НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

0 м/c,

 767мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,53
EUR 91,81
ПСБ: главные события года
Расширили маршрут Золотого кольца
Кто теперь руководит «ЯрГЭТ»
Хотят построить новый сквер
Где хотят провести «Доброфест»
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Экономика Экономист: не всем россиянам стоит рассчитывать на большие пенсии. Эксперт сказал, что делать

Экономист: не всем россиянам стоит рассчитывать на большие пенсии. Эксперт сказал, что делать

Молодому поколению следует заранее о себе позаботиться

198
Экономист назвал лучшую стратегию для накоплений | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЭкономист назвал лучшую стратегию для накоплений | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Экономист назвал лучшую стратегию для накоплений

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Молодым россиянам не стоит рассчитывать на большие пенсии, но они могут накопить на достойную старость самостоятельно. Такое мнение высказал Николай Берзон, доктор экономических наук и профессор НИУ ВШЭ. Приводим его рекомендации.

Первая из них — делить бюджет на три части. Это поможет всегда иметь подушку безопасности на черный день.

«Идеально, когда человек думает о своем будущем. Он эти доходы должен делить на три части. Первая — обеспечить текущее потребление, достигается семейным бюджетом. Вторую часть надо направлять на формирование собственного резервного фонда — в жизни человека иногда встречаются две большие неприятности. Правда, говорят, неприятности у нас каждый день, но есть две большие, когда человек тяжело заболел — требуется операция, потом восстановление. Это занимает определенный период времени, а текущих доходов нет. И второй печальный случай — человек может потерять работу. Попал под сокращение или компания обанкротилась — требуется определенный период для того, чтобы найти новую с адекватной заработной платой. Поэтому вторая часть суммы доходов должна направляться на создание резервного фонда на случай непредвиденных событий. Чтобы не остаться у разбитого корыта, лучше иметь резервный фонд», — отметил он в беседе с изданием «Газета.ру».

В резервный фонд экономист посоветовал отправлять такую сумму, чтобы она сложилась в подушку безопасности на три-четыре месяца.

«За три месяца человек сможет найти новую работу, восстановиться после тяжелой болезни и опять вернуться к нормальной жизни. Если человек уже сформировал три-четыре суммы месячных потреблений, соответственно, на этом надо остановиться и больше туда не отчислять. Свободные деньги направить или на увеличение текущего потребления, или есть третье направление — создание долгосрочных накоплений на свою будущую старость», — посоветовал профессор.

Он подчеркнул: по его мнению, молодым сегодня не следует рассчитывать на высокую пенсию. Виной всему — современная демографическая ситуация.

«Пенсии и сейчас маленькие. Надежда на то, что ситуация с пенсионным обеспечением улучшится — это иллюзия. Человек должен сам о себе позаботиться. Меняется демографическая ситуация, люди живут дольше. Этому надо только радоваться. Люди ведут здоровый образ жизни, развивается медицина, всё хорошо, но для финансовых органов любой страны — головная боль, этих пенсионеров надо содержать. И общий принцип большинства стран, которые несколько раньше, чем Россия, перешли на вот такую систему, накопительную систему финансового обеспечения, — пока ты работаешь, получаешь заработную плату, откладывай на свою будущую старость.

Для молодого человека, которому лет 30–35, надо вкладывать в эту третью компоненту создания долгосрочных накоплений примерно 10% от своей заработной платы. Когда человек это посчитает, посмотрит, способен ли он на оставшиеся деньги нормально содержать свою семью или не способен. Если недостаточно, значит надо думать или о какой-то подработке, о повышении квалификации, чтобы получать большую заработную плату», — заключил он.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Экономист Накопление Выплата Бюджет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем