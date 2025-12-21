Россияне могут получить повышенную зарплату за работу в январе — что для этого нужно сделать

Жители России могут получить повышенную зарплату за работу в новогодние праздники. Выход на смену в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится не менее чем в двойном размере. Конкретная сумма выплат варьируется в зависимости от выбранной системы оплаты. В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», цитирует ТАСС эксперта.
При этом вместо двойной оплаты сотрудник может взять отгул. В этом случае отработанный выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере.
Эксперт отметил, что вызвать на работу сотрудника в праздничный или выходной день можно лишь с согласия трудящегося.
Отметим, что новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Они будут самыми долгими за много лет. При этом россияне могут продлить свой отдых. Как это сделать, мы рассказали в этом материале.
Также ранее мы объяснили, кому светит 13-я зарплата в 2025 году. По данным экспертов, такую выплату получают лишь 13% работающих россиян. Входите ли вы в число таких счастливчиков, читайте по ссылке.