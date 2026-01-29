Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше

Часть уплаченного НДФЛ теперь можно вернуть Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России с 1 января 2026 года ввели новую меру поддержки для семей с детьми. Теперь они могут получить перерасчет по уплаченному налогу на доходы физлиц и вернуть себе часть суммы. При этом новая мера поддержки не заменяет другие пособия и налоговые вычеты.

Вот только вернуть больше половины от уплаченного НДФЛ смогут не все. Основатель агентства недвижимости «Квико» Анна Ермакова подробно объяснила Е1.RU, кто может претендовать на перерасчёт, и привела конкретные примеры.

Анна Ермакова собственник агентства недвижимости «Квико»

Президент заявил о запуске дополнительной меры поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Если доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе, то НДФЛ для родителей фактически снизят с 13% до 6%.

И всё, что было уплачено сверх 6%, государство вернет семье. Механика выплат, кстати, похожа на налоговый вычет. Еще важно, что это дополнение, а не замена существующих пособий.

Условия по новой мере поддержки такие:

в семье двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении);

родители официально трудоустроены и являются налоговыми резидентами РФ;

семья признана нуждающейся (среднедушевой доход семьи ниже 1,5 регионального прожиточного минимума);

нет задолженности по алиментам.

Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или лично в Социальный фонд. Срок подачи: с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным. Выплата не оформляется автоматически, право на неё нужно будет подтверждать каждый год. Выплату получает каждый из работающих родителей. По оценкам правительства, сумма выплаты составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год, в зависимости от количества детей и уплаченного НДФЛ.

Давайте разберемся, можете вы получить эту выплату или же вы настолько богаты, что нет.

Для начала уточним список работающих граждан, которые платят НДФЛ по ставке 13% и могут рассчитывать на налоговый кешбэк:

работники по трудовому договору;

авторские и гражданско-правовые договоры;

военнослужащие и сотрудники силовых ведомств;

ИП на НДФЛ;

опекуны.

Самозанятые не получают кешбэк, потому что не платят НДФЛ. Но их доход учитывается при расчете доходов семьи.

Какие доходы учитываются, а какие — нет Узнать Учитываются: зарплата;

пенсии, стипендии;

пособия;

алименты;

доходы ИП;

доход с продажи имущества;

выигрыши;

денежное довольствие. Не учитываются: маткапитал;

налоговые вычеты;

выплаты при ЧС;

пособия по уходу за ребенком-инвалидом;

алименты на ребенка старше 18 (23) лет;

пособие на погребение.

Главное условие меры поддержки — доход на одного члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума региона. Для примера: прожиточный минимум в Свердловской области на 2026 год составляет 18 750 рублей, то есть полтора ПМ — это 28 125 рублей. Получается, если доход на каждого члена семьи выше, в выплате откажут.

Кроме превышения дохода, есть имущественный ценз:

две и более квартиры в собственности, если площадь превышает 24 квадратных метра на человека;

два и более дома площадью свыше 40 «квадратов» на человека;

два и более садовых дома, нежилых помещения, гаража или машино-места;

два и более автомобиля, мотоцикла, катера и т. д. А также автомобиль мощностью в 250 лошадиных сил и выше (исключение — семьи с четырьмя и более детьми);

наличие в собственности земли площадью выше 0,25 гектара в городской черте или выше одного гектара в сельской местности.

По сути, это аккуратная, я бы даже сказала, осторожная, адресная мера поддержки для семей, которые живут на официальные доходы, воспитывают детей и реально нуждаются в помощи. Анна Ермакова основатель агентства недвижимости

А теперь давайте решим задачку: какая из двух семей получит налоговую выплату? Считаем на реальных примерах. Обе семьи из Екатеринбурга, прожиточный минимум в регионе — 18 750 рублей, по условиям программы берём полтора прожиточных минимума— 28 125 рублей на человека.

Семья № 1. Полная семья, двое детей. Из имущества — двухкомнатная квартира площадью в 46 квадратных метров и один легковой автомобиль. Папа зарабатывает 120 тысяч в месяц, а мама — 80. Общий доход семьи — 200 тысяч рублей.

Семья № 2. Полная семья с двумя детьми. Имущество — двухкомнатная квартира на 46 «квадратов» и два легковых автомобиля. Мама официально зарабатывает 50 тысяч рублей, и папа тоже. Совокупный доход семьи — 100 тысяч.

Сразу даем ответ: ни одна из семей не получит налоговый кешбэк. Для начала считаем лимит: 28 125 тысяч рублей умножаем на четверых членов семьи и получаем 112 500 рублей.

В первом случае доход семьи превышает установленный порог, а во втором уровень дохода хоть и подходит, но две машины в семье — это уже роскошь. Такая семья тоже не может претендовать на налоговую выплату, так как не проходит по имущественным требованиям.

Поэтому важно помнить, что в каждом регионе свой прожиточный минимум, у каждой семьи своя конфигурация доходов (зарплата, алименты, пособия и прочее), плюс всегда проверяются имущественные условия.

Поэтому универсального ответа «да» или «нет» не существует, рассматривать нужно именно свою ситуацию.

