НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 763мм 92%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Что внутри Ярославского художественного училища
«Умные решения»
Что ждать от игры «Локомотива» с «Металлургом»
Кто ездит в Переславль на выходные
Сбили 13 БПЛА
Чек-лист важных обследований
Афиша на 6 января в Ярославле
Прогноз погоды в Ярославле на неделю
Экономика Просрочки не будет? Оплату коммуналки за декабрь отложили

Просрочки не будет? Оплату коммуналки за декабрь отложили

Рассказываем обо всех нюансах

192
Пени будут начисляться только с 31-го дня просрочки | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUПени будут начисляться только с 31-го дня просрочки | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Пени будут начисляться только с 31-го дня просрочки

Источник:
Ольга Бурлакова / NGS.RU

Оплату коммуналки за декабрь перенесли на 12 января, так как 10 января выпадает на субботу. При этом пени за просрочку начисляться не будут. Подробности рассказал зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10-го на 15-е число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10-е число — это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Перенос сроков пока не повлечет штрафных санкций, так как пени будут начисляться только с 31 дня просрочки, а это не раньше февраля. В феврале же произвести оплату ЖКУ за январь нужно будет до 10-го числа.

Аксененко также напомнил, что в новогодние праздники некоторые отделения банков и почты не работают. Однако можно воспользоваться банкоматами в зонах самообслуживания, они работают круглосуточно. Также платеж можно совершить в дежурном отделении банка.

Люди могут потребовать компенсацию в размере 50% от переплаты в случае, если им пришли необоснованно завышенные платежи по ЖКУ. Как это сделать и куда обращаться, можно узнать здесь.

Еще в этом году россиян ждет ряд важных изменений в сфере ЖКХ — от тарифов и правил оплаты до льгот для определенных категорий людей. Обо всём по порядку мы рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Коммуналка Пени Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Рекомендуем