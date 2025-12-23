Пенсию начнут рассчитывать по-новому: сколько денег будет начисляться

Некоторые смогут получить 68 тысяч рублей единовременно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

С начала 2026 года в России вступят в силу существенные изменения в системе выплаты накопительных пенсий. По информации члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 270 месяцев. Закон вступит в силу с 1 января.

Основные параметры реформы:

количество получателей — около 152 тысяч человек;

средний размер ежемесячной выплаты — примерно 1,5 тысячи рублей;

период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев.

«Данная новость напрямую касается исключительно мужчин и женщин, которым в 2026 году исполнится 60 и 55 лет соответственно», — сказала Бессараб в беседе с РИА Новости.

Дополнительно стоит отметить, что около 705 тысяч граждан получат свои пенсионные накопления единовременной выплатой. Средний размер такой выплаты составит 68 тысяч рублей.

«Единовременная выплата назначается, если расчетное ежемесячное значение пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составит 16 288 рублей: 16 288 х 10% х 270 = 439 776 рублей», — отметила Бессараб.