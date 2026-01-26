Вне зависимости от дохода семьи: родители студентов смогут получить дополнительные деньги — подробности новой инициативы

Если семья зарабатывает 450 тысяч, им отказывают в получении налогового вычета Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить финансовые ограничения для предоставления налогового вычета на детей, которые продолжают очное обучение. В настоящее время право на льготу теряется, как только совокупный доход родителя с начала года превышает 450 тысяч рублей.

«Предлагаю отменить ограничение по доходу для стандартного вычета на ребенка, включая ребенка-студента очной формы обучения до 24 лет, внеся изменения в статью 218 НК РФ и исключив лимит 450 000 рублей, после которого налоговый вычет не применяется», — цитируют РИА Новости текст документа.

По словам депутата, действующая норма создает несправедливую ситуацию: если лимит доходов семьи превышен, то родители всё равно продолжают нести расходы на содержание ребенка-студента. При этом семье прекращается государственная налоговая поддержка.