешителен для любителей онлайн-шопинга: «Эпоха беспошлинного импорта через маркетплейсы подходит к концу».