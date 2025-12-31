За работу в новогоднюю ночь предлагают ввести дополнительные выходные — подробности новой инициативы

Дополнительные три дня отпуска предложили предоставлять россиянам, которые работают в ночь с 31 декабря на 1 января. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска работникам, фактически занятым в ночной смене с 31 декабря на 1 января», — пишут РИА Новости со ссылкой на текст обращения.
По словам депутата, сейчас по законодательству работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере (не менее чем в двойном размере). Или же вместо двойной оплаты сотрудник может взять отгул в любой день.
Депутаты подчеркивают, что единых дополнительных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь действующим трудовым законодательством не предусмотрено — эта работа компенсируется на общих основаниях, как и труд в любой другой праздничный день.
В этой связи Даванков предлагают давать дополнительные три дня к отпуску для тех, кто работает в новогоднюю ночь.
«Реализация данной инициативы позволит обеспечить более справедливую компенсацию гражданам, которые в силу служебного долга не могут встретить Новый год с семьей, повысит мотивацию работников и снизит кадровую напряженность в критически важных сферах», — говорится в документе.