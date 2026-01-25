НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Безработным россиянам станут платить больше: сколько вы сможете получать при увольнении

Безработным россиянам станут платить больше: сколько вы сможете получать при увольнении

Рассказываем, как проиндексировали пособие

190
Выплату можно получить только при соблюдении нескольких условий | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВыплату можно получить только при соблюдении нескольких условий | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Выплату можно получить только при соблюдении нескольких условий

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Максимальный размер пособия по безработице с 1 февраля 2026 года составит 15 886 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц», — объяснили в Минтруде РИА Новости.

Кто может получать пособие по безработице?

Пособие по безработице могут получить те, кто ищет работу через центр занятости населения и не имеет официального заработка и работы.

При стандартном пособии выплачивается до 15 886 рублей в первые 3 месяца безработицы и 6209 рублей в следующие 3 месяца.

Минимальное пособие по безработице в 1764 рубля можно получать только 3 месяца в течение года. Его назначают тем, кто:

  • впервые ищет работу;

  • не работал больше года перед обращением;

  • работал менее 26 недель за последние 12 месяцев (суммарно у любых работодателей);

  • уволен за проступки;

  • прекратил деятельность в качестве ИП.

Предпенсионеры, кому до выхода на пенсию по старости осталось меньше 5 лет, могут получать пособие до 15 886 рублей на протяжении года. Продлить выплаты на две недели можно за каждый год стажа свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Два года — максимальный срок пособия для предпенсионеров.

Пособие не могут получать люди младше 16 лет, студенты очной формы обучения, пенсионеры по старости, ИП, самозанятые, граждане, которые работают по трудовому договору или выполняют оплачиваемую работу, те, кто проходит военную службу.

