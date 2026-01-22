Капуста сильно обесценилась! Какие товары и на сколько подешевели и что будет дальше

А вы заметили, что продукты дешевеют? Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Цены в России могут не только расти — иногда они снижаются, и 2025 год внезапно это доказал. Пока мы замечаем подорожание на многие товары, статистика подкидывает редкий повод для оптимизма. Наши коллеги из MSK1.RU посмотрели, на какие продукты снизились цены в прошлом году, и спросили у экспертов, почему это произошло и чего ждать дальше.

«Кочерыжка за бешеные деньги»

Абсолютный чемпион по снижению цен — белокочанная капуста. Минус почти 30% — и вот уже борщ перестает быть золотым. Следом идут картофель и огурцы — оба продукта потеряли в цене примерно четверть. Лук, помидоры, свекла ушли в минус на 17–19%. Морковь и бананы тоже стали доступнее, пусть и не так сильно — минус 8–9%.

«По ощущениям, яйца подешевели, а сахар чуть подорожал. Точнее, как летом скакнула цена, так и держится, — говорит читательница MSK1.RU Ксения. — Капусту не покупаем, потому что мама в саду много вырастила. А пенсионеры вынуждены иногда покупать такое, что одна кочерыжка за бешеные деньги».

«Стратегические» продукты, вроде сахара, риса и гречки, тоже показали снижение цен — пусть и небольшое: от 5 до 6%. Неожиданный сюрприз — яйца. После всех ценовых качелей последних лет в 2025-м они подешевели сразу на 21%.

Цены на яйца и правда стабилизировались Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«После резкого роста в 2024 году яйца вошли в число продуктов, показавших снижение цены. С начала 2025 года они подешевели на 9%», — рассказала MSK1.RU маркетолог Юлия Игнатенко.

И это еще не всё. По данным Росстата, в 2025 году дешевеют не только продукты, но и техника. Так, пылесосы стали доступнее почти на 8%. Средняя цена опустилась с 9756 до 8989 рублей — приятный бонус для тех, кто откладывал покупку до лучших времен. Чуть скромнее упали в цене телевизоры — минус 6,24%. На фоне разговоров о подорожании электроники это выглядит почти аномалией.

Сильнее всего в России в прошлом году подешевела капуста. А вы ощутили это? Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

У сервиса мониторинга цен «Ценозавр» другая статистика: капуста в 2025 году в России подешевела еще сильнее — на 41%. Также среди продуктов, наиболее потерявших в цене, картофель, лук, яйца и свекла: 20, 17, 12 и 11% соответственно.

Некоторые товары, в отличие от данных Росстата, наоборот — прибавили в цене с января по декабрь 2025-го. Сахар подорожал на +2,2% — изменение средней цены с 92,3 до 94,7 рубля за килограмм, гречка — почти на 10%, с 82,6 до 90,9 рубля. Больше всего в прошлом году вырос в цене рис — на 13,5%: с 126,7 до 143,8 рубля.

Цифры статистики vs цены на полках

Если к началу 2026 года огурцы в тройке самых подешевевших продуктов, то в январе 2025-го они были в лидерах по набору цены. Тогда в «Ленте» корнишоны в упаковках стоили около 670 рублей за килограмм. В «Магните» огурцы с пометкой «Соццена» продавались по 300 рублей за килограмм, а луховицкие — по 130 рублей. В конце декабря 2025-го «социальные» огурцы стоили уже 225 рублей за кило.

«Снижение цен на огурцы точно будет. Это ежегодная ценовая динамика, она не уникальна», — объяснял в январе 2025-го доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

«Социальные» огурцы потеряли в цене 75 рублей с января до декабрь 2025-го Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сбывается и прогноз экспертов о снижении цен на бытовую технику. Экономист Игорь Балынин ранее говорил, что в 2025 году могут подешеветь телевизоры, холодильники и пылесосы — в среднем на 7–12%. Судя по данным Росстата, этот сценарий действительно реализуется как минимум по нижней границе прогноза.

«Рис редко можно найти по той цене, о которой говорит официальная статистика. В декабре Росстат показывает, что килограмм стоил меньше 80 рублей, но это цена с учетом всех скидок, акций или социальный товар. Нормальный рис в магазине стоит больше 250 рублей», — считает читательница Алла.

«Картошку и гречку в магазинах можно и по 30–35 рублей найти», — добавляет пенсионерка Любовь Павловна.

Цена на бананы в декабре в магазинах отличалась от данных Росстата — в меньшую сторону Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Может дешеветь даже при инфляции»

Цены на сахар, гречку и рис в прошлом году пошли вниз после скачка в 2024-м. Сильнее всего снизились цены на те продукты, где был хороший урожай и предложение заметно выросло, — прежде всего на капусту, картофель и другие базовые овощи.

«Запасы из урожая 2024-го, например картофель +10% — до 8 миллионов тонн, превысили спрос, а тепличные комплексы нарастили объемы благодаря господдержке. Сезонное изобилие спровоцировало распродажи, особенно в регионах с переизбытком, например в Краснодарском крае», — рассказал MSK1.RU маркетолог-аналитик Иван Тылесов.

После стабилизации в 2025-м эксперты не ожидают резких скачков на эти продукты.

«В 2026-м не будут расти цены на социально значимые продукты, — объясняет MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Государство будет их сдерживать и может установить потолок цен. За этим будет следить Федеральная антимонопольная служба. Речь о товарах первой необходимости: гречка, мука, молоко, хлеб, от которых человек не может отказаться».

Цены на картошку в конце декабря 2025-го ниже росстатовских Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Снижение цен на пылесосы и телевизоры в 2025 году выглядит не разовой акцией, а устойчивой тенденцией. Рынок бытовой техники и электроники остается перегретым предложением, конкуренция между брендами усиливается, а продавцам всё сложнее удерживать высокие ценники.

«С пылесосами и телевизорами логика другая: это товарные категории с жесткой конкуренцией и высокой долей импорта/комплектующих, — объясняет MSK1.RU маркетолог Людмила Калинина. — В 2025 году Росстат фиксировал снижение цен на ряд видов бытовой техники и электроники. Обычно на них быстрее всего отражаются укрепление рубля на отдельных отрезках года, распродажи, замещение каналов поставок и удешевление отдельных компонентов на мировом рынке, поэтому техника может дешеветь даже при общей инфляции».

