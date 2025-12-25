НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Некоторым россиянам планируют возвращать деньги за аренду квартир — кому ждать выплату

Некоторым россиянам планируют возвращать деньги за аренду квартир — кому ждать выплату

В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам, пенсионерам и инвалидам всех групп за счет введения налогового вычета. Инициаторами законопроекта стали депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.

«В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения права на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья», — сказано в документе.

Согласно инициативе, размер вычета составит 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.

«Съёмная квартира сегодня стоит немалых денег. Для иногородних студентов и семей с детьми это самая главная статья расходов», — сказал Миронов РИА Новости.

Депутаты привели данные Росстата, согласно которым средняя зарплата в стране составляет около 73 тысяч рублей в год, а среднероссийская стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке — примерно 196 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой решить жилищный вопрос за счет нераспроданных квартир в новостройках. Там предложили запустить программу социального найма для жилья, которое не распродается. Рассказываем подробности инициативы.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
