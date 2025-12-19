Ключевую ставку опустили до 16%. Экономисты предсказали, что будет с ценами и кредитами

Эксперты рассказали, что теперь будет с нашими деньгами Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Банк России в пятый раз за год снизил ключевую ставку. В пятницу, 19 декабря, показатель в 16,5% годовых опустился до 16%. E1.RU спросил у экономистов, как это отразится на ценах, а также на и доступности кредитов и ипотеки. Эксперты рассказали, что будет с ключевой ставкой в 2026 году.

Независимый инвестиционный советник Виктор Немихин назвал снижение ставки с 16,5% до 16% чисто символическим и отметил, что серьезных изменений в экономике пока не случится.

«Чтобы произошла существенная активизация кредитования и появилась адекватная ипотека, ключевая ставка должна снизиться до 12–12,5%», — прокомментировал E1.RU Виктор Немихин.

Он выразил сомнение в том, что мы дождемся такого снижения в 2026 году, но надежда на это всё-таки есть.

«Есть небольшое снижение инфляции в продуктах, но никакого снижения в услугах, в товарах долгосрочного пользования. Пока инфляционное давление достаточно сильное, и Центральный банк обращает внимание на это при принятии решения. Если тенденция, которая появилась, будет продолжаться, то в следующем году есть надежда, что мы дойдем до [ключевой ставки] 12%. Это облегчит и кредитование», — добавил эксперт.

Виктор Немихин также не исключил, что в первом квартале следующего года ключевая ставка может подняться из-за повышения ставки НДС с 20 до 22%.

Доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин считает, что, пока ставка находится на уровне выше 10% годовых, ждать улучшения инвестиционного климата в стране нет смысла. Экономист убежден, что бизнес не будет массово брать кредиты для своих проектов, пока ключевая ставка находится на таком высоком уровне.

Эксперт дает пессимистичный прогноз: в следующем году ждать ключевую ставку в 10% годовых нет смысла. Всему виной — повышение НДС с 1 января 2026 года.

«Увеличение НДС точно даст скачок инфляции минимум на 1,5%, сразу же в начале следующего года. Так что Банк России свою стратегию снижения ключевой ставки как минимум притормозит — дай бог, чтобы не увеличил ее снова под лозунгом, что инфляция выросла. Я не исключаю, что ставка снова поднимется. Я не думаю, что ключевую ставку снова загонят в 21%. Но процента на 1,5, до 18, поднять могут.

Что касается ставки в 10%, то, пока не заговорили об увлечении НДС, можно было говорить, что где-то осенью 2026 года мы приблизимся к этому уровню. Но теперь я боюсь, что это будет уже 2027 год», — высказался Максим Марамыгин.

Финансовый управляющий Виталий Калугин объяснил, что будет дальше с кредитами и вкладами.

«Кредиты, может, и станут дешевле, но, когда вам выдавали ипотечный кредит под ставку 21,5%, а будут — под 21%, это те же яйца, вид сбоку. Это окажется незамеченным в платежах. Депозиты они и так уже подняли, ставки по ним теперь спускать не будут. В банках денег не хватает, так что ставки там опускать не будут», — предсказал Виталий Калугин.

Падения цен из-за снижения ключевой ставки ожидать не стоит, добавил эксперт. По его мнению, стоимость товаров может снизиться в январе только в связи с падением спроса после новогодних праздников.

В следующем году Виталий Калугин ждет дальнейшего снижения ключевой ставки.

«Я думаю, что она будет снижаться со скоростью примерно по полпроцента на каждом заседании. Может, возьмут определенную паузу, и к концу или даже к середине года, если ничего не изменится, она может дойти до 14−15%. Но это опять же будет зависеть скорее от подавленного спроса, нежели чем от повышения НДС. НДС с инфляцией прибавит около 1%, но я боюсь, что падение спроса это полностью нивелирует», — заявил финансовый управляющий.

Напомним, в начале 2025 года ключевая ставка была на уровне 21%. На первое в году снижение — до 20% — регулятор пошел только в июне. На заседании совета директоров в октябре показатель зафиксировали на уровне 16,5%. После этого аналитики утверждали, что в декабре процесс снижения ставки продолжится.