Экономист: не всем россиянам стоит рассчитывать на большие пенсии. Эксперт сказал, что делать

Экономист назвал лучшую стратегию для накоплений Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Молодым россиянам не стоит рассчитывать на большие пенсии, но они могут накопить на достойную старость самостоятельно. Такое мнение высказал Николай Берзон, доктор экономических наук и профессор НИУ ВШЭ. Приводим его рекомендации.

Первая из них — делить бюджет на три части. Это поможет всегда иметь подушку безопасности на черный день.

«Идеально, когда человек думает о своем будущем. Он эти доходы должен делить на три части. Первая — обеспечить текущее потребление, достигается семейным бюджетом. Вторую часть надо направлять на формирование собственного резервного фонда — в жизни человека иногда встречаются две большие неприятности. Правда, говорят, неприятности у нас каждый день, но есть две большие, когда человек тяжело заболел — требуется операция, потом восстановление. Это занимает определенный период времени, а текущих доходов нет. И второй печальный случай — человек может потерять работу. Попал под сокращение или компания обанкротилась — требуется определенный период для того, чтобы найти новую с адекватной заработной платой. Поэтому вторая часть суммы доходов должна направляться на создание резервного фонда на случай непредвиденных событий. Чтобы не остаться у разбитого корыта, лучше иметь резервный фонд», — отметил он в беседе с изданием «Газета.ру».

В резервный фонд экономист посоветовал отправлять такую сумму, чтобы она сложилась в подушку безопасности на три-четыре месяца.

«За три месяца человек сможет найти новую работу, восстановиться после тяжелой болезни и опять вернуться к нормальной жизни. Если человек уже сформировал три-четыре суммы месячных потреблений, соответственно, на этом надо остановиться и больше туда не отчислять. Свободные деньги направить или на увеличение текущего потребления, или есть третье направление — создание долгосрочных накоплений на свою будущую старость», — посоветовал профессор.

Он подчеркнул: по его мнению, молодым сегодня не следует рассчитывать на высокую пенсию. Виной всему — современная демографическая ситуация.

«Пенсии и сейчас маленькие. Надежда на то, что ситуация с пенсионным обеспечением улучшится — это иллюзия. Человек должен сам о себе позаботиться. Меняется демографическая ситуация, люди живут дольше. Этому надо только радоваться. Люди ведут здоровый образ жизни, развивается медицина, всё хорошо, но для финансовых органов любой страны — головная боль, этих пенсионеров надо содержать. И общий принцип большинства стран, которые несколько раньше, чем Россия, перешли на вот такую систему, накопительную систему финансового обеспечения, — пока ты работаешь, получаешь заработную плату, откладывай на свою будущую старость.