Зарабатывать всю жизнь копейки, а к пенсии стать миллионером: с каким доходом и как можно накопить себе на старость

К 60 годам реально сколотить капитал Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Постоянные слухи о новых изменениях пенсионной системы заставляют задуматься о том, чтобы начать копить самостоятельно. С каким доходом это возможно, рассказали в нашем материале.

Есть смысл начать копить, если вы зарабатываете больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Главное — не размер отложенных сумм, а регулярность накоплений, рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

МРОТ — минимальный размер оплаты труда — законодательно установленный минимум, который работодатель обязан выплачивать сотруднику за полный месяц работы с восьмичасовым рабочим днем. В 2025 году он составляет 22 440 рублей.

«Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов», — объяснил эксперт.

Чем раньше начать это делать, тем лучше. По его словам, кто умеет мудро распорядиться малыми суммами, успешно достигает финансовых целей с любым уровнем заработка, отметил Беляков в беседе с агентством «Прайм». В свою очередь несерьезное отношение к деньгам может привести к проблемам с накоплениями даже при наличии высоких доходов.

Эту теорию на примере подтвердила инвестиционный советник Юлия Кузнецова. По ее словам, если 25-летний человек будет инвестировать хотя бы по 10 тысяч рублей в месяц под 10% годовых, к 60 годам он получит свыше 30 миллионов рублей капитала.

Можно начать и с более мелких сумм.

«Если сегодняшний студент начнет откладывать, например, 2–4 тысячи рублей в месяц, то за год он отложит 24 тысячи и 48 тысяч соответственно. Кажется, сумма незначительная, но, инвестируя и используя сложный процент (то есть не снимая проценты, а вновь вкладывая их), можно за 10 лет получить капитал в 692,5 тысячи рублей и 1,385 миллиона рублей соответственно. А через 20 лет, если так же откладывать по 2 или 4 тысячи рублей в месяц, капитал вырастет до почти 5 миллионов и 10 миллионов», — отметила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Ольга Романченко.