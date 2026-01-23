На подработку можно не устраиваться? Студентам предложили поднять стипендию

Стипендию прировняют к прожиточному минимуму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России предложили увеличить стипендию для студентов очной формы обучения до величины прожиточного минимума на душу населения — 18 939 рублей. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

«Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

По его мнению, приравнивание стипендии к величине прожиточного минимума позволит сформировать более справедливую систему поддержки российских студентов. Как отметил депутат, из-за того, что обучающимся не хватает существующих выплат, им приходится подрабатывать.

«Совмещают работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий», — цитирует РИА Новости слова Миронова.