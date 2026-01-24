Зарплаты в конвертах станут нормой? Как повышение налогов отразится на фонде оплаты труда

Доживать до зарплаты станет сложнее Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

С 2026 года налоговая система России входит в новый этап — более высокой и дифференцированной нагрузки и на труд, и прибыль бизнеса. Уже сейчас понятно, что изменения затрагивают прежде всего фонд оплаты труда и связанные с ним обязательства бизнеса.

Речь идет не об одном конкретном налоге, а о совокупности факторов.

Во-первых, продолжается развитие прогрессивной шкалы НДФЛ: высокие доходы облагаются по повышенным ставкам.

Во-вторых, усиливается фискальная роль страховых взносов — именно они остаются ключевым источником наполнения Социального фонда РФ. Временные льготы и пониженные тарифы, введенные в предыдущие годы как антикризисная мера, постепенно сворачиваются или адресно пересматриваются.

В-третьих, усиливается контроль за выплатами самозанятым и ИП, которые нередко использовались как замена трудовых договоров.

Для бизнеса это означает рост издержек на легальную занятость. По оценкам экспертов, даже незначительное «посерение» фонда оплаты труда — на уровне 10% — может привести к кратному увеличению дефицита Социального фонда. Именно поэтому в соцсетях всё чаще называют возврат к зарплатам «в конвертах» одной из ключевых угроз для экономики в 2026 году.

Однако вопрос не так однозначен, как может показаться на первый взгляд, говорят MSK1.RU профильные эксперты.

«Серая» зарплата на самом деле не выгодна никому

Партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев обращает внимание на то, что неформальные выплаты создают цепочку рисков, затрагивающих сразу всех участников экономических отношений.

Для работника, говорит Соничев, «серая» зарплата означает фактическое отсутствие правовой защиты. Человек лишается гарантированной выплаты заработной платы, не формирует пенсионные права, теряет право на полноценные больничные, декретные и иные социальные выплаты. В случае конфликта с работодателем доказать реальный размер дохода становится практически невозможно.

Для работодателя экономия на налогах и страховых взносах выглядит привлекательной лишь на короткой дистанции. По сути, компания берет «налоговый кредит», который почти неизбежно придется возвращать.

«После налоговой проверки придется заплатить не только все неуплаченные налоги, но и штрафы в размере 20 или 40%, а также пени, которые в среднем составят около 30% неуплаченных налогов. Потеря деловой репутации тоже немаловажный риск, особенно для крупных организаций», — объясняет юрист.

Государство в этой конструкции несет наиболее очевидный ущерб — прямые потери бюджета. Но последствия этим не ограничиваются. Массовое распространение «серых» зарплат ведет к подрыву пенсионной системы, систем медицинского и социального страхования, а также стимулирует рост коррупции и правового нигилизма, объясняет Соничев. А значит, пропорционально вырастут и меры борьбы с «серыми» зарплатами.

«Делать выводы еще слишком рано»

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников призывает вообще не торопиться с выводами по поводу «ухода в тень» и внимательно следить за адаптацией бизнеса к новым условиям.

«Пока можно делать разные предположения, но до окончания первого полугодия говорить о сформировавшейся тенденции, на мой взгляд, преждевременно», — отмечает эксперт.

По его словам, несмотря на усиление налоговой нагрузки, в прошлом году наблюдался рост числа малых и средних предприятий — примерно на 19%. Более того, индекс деловой активности в декабре, когда уже было ясно, что налоговое давление усилится, уверенно держался выше 50 пунктов, что говорит об оживлении в малом и среднем бизнесе.

«Бизнес уже имеет определенный опыт взаимодействия с государством и видит, что по многим параметрам ему идут навстречу. Ведь одновременно с повышением налогов по ряду видов деятельности был расширен перечень льгот — в том числе по социальному страхованию и переходу на упрощенные режимы. Кстати, ваши коллеги из СМИ часто фокусируются исключительно на налоговой составляющей, игнорируя компенсаторскую функцию этих мер», — подчеркивает Масленников.

Экономист считает, что реальный баланс между ростом фискальной нагрузки и мерами поддержки станет понятен ближе ко второму кварталу. При этом контроль за выплатами «в конвертах», говорит Масленников, со стороны налоговых органов будет неизбежно усиливаться. Поэтому, как бы кому-то из бизнесменов ни хотелось «уйти в тень», сделать это будет, во-первых, крайне сложно, а во-вторых, себе дороже.