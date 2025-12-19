НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Коммуналка и проезд выросли в разы, а инфляция всего 5,6%? Экономист — о том, почему не хватает денег «на булочки в столовой»

Коммуналка и проезд выросли в разы, а инфляция всего 5,6%? Экономист — о том, почему не хватает денег «на булочки в столовой»

Владимир Путин на прямой линии назвал цифры, на сколько выросли зарплаты в России

181
Владимир Путин заявил, что к концу году инфляция может снизиться до 5,6% | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин заявил, что к концу году инфляция может снизиться до 5,6% | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин заявил, что к концу году инфляция может снизиться до 5,6%

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В пятницу, 19 декабря, на прямой линии Владимир Путин, президент России, заявил, что сейчас правительство предпринимает особые действия для стабилизации экономики. В частности, он заявил, что инфляция к концу 2025 года будет в районе 5,6–5,8%, а зарплата стабильно повышается. В этом году рост составил 4,5%.

«Нам удается сохранять темпы роста реальной заработной планы», — заявил он.

Но с этим не согласился мальчик из Ростова-на-Дону, который спросил президента о реальной инфляции.

«Почему всё стало так дорого? Почему цены на продукты и булочки в столовой растут, а зарплата моих родителей — нет?» — задался он вопросом.

Как объяснил MSK1.RU кандидат экономических наук и доцент РАНХиГС Николай Кульбака, эти данные не совсем соответствует действительности.

«Эти цифры у специалистов вызывают вопросы. Продуктовая инфляция у нас традиционно выше, намного выше рост цен на коммунальные платежи и многое другое. То есть всё то, что связано с проездом в транспорте и коммунальными платежами всеми в прошедшем году выросло на 13 процентов», — заявил экономист.

По словам эксперта, фактическая инфляция намного выше. А ее снижение может быть вызвано не только действиями государства, но и платежной способностью россиян.

«Снижение инфляции может означать и снижение спроса со стороны людей, у которых не хватает денег на покупки товаров, — объяснил Николай Кульбака.

Мы уточнили, а насколько при такой инфляции россияне почувствуют рост зарплат, о котором сказал президент Владимир Путин.

«Во-первых, начнем с того, что рост зарплат — это один из драйверов инфляции, потому что люди получают больше денег, и магазины на рынке оставляют больше денег, и цены растут. Во-вторых, разговоры о росте зарплат в средних значениях абсолютно бессмысленны. Представьте, у вас 20 человек в компании получают по 20 тысяч, а один человек получает, скажем, 2 миллиона, руководитель. Сколько будет средняя зарплата? Она будет намного выше, чем зарплата большинства людей», — объяснил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Поэтому, в общем, это такая лукавая цифра. Понимаете, это первый момент. Второй момент заключается в том, что зарплаты растут далеко не у всех. Зарплаты сравнительно быстро растут в секторе ВПК, а в большинстве других отраслей они в принципе растут намного медленнее.

С этим мнением согласен и директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

«Если речь идет о реальном росте, значит, он уже должен быть высчитан после инфляции. То есть зарплаты в номинале выросли порядка 5 процентов. Это, что называется, общий зарплатный фонд по стране, а на конкретных рабочих местах и у каждого человека в его ведомости платежной может быть совершенно иначе. Реальная картина может быть абсолютно разной, на предприятиях ВПК зарплаты довольно интенсивно растут. А вот в остальных отраслях — это совсем не так радужно может быть», — объяснил экономист.

По его словам, эти цифры в общей картине выглядят позитивно. Но делать выводы о хорошей картине с зарплатой по стране — тяжело и отчасти неправильно.

Все ответы на вопросы и высказывания президента мы собираем в режиме реального времени в этой онлайн-трансляции. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию с прямой линии.

Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
