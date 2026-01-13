НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

3 м/c,

с-в.

 757мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,79
EUR 91,97
ПСБ: главные события года
Автобус сбил пешехода. Видео
На СВО погиб воспитатель детдома
Гибель младенцев в роддоме
История ТРК «Альтаир»
Как быть с деньгами в 2026 году
Счета за отопление
Экономика Рост цен, риск рецессии и «никаких перспектив на улучшение»: мрачный прогноз о российской экономике из Госдумы

Рост цен, риск рецессии и «никаких перспектив на улучшение»: мрачный прогноз о российской экономике из Госдумы

Депутат Госдумы объяснил причины происходящего

190
Россия столкнулась со спекуляциями на рынке золота | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUРоссия столкнулась со спекуляциями на рынке золота | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Россия столкнулась со спекуляциями на рынке золота

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Российская экономика продолжает сокращаться, а роста в ближайшем будущем не предвидится. С таким неутешительным прогнозом на 2026 год выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.  

«За прошлый год демография предприятий довольно сильно выросла в отрицательную сторону — закрытие предприятий в два раза превышает их открытие. Это говорит о том, что у нас идет сокращение промышленно-производственного потенциала, сокращение экономики. А раз она сокращается, то ожидать какого-то могучего роста нет никаких оснований», — констатировал депутат в разговоре с RTVI.

Основной причиной стагнации Арефьев называет отсутствие задела для роста, созданного в 2025 году. Он оценивает официальные данные о росте ВВП как «явно натянутые» и прогнозирует дальнейший рост инфляции на фоне отсутствия собственного производства. Депутат допустил, что в наступившем году может произойти рецессия, потому что 2025 год «оставил нам довольно плохое наследие».

Ситуацию усугубляет финансовая политика: хотя ключевую ставку и опустили до 16%, она остается слишком высокой для бизнеса. Предприятия лишаются возможности брать кредиты на развитие, что ведет к их закрытию, указал Арефьев.

Среди ключевых проблем, препятствующих улучшению, депутат выделяет:

  1. Внешнее давление: Санкции не снимаются, а ужесточаются.

  2. Структурная зависимость: Экономика не избавилась от сырьевой модели, сменив «нефтегазовую иглу» на экспорт металлов, руды и угля, а также столкнулась со спекуляциями на рынке золота («золотая игла»).

  3. Импортозависимость: Страна не способна обеспечить себя собственной продукцией и не имеет перспектив быстро отвязаться от поставок из-за рубежа.

«Поэтому пока что никаких перспектив на улучшение я, например, не вижу. И правительство пока никаких мер не предпринимает», — заключил Николай Арефьев.

Минэкономики ожидает замедления инфляции до целевого уровня в 4%. Уровень безработицы — порядка 2,5–2,6%. Рост ВВП в ведомстве ждут на уровне скромных 1,3%. Кстати, Международный валютный фонд (МВФ) дает очень схожий прогноз по росту российского ВВП, ожидая увеличения лишь на 1,0%. Узнать прогнозы экспертов о перспективах российской экономики можно в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Экономика Ключевая ставка Санкции
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
35 минут
Да ладно, нам еще 15 лет бродить по пустыне.
Гость
26 минут
разогнать бы вас
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем