«Иметь возможность оплатить свои потребности»: экономист рассказал, как поступать с деньгами в 2026

С наступлением нового года многие испытывают чувство, что нужно навести порядок в делах и провести планирование бюджета. Возникает множество вопросов: стоит ли совершать крупные покупки? Куда выгоднее вложить сбережения? Стоит ли брать кредиты на что-то, или лучше временно отказаться от приобретений?

Ответы на эти вопросы в разговоре с 76.RU дал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В вопросах крупных покупок, что логично, нужно ориентироваться на свой бюджет. По словам эксперта, совершать дорогостоящие сделки стоит лишь в случае, если они жизненно необходима. Расширять недвижимость или приобретать собственное жилье нужно, например, в случае пополнения в семье.

«Тогда несмотря ни на какие ипотечные ставки все равно надо покупать квартиру и автомобиль, хотя дорожают и автокредиты тоже, а утильсбор растет», — объяснил экономист.

В иных случаях, дорогостоящие покупки лучше отложить. А деньги, например, сохранить с помощью вклада.

«Стоит дождаться инфляционной и финансовой стабилизации. А приобретения сделать через год, два или три. Все зависит от жизненной ситуации и от тех доходов, которыми располагают люди», — рассказал Георгий Остапкович. — «Нужно иметь возможность оплатить свои потребности, и не уйти, ни дай бог, в банкротство».

В 2026 году, по мнению экономиста, стоит несколько раз подумать, прежде чем оформлять кредит. Заемщик должен быть уверенным, что у него будут деньги, чтобы вернуть долг. Иначе, кредитование может обернуться банкротством.

Нужно как можно активнее использовать экономическое мышление и финансовую грамотность. И всегда имейте гарантию занятости. Желательно высокодоходной, — рассказал экономист. Георгий Остапкович Экономист

Рассматривать вариант того, куда вложить свои сбережения, опять же, нужно отталкиваясь от индивидуальной финансовой ситуации. Самый простой вариант: открыть вклад с выплатой процентов. По словам экономиста, таким образом можно отбить инфляционный фон и получить прибыль.

Тем, кто разбирается в фондовой бирже, можно посмотреть в сторону акций и облигаций.

Для тех, кто обладает крупными сбережениями, эксперт назвал еще один вариант: покупка произведений искусств и коллекционных изделий.

«Можно купить наброски Рембрандта или Боттичелли. Они растут очень высокими темпами. Продав их через 10-15 лет, можно получить гораздо более быстрые дивиденты, чем с помощью ценных бумаг. Но людей с такими возможностями, мягко говоря, маловато», — рассказал Георгий Остапкович.