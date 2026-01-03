Вырастут пенсии, пособия и зарплаты: как изменятся выплаты в 2026 году

Часть изменений начнет действовать уже с 1 января Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Новый год ассоциируется с изменениями, причем чаще всего с хорошими. В финансовом вопросе точно станет лучше в 2026 году, причем сразу множеству категорий россиян. Разбираемся в материале, как изменятся зарплата, пособия и другие выплаты в наступившем году.

На сколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января вырос сразу на 20%, до 27 093 рублей .

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Повышение МРОТ скажется на тех, чья зарплата напрямую привязана к «минималке». Если сотрудник при полной ставке получает меньше этого показателя, то работодатель обязан поднять зарплату с 1 января.

Также от уровня МРОТ зависит оплата больничного листа. В 2026 году минимальная дневная выплата по больничному вырастет с 873 до 967 рублей без учета региональных коэффициентов.

Прожиточный минимум тоже поднимут, но скромнее — на 6,8%.

Прожиточный минимум — это минимально необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Показатель ежегодно устанавливает правительство, но он отличается от региона к региону.

Средние показатели по России составят:

18 939 рублей — на душу населения;

20 644 рубля — для трудоспособного населения;

16 288 рублей — для пенсионеров;

18 371 рубль — для детей.

Новые цифры скажутся на выплатах для нуждающихся семей с детьми, расширят возможности соцконтракта и повысят федеральные и региональные доплаты к пенсиям.

Как вырастут пенсии

С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии на 7,6% . Это коснется как неработающих граждан, так и до сих пор трудящихся. Средняя страховая пенсия по старости достигнет 27 000 рублей . Базовая часть пенсии, фиксированная выплата, составит 9584 рубля.

Фиксированная выплата — это базовая часть страховой пенсии. То есть гарантированная сумма, которую государство платит вне зависимости от основания: по старости, по инвалидности или в случае потери кормильца. К ней добавляют сумму накопленных пенсионных коэффициентов.

Социальные пенсии тоже вырастут, но позднее, с 1 апреля. Индексация составит 6,8% . Средний размер этих выплат составит 16 590 рублей . Если после индексации выйдет сумма меньше прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе, пенсионеру назначат социальную доплату до этого уровня. В среднем по стране ПМ для пожилых граждан закреплен на уровне 16 288 рублей.

Социальная пенсия — ежемесячная выплата от государства для граждан, которые не имеют оснований для назначения страховых пенсий. К ним относятся: инвалиды;

дети-инвалиды;

люди, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного рабочего стажа. В отличие от страховой пенсии, социальную назначают без учета трудового стажа и страховых взносов.

Кроме того, в 2026 году поднимут и стоимость одного пенсионного балла, который напрямую влияет на размер пенсии. Он вырастет до 156 рублей 76 копеек.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составляет 30 баллов. При расчете пенсий количество накопленных ИПК умножают на их стоимость. К этой сумме добавляют фиксированную выплату.

Военные пенсии планируют проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, но точная сумма будет известна позднее. Размер пенсии бывших военных, сотрудников МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарных и приставов с 1 января будет составлять 93,59% от размера денежного довольствия.

Как изменятся выплаты и пособия для семей с детьми

Родителей тоже ждет новогодний подарок — суммы выплат для них вырастут.

Материнский капитал составит:

на первого ребенка — 737 204 рубля ;

на второго ребенка (если за первенца средства не получались) — 974 189 рублей ;

на второго (если получали на первого ребенка) — 236 983 рубля .

Эти деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком трех лет.

Декретные выплаты для работающих мам вырастут до:

955 836 рублей при обычных родах (140 дней);

1 065 074 рубля при осложненных родах (156 дней);

1 324 515 рублей при многоплодной беременности (194 дня).

Это максимальная сумма, на которую можно рассчитывать. Минимальная тоже изменится — с 103 285 до 124 702,2 рубля. Базой для расчета будет средний дневной заработок матери за два предшествующих года.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года будет варьироваться от 10 103 рублей до 83 021 рубля . Также с 1 февраля при рождении малыша можно будет единовременно получить 28 773 рубля .