Безработным россиянам станут платить больше: сколько вы сможете получать при увольнении

Выплату можно получить только при соблюдении нескольких условий Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Максимальный размер пособия по безработице с 1 февраля 2026 года составит 15 886 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц», — объяснили в Минтруде РИА Новости.

Кто может получать пособие по безработице?

Пособие по безработице могут получить те, кто ищет работу через центр занятости населения и не имеет официального заработка и работы.

При стандартном пособии выплачивается до 15 886 рублей в первые 3 месяца безработицы и 6209 рублей в следующие 3 месяца.

Минимальное пособие по безработице в 1764 рубля можно получать только 3 месяца в течение года. Его назначают тем, кто:

впервые ищет работу;

не работал больше года перед обращением;

работал менее 26 недель за последние 12 месяцев (суммарно у любых работодателей);

уволен за проступки;

прекратил деятельность в качестве ИП.

Предпенсионеры, кому до выхода на пенсию по старости осталось меньше 5 лет, могут получать пособие до 15 886 рублей на протяжении года. Продлить выплаты на две недели можно за каждый год стажа свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Два года — максимальный срок пособия для предпенсионеров.