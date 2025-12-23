Пенсию начнут рассчитывать по-новому: сколько денег будет начисляться

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Рассказываем о принятом законе

С начала 2026 года в России вступят в силу существенные изменения в системе выплаты накопительных пенсий. По информации члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 270 месяцев. Закон вступит в силу с 1 января.

Основные параметры реформы:

  • количество получателей — около 152 тысяч человек;

  • средний размер ежемесячной выплаты — примерно 1,5 тысячи рублей;

  • период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев.

«Данная новость напрямую касается исключительно мужчин и женщин, которым в 2026 году исполнится 60 и 55 лет соответственно», — сказала Бессараб в беседе с РИА Новости.

Дополнительно стоит отметить, что около 705 тысяч граждан получат свои пенсионные накопления единовременной выплатой. Средний размер такой выплаты составит 68 тысяч рублей.

«Единовременная выплата назначается, если расчетное ежемесячное значение пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составит 16 288 рублей: 16 288 х 10% х 270 = 439 776 рублей», — отметила Бессараб.

Также мы писали о том, что пенсии работающих пенсионеров в 2026 году повысят дважды. Почитайте, за что вы рискуете лишиться выплат. Потерять половину пенсии проще, чем кажется. А в Госдуме рассказали, как увеличить пенсию на 40% (и даже больше). Этот способ доступен всем.

Прожиточный минимум должен оставаться после оплаты всех ЖКХ, а не как сейчас, что его хватает только для оплаты ЖКХ
А что станет с накоплениями если человек не проживёт 270 месяцев. В РФ мало кто из мужиков доживает до 87,5 лет.
