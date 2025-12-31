НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика «Станет проще»: Центробанк рассказал, как будет развиваться экономика в 2026 году

«Станет проще»: Центробанк рассказал, как будет развиваться экономика в 2026 году

Эксперты обещают снижение инфляции

114
В ЦБ отметили, что инфляция в 2026 году снизится до 4–5% и закрепится вблизи цели | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ ЦБ отметили, что инфляция в 2026 году снизится до 4–5% и закрепится вблизи цели | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В ЦБ отметили, что инфляция в 2026 году снизится до 4–5% и закрепится вблизи цели

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Прогноз развития экономики страны в 2026 году озвучили в Центробанке. Одним из главных пунктов стало снижение инфляции. Подробности ЦБ опубликовал в своем Telegram-канале.

«К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — отмечает ЦБ.

Эксперты напомнили, что начали снижать ключевую ставку в этом году с июня по декабрь. Она уменьшилась на 5 п.п до 16% годовых. В будущем году ее продолжат снижать, но аккуратно и постепенно.

«По мере восстановления баланса между растущим спросом и производственными возможностями экономики. Устойчивое замедление инфляции позволит нам постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений», — говорится в сообщении.

Сбалансировано будет расти кредит реальной экономике. Банк России ждет, что в 2026 году он увеличится на 6-11%.

«Деньги продолжат накапливаться на ваших банковских счетах. А реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться», — обещают в ЦБ.

Банк России заверяет, что экономика продолжит расти.

«После нескольких лет усиленного роста (заметно выше, чем в США и еврозоне) мы переходим к более спокойному и сбалансированному развитию. В 2026 году экономика вырастет на 0,5–1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится», — пишет регулятор.

Также эксперты отметили, что готовы к различным вариантам развития событий. В случае любых изменений в экономике и мире в ЦБ обещают реагировать быстро и решительно.

После последнего заседания по ключевой ставки в декабре глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что в 2026 году возможен некоторый рост инфляции, повышение текущего темпа роста цен в январе в связи с повышением НДС. Однако она отметила, что устойчивая инфляция после этого всплеска будет продолжать снижаться. Другие заявления главы ЦБ мы публиковали в отдельном материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем