Просрочки не будет? Оплату коммуналки за декабрь отложили

Пени будут начисляться только с 31-го дня просрочки Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Оплату коммуналки за декабрь перенесли на 12 января, так как 10 января выпадает на субботу. При этом пени за просрочку начисляться не будут. Подробности рассказал зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10-го на 15-е число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10-е число — это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Перенос сроков пока не повлечет штрафных санкций, так как пени будут начисляться только с 31 дня просрочки, а это не раньше февраля. В феврале же произвести оплату ЖКУ за январь нужно будет до 10-го числа.

Аксененко также напомнил, что в новогодние праздники некоторые отделения банков и почты не работают. Однако можно воспользоваться банкоматами в зонах самообслуживания, они работают круглосуточно. Также платеж можно совершить в дежурном отделении банка.

Люди могут потребовать компенсацию в размере 50% от переплаты в случае, если им пришли необоснованно завышенные платежи по ЖКУ. Как это сделать и куда обращаться, можно узнать здесь.