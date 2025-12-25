Кому ждать 13-й зарплаты, а кто ее точно не получит? Разбираемся в законах и ищем способы получить деньги

13-ю зарплату платят уже 60 лет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Перед Новым годом особенно хочется чуда и дарить его своим близким, но каждое желание стоит денег. Надеяться ли на 13-ю зарплату, рассказали в нашем материале.

Что такое 13-я зарплата

Понятие 13-я зарплата вошло в обиход в советское время, когда руководство предприятий в конце года поощряло ответственных работников. Такая практика появилась в 1965 году, когда ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об улучшении планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства». В нем шла речь о компенсации за работу в течение года в дополнение к основному окладу.

В то время сумма зависела от выполнения предприятием годовых планов, но обычно равнялась месячному окладу. Сейчас этой выплатой, как правило, считается годовая премия. Чаще всего ее начисляют в декабре.

Кому ее платят

Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Однако она может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами.

«13-я зарплата — это не миф, а вполне реальная практика во многих компаниях. Однако она не является обязательной и не гарантируется законом», — сообщили в Telegram-канале Роструда.

Поэтому стоит хорошенько разобрать в документах или уточнить у отдела кадров. Если практика 13-й зарплаты существует, то эта информация должна быть открытой.

Существует несколько условий, которыми руководствуется работодатель при назначении желанной премии. Выплата может зависеть от:

выполнения плана;

качества работы;

стажа работы в компании;

должности;

иногда же 13-ю зарплату платят каждому без исключения.

Кого могут оставить без выплаты

Однако в этом году ситуация с выплатами становится еще более неопределенной. Из-за экономических трудностей и общей осторожности бизнеса компании всё реже обещают новогодние премии, рассказал Алексей Чихачев в разговоре с агентством «Прайм».

При этом лишить положенного поощрения просто так уже не получится. С 1 сентября 2025 года в локальных актах работодателя должны быть четко прописаны виды премий, их размеры или алгоритмы расчета, показатели, за которые работнику положена выплата, а в каких случаях ее не будет. Это касается только регулярных премий. Лишить закрепленного в локальном акте поощрения к празднику нельзя.