НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -18

0 м/c,

 762мм 92%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,04
EUR 88,79
ПСБ: главные события года
Хотят объединить колледжи
Зарезали прохожего на улице
Иномарка влетела в автобус
Бесплатный вход в музеи
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий
Почему не реставрируют памятник
Экономика На подработку можно не устраиваться? Студентам предложили поднять стипендию

На подработку можно не устраиваться? Студентам предложили поднять стипендию

Выплату планируют каждый год индексировать

208
Стипендию прировняют к прожиточному минимуму | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтипендию прировняют к прожиточному минимуму | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стипендию прировняют к прожиточному минимуму

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России предложили увеличить стипендию для студентов очной формы обучения до величины прожиточного минимума на душу населения — 18 939 рублей. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

«Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

По его мнению, приравнивание стипендии к величине прожиточного минимума позволит сформировать более справедливую систему поддержки российских студентов. Как отметил депутат, из-за того, что обучающимся не хватает существующих выплат, им приходится подрабатывать.

«Совмещают работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий», — цитирует РИА Новости слова Миронова.

Также он предложил ежегодно индексировать студенческие стипендии.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Студент Стипендия Индексация Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Рекомендуем