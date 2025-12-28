НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Плати или жди пять лет: что нужно для выхода на пенсию в 2026 году

Критерии становятся строже с каждым годом

226
Некоторым придется вновь искать работу | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНекоторым придется вновь искать работу | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Некоторым придется вновь искать работу

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Для получения пенсии по старости недостаточно достичь определенного возраста. Помимо этого, необходимо выполнить ряд критериев. В противном случае выход на заслуженный отдых придется отложить. Подробнее о требованиях к будущим пенсионерам рассказали в нашем материале.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая компенсирует утрату дохода из-за нетрудоспособности.

Она бывает трех видов:

  • по старости;

  • по инвалидности;

  • по потере кормильца.

Страховая пенсия складывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, плюс фиксированная выплата.

Для ее получения в 2026 году необходимо накопить не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если с количеством отработанных лет всё понятно, то со вторым пунктом стоит разобраться. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах». В 2025 году один ИПК стоил 145,69, в апреле 2026 года сумма вырастет до 156,76 рубля.

Чтобы получить 1 ИПК в 2026 году, нужно зарабатывать 24 825 рубля. За год можно максимум получить 10 баллов. Такое количество начисляется, если человек в месяц в течение года получал больше 200 тысяч рублей.

ИПК начисляется не только за трудовую деятельность, но и за социально значимые периоды. Например, 1,8 балла начисляют за год срочной службы или уход за близкими — инвалидом I группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет.

 За уход за ребенком до 1,5 года начисляется:

  • 1,8 ИПК, если ребенок первый

  • 3,6 ИПК, если второй

  • 5,4 ИПК, если третий или четвертый.

Если накопить нужное количество баллов или стажа не удалось, то их можно докупить. Для этого необходимо подать заявление в фонд удобным способом — в личном кабинете на сайте, в отделении или заказным письмом. Если его одобрят, платить за взносы нужно будет по реквизитам, которые даст СФР, — всю сумму за год или каждый месяц по частям:

  • минимальный взнос составит МРОТ х 12 х 22%;

  • максимальный взнос — МРОТ х 8 х 12 х 22%.

МРОТ, минимальный размер оплаты труда, — законодательно установленный минимум, который работодатель обязан выплачивать сотруднику за полный месяц работы с восьмичасовым рабочим днем. В 2025 году он составляет 22 440 рублей, а в 2026-м вырастет до 27 093 рублей.

Таким образом, покупка одного пенсионного балла в 2026 году обойдется в 65 619,74 рубля. В 2025 это стоило 60 670,41 рубля. 

Недостающие стаж и баллы можно не только купить, но и заработать. Для этого надо официально устроиться на работу, где выплачивают белую зарплату, с которой работодатель будет перечислять страховые взносы в Социальный фонд.

Если оба варианта вам не подходят, то придется ждать социальную пенсию. Оформляется она на пять лет позже страховой пенсии по старости.

Социальная пенсия — это ежемесячное пособие для нетрудоспособных граждан, постоянно проживающих в России. В отличие от страховой пенсии, социальную назначают без учета трудового стажа и страховых взносов. В 2025 году она составляла 8824,08 рубля, а в 2026-м вырастет до 9 424,12 рубля. 

Когда назначенная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в России, то человеку назначают доплату до этого уровня. В 2026 году показатель составит 16 288 рублей

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. 

С 1 января страховую пенсию проиндексируют на 7,6%. Однако если уровень инфляции окажется выше, то пенсионеров будет ждать еще одно повышение. О том, как будут расти пенсионные выплаты в 2026 году, мы рассказали в отдельном материале

Помимо этого, некоторые россияне могут рассчитывать на досрочную пенсию. Кому положен такой бонус и что для этого нужно сделать, читайте по ссылке.


Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
