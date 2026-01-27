НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Россиянам нужно менять банковские карты, чтобы не лишиться денег: как часто это делать

Россиянам нужно менять банковские карты, чтобы не лишиться денег: как часто это делать

Эксперт советует проводить процедуру регулярно

Банковские карты нужно менять не реже чем раз в 5 лет. Это необходимо, чтобы сохранить свои деньги от мошенников, заявил доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко.

«Банковские карты важно обновлять регулярно, каждые 3–5 лет. Существуют 3 основные причины. Во-первых, обеспечение безопасности. Стоит обратить внимание на то, что перевыпуск существенно снижает любые риски, связанные с мошенниками, например с кражей данных», — отметил Щербаченко.

Он отметил, что у обновленной карты новые реквизиты, номер и трехзначный CVC-код, которые известны только владельцу. Кроме того, срок службы чипа на банковской карте ограничен, поэтому перевыпуск поможет снизить вероятность внезапной поломки при оплате на кассе.

«Также стоит отметить, что развитие цифровых технологий способствует развитию технологий и в банковском секторе. Обновляются банкоматы, сейчас все карты имеют бесконтактную оплату. Таким образом, обновление способствует расширению возможностей для клиента и повышению лояльности к банку», — заключил Щербаченко в разговоре с NEWS.ru.

Ранее мы рассказывали, что под угрозой блокировки оказались миллионы карт Visa и Mastercard, а их обслуживание может резко подорожать. Причиной стал законопроект, который дает Банку России право ограничивать срок действия пластика. Подробности — в нашем материале.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
