Вне зависимости от дохода семьи: родители студентов смогут получить дополнительные деньги — подробности новой инициативы

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить финансовые ограничения для предоставления налогового вычета на детей, которые продолжают очное обучение. В настоящее время право на льготу теряется, как только совокупный доход родителя с начала года превышает 450 тысяч рублей.
«Предлагаю отменить ограничение по доходу для стандартного вычета на ребенка, включая ребенка-студента очной формы обучения до 24 лет, внеся изменения в статью 218 НК РФ и исключив лимит 450 000 рублей, после которого налоговый вычет не применяется», — цитируют РИА Новости текст документа.
По словам депутата, действующая норма создает несправедливую ситуацию: если лимит доходов семьи превышен, то родители всё равно продолжают нести расходы на содержание ребенка-студента. При этом семье прекращается государственная налоговая поддержка.
Преимуществом новой реформы называется упрощение администрирования. Работодателям не придется отслеживать порог доходов сотрудника и производить сложные перерасчеты НДФЛ. Это минимизирует ошибки в расчетах и снизит количество спорных ситуаций. Вычет будет применяться до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста 24 лет или не завершит очное образование.