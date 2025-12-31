НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
За работу в новогоднюю ночь предлагают ввести дополнительные выходные — подробности новой инициативы

Сейчас граждане могут рассчитывать на повышенную зарплату за работу в Новый год

156
Сейчас по законодательству за работу в праздники можно взять отгул

Сейчас по законодательству за работу в праздники можно взять отгул

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дополнительные три дня отпуска предложили предоставлять россиянам, которые работают в ночь с 31 декабря на 1 января. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска работникам, фактически занятым в ночной смене с 31 декабря на 1 января», — пишут РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

По словам депутата, сейчас по законодательству работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере (не менее чем в двойном размере). Или же вместо двойной оплаты сотрудник может взять отгул в любой день.

Депутаты подчеркивают, что единых дополнительных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь действующим трудовым законодательством не предусмотрено — эта работа компенсируется на общих основаниях, как и труд в любой другой праздничный день.

В этой связи Даванков предлагают давать дополнительные три дня к отпуску для тех, кто работает в новогоднюю ночь.

«Реализация данной инициативы позволит обеспечить более справедливую компенсацию гражданам, которые в силу служебного долга не могут встретить Новый год с семьей, повысит мотивацию работников и снизит кадровую напряженность в критически важных сферах», — говорится в документе.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем