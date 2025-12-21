В России хотят увеличить госвыплату до 550 тысяч для погашение ипотеки — кто ее может получить

Сейчас граждане получают 450 тысяч Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России предложили увеличить размер выплаты многодетным родителям на погашение ипотеки. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев. Законопроект в скором времени внесут на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас семьям при рождении третьего или последующего ребенка выплачивают 450 тысяч рублей на погашение долга по ипотеке. Документом предлагается установить, что размер государственной помощи будет составлять не более 6,4% от суммы займа, но не менее 550 тысяч рублей.

«Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам», — цитирует ТАСС слова Гусева.

По его словам, эта мера позволит учесть инфляцию и рост стоимости жилья, а также избежать резкого увеличения бюджетных расходов.

Отметим, что недавно в Госдуме предложили новые условия по налоговому вычету на квартиру. Власти предложили увеличить размер вычета в 2,5 раза в соответствии с ростом цен на жилье.