Рост цен, риск рецессии и «никаких перспектив на улучшение»: мрачный прогноз о российской экономике из Госдумы

Россия столкнулась со спекуляциями на рынке золота Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Российская экономика продолжает сокращаться, а роста в ближайшем будущем не предвидится. С таким неутешительным прогнозом на 2026 год выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«За прошлый год демография предприятий довольно сильно выросла в отрицательную сторону — закрытие предприятий в два раза превышает их открытие. Это говорит о том, что у нас идет сокращение промышленно-производственного потенциала, сокращение экономики. А раз она сокращается, то ожидать какого-то могучего роста нет никаких оснований», — констатировал депутат в разговоре с RTVI.

Основной причиной стагнации Арефьев называет отсутствие задела для роста, созданного в 2025 году. Он оценивает официальные данные о росте ВВП как «явно натянутые» и прогнозирует дальнейший рост инфляции на фоне отсутствия собственного производства. Депутат допустил, что в наступившем году может произойти рецессия, потому что 2025 год «оставил нам довольно плохое наследие».

Ситуацию усугубляет финансовая политика: хотя ключевую ставку и опустили до 16%, она остается слишком высокой для бизнеса. Предприятия лишаются возможности брать кредиты на развитие, что ведет к их закрытию, указал Арефьев.

Среди ключевых проблем, препятствующих улучшению, депутат выделяет:

Внешнее давление : Санкции не снимаются, а ужесточаются. Структурная зависимость : Экономика не избавилась от сырьевой модели, сменив «нефтегазовую иглу» на экспорт металлов, руды и угля, а также столкнулась со спекуляциями на рынке золота («золотая игла»). Импортозависимость : Страна не способна обеспечить себя собственной продукцией и не имеет перспектив быстро отвязаться от поставок из-за рубежа.

«Поэтому пока что никаких перспектив на улучшение я, например, не вижу. И правительство пока никаких мер не предпринимает», — заключил Николай Арефьев.