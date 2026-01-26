НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вне зависимости от дохода семьи: родители студентов смогут получить дополнительные деньги — подробности новой инициативы

В ГД предложили изменить подход к налоговым выплатам

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить финансовые ограничения для предоставления налогового вычета на детей, которые продолжают очное обучение. В настоящее время право на льготу теряется, как только совокупный доход родителя с начала года превышает 450 тысяч рублей.

«Предлагаю отменить ограничение по доходу для стандартного вычета на ребенка, включая ребенка-студента очной формы обучения до 24 лет, внеся изменения в статью 218 НК РФ и исключив лимит 450 000 рублей, после которого налоговый вычет не применяется», — цитируют РИА Новости текст документа.

По словам депутата, действующая норма создает несправедливую ситуацию: если лимит доходов семьи превышен, то родители всё равно продолжают нести расходы на содержание ребенка-студента. При этом семье прекращается государственная налоговая поддержка.

Преимуществом новой реформы называется упрощение администрирования. Работодателям не придется отслеживать порог доходов сотрудника и производить сложные перерасчеты НДФЛ. Это минимизирует ошибки в расчетах и снизит количество спорных ситуаций. Вычет будет применяться до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста 24 лет или не завершит очное образование.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Гость
Рекомендуем