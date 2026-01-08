Кому тратить деньги, а кому затянуть пояса? Экономист рассказал, каким будет 2026 год для россиян

Как лучше поступать с деньгами в 2026 году Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Начало года — лучшее время, чтобы распланировать бюджет. Сделать список крупных покупок, вписать в дневник расходов обязательные траты. А заодно подумать, как выгоднее использовать свои деньги или «набить» финансовую подушку.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, каким 2026 год может стать для россиян в финансовом плане, и к чему стоит быть готовыми.

«Рост инфляции замедлится»

Один из основных вопросов россиян: будут ли расти цены? По словам Георгия Остапковича, инфляция существует всегда. Но вот темпы ее могут быть разными.

«Инфляция увеличится. Но интенсивность ее роста, по крайней мере, по заявлениям Центрального банка и по ощущениям, уменьшится», — рассказал экономист. — «Если мы по итогам прошлого года имели 9% инфляции, сегодня где-то идем в район 6-7%, ну, на следующий год, наверное, будет 5%», — рассказал Георгий Остапкович.

А, может быть, инфляция выйдет на тот таргет, который уже на протяжении четырех лет ставит Центральный банк. То есть, в район 4-4,5%. Георгий Остапкович Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Георгий Остапкович объяснил, что инфляция растет за счет вливания денег. И рост цен — это не сама инфляция, а ее следствие.

«Причина инфляции — снижение стоимости денег. За снижением стоимости денег идет рост цен, потому что предприниматели увеличивают цены, чтобы добиться большей прибыли. В этом году не будут высокими темпами расти доходы и реальные зарплаты. А именно доходов и заработных плат вызывает инфляцию. В общем, есть ряд показателей [к замедлению роста инфляции], и регулятор и я надеемся, что они сработают более позитивно», — рассказал экономист.

Также по словам экономиста, быстро расти инфляции не дает ставка Центробанка в 16%.

«Высокие ставки не дают возможности массе денег выходить наружу и усугублять инфляцию», — рассказал Георгий Остапкович.

Стоит ли делать крупные покупки?

В вопросах крупных трат в 2026 году Георгий Остапкович советует анализировать бюджет каждой семьи индивидуально.

«В первую очередь нужно оценить жизненную необходимость этих покупок. Если семье необходима покупка квартиры, например, если произошло пополнение, и нужно расширение, тогда несмотря ни на какие ипотечные ставки все равно надо покупать квартиру и автомобиль, хотя дорожают и автокредиты тоже, а утильсбор растет», — объяснил экономист.

Если ситуация не критическая, дорогостоящие покупки лучше отложить. Запланированные на эти цели деньги можно положить на депозит.

«Стоит дождаться инфляционной и финансовой стабилизации. А приобретения сделать через год, два или три. Все зависит от жизненной ситуации и от тех доходов, которыми располагают люди. У нас не так много тех, кто может себе позволить каскадно покупать дачи, квартиры и автомобили», — рассказал Георгий Остапкович.

Нужно иметь возможность оплатить свои потребности, и не уйти, ни дай бог, в банкротство. Георгий Остапкович Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Брать ли кредиты в 2026 году

Экономист рассказал, что в наступающем году стоит быть особенно аккуратными с потребительским кредитованием. Брать займы без крайней необходимости не нужно.

«А потом перекредитовываться и чуть ли не объявлять себя банкротом. Нужно как можно активнее использовать экономическое мышление и финансовую грамотность. И всегда имейте гарантию занятости. Желательно высокодоходной», — рассказал экономист.

То есть, важно анализировать рынок труда, адекватно оценивать свою квалификацию и востребованность среди работодателей, знать, в каком состоянии находится компания, в которой вы работаете и просчитывать все риски.

Куда вкладывать деньги в 2026 году

Экономист рассказал, что нужно уметь различать понятия «сбережения» и «остатки денег на счетах». Последние есть практически у каждого россиянина.

«А вот сбережения — понятие диалектическое. По сути, это когда ты лишаешься оплаты труда, но на счету есть деньги, за счет которых ты можешь полгода совершенно спокойно поддерживать свои жизненные стандарты . Условно: у человека оплата труда 100 тысяч рублей. К сбережениям в этом случае относится 600 тысяч. А все, что меньше, это остатки денег на руках», — объяснил Георгий Остапкович.

Вопрос того, как распределять свои сбережения, зависит от экономических знаний и умений человека.

«Если вы разбираетесь в движении фондовой биржи и можете следить за акциями и облигациями, то можно вкладываться в этот рынок. Но если вы неквалифицированный человек и хотите просто вложить деньги, заснуть на год и не думать о них, то есть масса способов. Первый, конечно, это банковские вклады. Сейчас даже с учетом снижения ставки по депозитам, банковские вклады где-то в районе 14-15% в некоторых банках остаются. С помощью депозита вы не только отбиваете инфляционный фон, но и получаете прибыль», — рассказал экономист.

По словам Георгия Остапковича, выбор варианта распределения сбережений зависит и от сроков. Если вы планируете вложить деньги и получить прибыль в районе полугода — можно рассмотреть вариант депозита. На 2-4 года — можно смотреть в сторону акций и ценных металлов.

«Если на 10-15-20 лет, это совершенно другая стратегия. Вы должны вкладывать в детей, внуков. И они через 15-20 лет принесут вам гораздо больше бонусов, чем вложение в какую-то контору. Вложиться в воспитание и образование детей, чтобы они получали большие заработки, поверьте мне, это гораздо выгоднее», — рассказал экономист.

Экономист рассказал, что владельцы крупных сбережений могут также посмотреть в сторону произведений искусств.