Пенсионер, держи карман шире! Квартальная индексация станет ответом Госдумы на «отстающие» пособия старикам

Пенсионеров, конечно, радует, что о них постоянно думают, но лучше бы просто платили достойную пенсию Источник: Сергей Коньков / Fontanka.ru

В России обсуждается возможный отказ от ежегодной индексации пенсий в пользу ежеквартального пересмотра выплат. Соответствующий законопроект, как ожидается, будет внесен в Госдуму от одной из фракций.

Сейчас действующее законодательство предусматривает индексацию пенсий один раз в год — с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период, а конкретный коэффициент повышения утверждается правительством.

Авторы инициативы считают существующий механизм недостаточно гибким. По их мнению, разовая индексация не успевает компенсировать рост цен в течение года, из-за чего пенсионеры регулярно сталкиваются с так называемой «отстающей индексацией».

В пояснительной записке говорится, что ежеквартальный пересмотр выплат позволит быстрее реагировать на инфляцию, сократить временной разрыв между ростом цен и увеличением доходов и обеспечить более равномерную поддержку в течение года.

Предлагается рассчитывать коэффициент индексации для каждого квартала исходя из текущих темпов инфляции. В теории это должно повысить предсказуемость пенсионных доходов и поддержать покупательную способность выплат.

Однако ключевой вопрос — финансовая реалистичность инициативы и ее реальный эффект — пока остается открытым, судя по мнению опрошенных MSK1.RU экспертов.

Идея понятна, но без цифр преждевременна

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с журналистом MSK1.RU подчеркивает, что обсуждать инициативу предметно пока рано. По его словам, законопроект в комитет еще не поступил, а без финансово-экономического обоснования говорить о возможности реализации преждевременно.

Он отмечает, что сама логика инициативы понятна: «Единственный способ повысить пенсию — это через индексацию. Более частое повышение приведет к тому, что пенсионеры будут больше получать, это повлияет на покупательную способность и качество жизни».

Однако одновременно Нилов указывает на очевидную сторону вопроса — дополнительные расходы. По его словам, квартальная индексация потребует заранее предусмотренных источников финансирования, которые должны быть четко зафиксированы в бюджете Соцфонда.

Отдельно депутат обращает внимание на механические и методологические нюансы. При нескольких индексациях в течение года итоговый рост пенсий по сравнению с предыдущим годом может оказаться сопоставимым с текущей системой, и эффект будет зависеть от того, как именно авторы прописали расчет коэффициентов. Кроме того, пока неясно, насколько новая модель действительно улучшит покупательную способность, если рост цен продолжится, говорит Нилов.

Депутат подчеркивает, что технически система пенсионного учета позволяет проводить более частые перерасчеты, но без понимания источников средств и параметров индексации оценивать социальный эффект новшества еще невозможно.

«Пока это всё на уровне анонсов», — резюмирует Нилов, добавляя, что как председатель профильного комитета поддерживает любые механизмы повышения пенсий, но только при наличии внятных и адекватных экономической реальности расчетов.

Эффект скорее психологический, чем не экономический

Независимые эксперты в беседе с MSK1.RU оценивают идею ежеквартальной индексации неоднозначно, зачастую с заметным скепсисом относительно ее долгосрочного эффекта.

Экономист, член совета директоров холдинга «Сибирский деловой союз» и компании «Азот» Анастасия Горелкина отмечает, что регулярные прибавки действительно могут менять психологическое восприятие пенсии. По ее словам, пенсия перестает выглядеть как застывшая сумма, появляется ощущение движения и внимания со стороны государства. Однако за этим, по сути, стоит скорее эмоциональный эффект, чем гарантия реального роста благосостояния. Регулярность выплат важна, но сама по себе она не отменяет структурных проблем пенсионной системы и не защищает от ускоренного роста цен.

Экономист и юрист Елена Романенко указывает на ключевой риск: реальная покупательная способность пенсий продолжает снижаться. По ее данным, за последний год она упала примерно на 5%, при этом цены на товары потребительской корзины малообеспеченных граждан росли заметно быстрее общей инфляции. Даже при формально более частой индексации сохраняется риск, что рост спроса после повышения выплат спровоцирует дальнейшее удорожание товаров первой необходимости.

Романенко подчеркивает, что инфляция для пенсионеров часто выше официальных показателей, особенно по продуктам, лекарствам, коммунальным услугам и транспорту. В этих условиях квартальная индексация может выглядеть позитивно на бумаге, но ее реальное влияние на качество жизни будет ограниченным.

«Существенного улучшения материального положения ожидать сложно, рост цен продолжает опережать индексацию», — резюмирует Романенко.

Доцент экономического факультета МГУ Магомет Яндиев высказывается еще более жестко. Он считает российскую пенсионную систему в целом несправедливой, сложной и малоэффективной. С его точки зрения, инициатива о квартальной индексации — это попытка «ручного управления», которая может лишь временно смягчить ситуацию, но не решает фундаментальных проблем. Яндиев допускает, что при сохранении этой логики через несколько лет могут появиться предложения о ежемесячной индексации, что лишь подчеркнет отсутствие системного решения.

«Уровень инфляции, о котором заявляют власти, относительно невысокий. Вот, например, инфляция за прошлый год составила, по данным ЦБ, всего 5,6%. Но это обобщенная оценка по всем товарам и услугам. Вместе с тем, если брать ценник только основных продуктов питания и коммунальных расходов, которые составляют основные статьи трат пенсионеров, то за последние несколько лет он вырос, по моим наблюдениям, в среднем в 2 с лишним раза. Соответственно, уровень жизни пенсионеров снижается. При этом, обычный российский пенсионер еще как-то умудряется откладывать деньги, чтобы побаловать детей или внуков. Как результат — на себя у них практически ничего не остается». — Говорит Яндиев.