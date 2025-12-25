Некоторым россиянам планируют возвращать деньги за аренду квартир — кому ждать выплату

Размер выплаты будет завесить от среднерыночной стоимости аренды в регионе Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам, пенсионерам и инвалидам всех групп за счет введения налогового вычета. Инициаторами законопроекта стали депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.

«В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения права на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья», — сказано в документе.

Согласно инициативе, размер вычета составит 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.

«Съёмная квартира сегодня стоит немалых денег. Для иногородних студентов и семей с детьми это самая главная статья расходов», — сказал Миронов РИА Новости.

Депутаты привели данные Росстата, согласно которым средняя зарплата в стране составляет около 73 тысяч рублей в год, а среднероссийская стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке — примерно 196 тысяч рублей.