В 2026 году пенсии будут повышать каждый месяц: кому, на сколько и в какие даты

Рост выплат коснется каждого Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсии в России становятся больше с каждым годом. Индексация проводится согласно утвержденному расписанию. Хорошая новость в том, что в следующем году увеличение будет не одно. Как будут меняться выплаты для пожилых граждан буквально каждый месяц — в нашем материале.

Индексация страховой пенсии и ИПК

Самое масштабное повышение пенсий произошоо уже в январе. Оно затронуло получателей страховых пенсий. Обычно эти выплаты индексируются на размер инфляции, которая по итогам 2025 года ожидалась на уровне 6,8%. Однако пенсии подняли даже больше, на 7,6%. Если же в результате подсчетов по итогам года рост цен превысит этот показатель, размер индексации могут сделать даже выше чем 7,6%.

Повышение коснулось и работающих пенсионеров, которые долгое время были лишены такой возможности. С 2016 по 2024 год их пенсии не увеличивали. С 2025 года ежегодную индексацию возобновили.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая компенсирует утрату дохода из-за нетрудоспособности. Она бывает трех видов: по старости;

по инвалидности;

по потере кормильца. Она складывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, плюс фиксированная выплата.

Фиксированная выплата — это гарантированная сумма, которую назначает государство и ежегодно увеличивает, как правило, на уровень инфляции. В 2025 году она составляет 8907,7 рубля, но после индексации на 7,6% в 2026 году сумма выросла до 9584,69 рубля.

Изначально страховую пенсию планировали индексировать в два этапа:

в феврале на величину фактической инфляции;

в апреле в зависимости от разницы между индексом роста среднемесячной зарплаты в стране и индексом потребительских цен, а также опираясь на рост доходов Социального фонда России.

Позже это нововведение перенесли на 2027 год.

Размер пенсии у каждого пенсионера индивидуален. Соответственно, и прибавка для каждого будет рассчитана лично, но ориентироваться можно на средние размеры. По данным председателя Социального фонда России Сергея Чиркова, выплаты в 2026 году вырастут на 1,9 тысячи рублей по сравнению с 2025 годом. В итоге средний размер страховой пенсии по старости в России составил более 27 000 рублей после индексации.

Помимо самих выплат, пересчитают и то, на основании чего их формируют, — стоимость пенсионных баллов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составляет 30 баллов.

Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах». В 2025 году один ИПК стоил 145,69, в апреле 2026 года сумма вырастет до 156,76 рубля.

Индексация социальной пенсии

С 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий на 6,8%. Их средний размер составит 16 590 рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета.

Если после индексации выйдет сумма меньше прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе, пенсионеру назначат социальную доплату до этого уровня. В среднем по стране ПМ для пожилых граждан закреплен на уровне 16 288 рублей.

Социальная пенсия — ежемесячная выплата от государства для граждан, которые не имеют оснований для назначения страховых пенсий. К ним относятся: инвалиды;

дети-инвалиды;

люди, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного рабочего стажа. В отличие от страховой пенсии, социальную назначают без учета трудового стажа и страховых взносов.

Все изменения будут производиться автоматически, никаких заявлений и документов не понадобится. Понять, на какую сумму выплат рассчитывать после индексации, можно на сайте «Госуслуги» с помощью специального калькулятора.

Адресные индексации

Помимо ключевых индексаций, которые затрагивают всех пенсионеров, есть точечные повышения выплат.

Пенсии военных и силовиков

Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, согласно проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2027–2028 годов.

Повышение напрямую связано с запланированным ростом денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, так как именно от этих показателей рассчитывается размер пенсий.

С 1 января 2026 пенсия бывших военных, сотрудников МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарных и приставов составила 93,59% от размера денежного довольствия.

Денежное довольствие представляет собой сумму окладов по должности и званию. Пенсия военных формируется на основе процента от этой суммы, а также различных дополнительных выплат, таких как надбавки за участие в боевых действиях и выслугу лет. Официально этот процент от довольствия называется понижающим коэффициентом.

Следующее изменение показателя намечено на октябрь 2026 года.

Пенсии для работников угольной промышленности и авиации

Доплату для работающих в этих областях пересматривают каждые три месяца. Чтобы рассчитывать на нее, летчики и шахтеры должны проработать 25 лет, для женщин этих профессий хватит 20 лет стажа. Требуемую выслугу снизят на пять лет, если работу пришлось прекратить по состоянию здоровья.

Для получения перерасчета нужно подать заявление в Социальный фонд. Необходимо предоставить данные о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, среднемесячном заработке за последние два года работы либо за любые 60 месяцев подряд указанной работы.

Для расчета выплаты для членов летных экипажей и работников угольной промышленности применяется особая формула. Подробнее о том, как ведутся вычисления, можно почитать на сайте Социального фонда.

Индивидуальный перерасчет

Есть определенные категории пенсионеров, которым не нужно ждать согласованных дат индексации. Тем, кому исполнилось 80 лет, увеличивают фиксированную выплату в два раза. В 2026 сразу после юбилея она вырастет с 9652,47 рубля до 19 304,94 рубля.

Аналогичную прибавку получат россияне, которым установили первую группу инвалидности. Но когда им исполнится 80 лет, повторно повышать пенсию уже не будут.

Если начать ухаживать за нетрудоспособными родственниками, можно тоже рассчитывать на прибавку. К ним относятся дети, братья, сестры и внуки до 18 лет или до 23 лет, если они являются инвалидами с детства или продолжают очное обучение и не работают, а также родители или супруг с инвалидностью.

Доплата за каждого иждивенца составляет треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Получается, что в 2026 году размер выплат вырастет до 3 217,49. Однако есть ограничения — доплачивать будут максимум за трех иждивенцев.

Прибавку получат и те, кто решит уволиться. Если пенсионер продолжал работать, но потом ушел на заслуженный отдых, он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Когда буду расти пенсии Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа