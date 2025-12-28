Плати или жди пять лет: что нужно для выхода на пенсию в 2026 году

Некоторым придется вновь искать работу Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Для получения пенсии по старости недостаточно достичь определенного возраста. Помимо этого, необходимо выполнить ряд критериев. В противном случае выход на заслуженный отдых придется отложить. Подробнее о требованиях к будущим пенсионерам рассказали в нашем материале.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, которая компенсирует утрату дохода из-за нетрудоспособности.

Она бывает трех видов:

по старости;

по инвалидности;

по потере кормильца.

Страховая пенсия складывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, плюс фиксированная выплата.

Для ее получения в 2026 году необходимо накопить не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если с количеством отработанных лет всё понятно, то со вторым пунктом стоит разобраться.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах». В 2025 году один ИПК стоил 145,69, в апреле 2026 года сумма вырастет до 156,76 рубля.

Чтобы получить 1 ИПК в 2026 году, нужно зарабатывать 24 825 рубля. За год можно максимум получить 10 баллов. Такое количество начисляется, если человек в месяц в течение года получал больше 200 тысяч рублей.

ИПК начисляется не только за трудовую деятельность, но и за социально значимые периоды. Например, 1,8 балла начисляют за год срочной службы или уход за близкими — инвалидом I группы, ребенком с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет.

За уход за ребенком до 1,5 года начисляется:

1,8 ИПК, если ребенок первый

3,6 ИПК, если второй

5,4 ИПК, если третий или четвертый.

Если накопить нужное количество баллов или стажа не удалось, то их можно докупить. Для этого необходимо подать заявление в фонд удобным способом — в личном кабинете на сайте, в отделении или заказным письмом. Если его одобрят, платить за взносы нужно будет по реквизитам, которые даст СФР, — всю сумму за год или каждый месяц по частям:

минимальный взнос составит МРОТ х 12 х 22%;

максимальный взнос — МРОТ х 8 х 12 х 22%.

МРОТ, минимальный размер оплаты труда, — законодательно установленный минимум, который работодатель обязан выплачивать сотруднику за полный месяц работы с восьмичасовым рабочим днем. В 2025 году он составляет 22 440 рублей, а в 2026-м вырастет до 27 093 рублей.

Таким образом, покупка одного пенсионного балла в 2026 году обойдется в 65 619,74 рубля. В 2025 это стоило 60 670,41 рубля.

Недостающие стаж и баллы можно не только купить, но и заработать. Для этого надо официально устроиться на работу, где выплачивают белую зарплату, с которой работодатель будет перечислять страховые взносы в Социальный фонд.

Если оба варианта вам не подходят, то придется ждать социальную пенсию. Оформляется она на пять лет позже страховой пенсии по старости.

Социальная пенсия — это ежемесячное пособие для нетрудоспособных граждан, постоянно проживающих в России. В отличие от страховой пенсии, социальную назначают без учета трудового стажа и страховых взносов. В 2025 году она составляла 8824,08 рубля, а в 2026-м вырастет до 9 424,12 рубля.

Когда назначенная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в России, то человеку назначают доплату до этого уровня. В 2026 году показатель составит 16 288 рублей.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование.

С 1 января страховую пенсию проиндексируют на 7,6%. Однако если уровень инфляции окажется выше, то пенсионеров будет ждать еще одно повышение. О том, как будут расти пенсионные выплаты в 2026 году, мы рассказали в отдельном материале.