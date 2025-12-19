НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 757мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Когда откроют «Лазурный»
Купить жилье без обмана
Закрывали ярославский аэропорт
Подарочный гид
Определили цену здания в центре
Погода на Новый год
Экономика Кризис-2025 Обзор Ключевую ставку опустили до 16%. Экономисты предсказали, что будет с ценами и кредитами

Ключевую ставку опустили до 16%. Экономисты предсказали, что будет с ценами и кредитами

Спросили, каким показатель будет в 2026 году

278
Эксперты рассказали, что теперь будет с нашими деньгами | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUЭксперты рассказали, что теперь будет с нашими деньгами | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Эксперты рассказали, что теперь будет с нашими деньгами

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Банк России в пятый раз за год снизил ключевую ставку. В пятницу, 19 декабря, показатель в 16,5% годовых опустился до 16%. E1.RU спросил у экономистов, как это отразится на ценах, а также на и доступности кредитов и ипотеки. Эксперты рассказали, что будет с ключевой ставкой в 2026 году.

Независимый инвестиционный советник Виктор Немихин назвал снижение ставки с 16,5% до 16% чисто символическим и отметил, что серьезных изменений в экономике пока не случится.

«Чтобы произошла существенная активизация кредитования и появилась адекватная ипотека, ключевая ставка должна снизиться до 12–12,5%», — прокомментировал E1.RU Виктор Немихин.

Он выразил сомнение в том, что мы дождемся такого снижения в 2026 году, но надежда на это всё-таки есть.

«Есть небольшое снижение инфляции в продуктах, но никакого снижения в услугах, в товарах долгосрочного пользования. Пока инфляционное давление достаточно сильное, и Центральный банк обращает внимание на это при принятии решения. Если тенденция, которая появилась, будет продолжаться, то в следующем году есть надежда, что мы дойдем до [ключевой ставки] 12%. Это облегчит и кредитование», — добавил эксперт.

Виктор Немихин также не исключил, что в первом квартале следующего года ключевая ставка может подняться из-за повышения ставки НДС с 20 до 22%.

Доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин считает, что, пока ставка находится на уровне выше 10% годовых, ждать улучшения инвестиционного климата в стране нет смысла. Экономист убежден, что бизнес не будет массово брать кредиты для своих проектов, пока ключевая ставка находится на таком высоком уровне.

Эксперт дает пессимистичный прогноз: в следующем году ждать ключевую ставку в 10% годовых нет смысла. Всему виной — повышение НДС с 1 января 2026 года.

«Увеличение НДС точно даст скачок инфляции минимум на 1,5%, сразу же в начале следующего года. Так что Банк России свою стратегию снижения ключевой ставки как минимум притормозит — дай бог, чтобы не увеличил ее снова под лозунгом, что инфляция выросла. Я не исключаю, что ставка снова поднимется. Я не думаю, что ключевую ставку снова загонят в 21%. Но процента на 1,5, до 18, поднять могут.

Что касается ставки в 10%, то, пока не заговорили об увлечении НДС, можно было говорить, что где-то осенью 2026 года мы приблизимся к этому уровню. Но теперь я боюсь, что это будет уже 2027 год», — высказался Максим Марамыгин.

Финансовый управляющий Виталий Калугин объяснил, что будет дальше с кредитами и вкладами.

«Кредиты, может, и станут дешевле, но, когда вам выдавали ипотечный кредит под ставку 21,5%, а будут — под 21%, это те же яйца, вид сбоку. Это окажется незамеченным в платежах. Депозиты они и так уже подняли, ставки по ним теперь спускать не будут. В банках денег не хватает, так что ставки там опускать не будут», — предсказал Виталий Калугин.

Падения цен из-за снижения ключевой ставки ожидать не стоит, добавил эксперт. По его мнению, стоимость товаров может снизиться в январе только в связи с падением спроса после новогодних праздников.

В следующем году Виталий Калугин ждет дальнейшего снижения ключевой ставки.

«Я думаю, что она будет снижаться со скоростью примерно по полпроцента на каждом заседании. Может, возьмут определенную паузу, и к концу или даже к середине года, если ничего не изменится, она может дойти до 14−15%. Но это опять же будет зависеть скорее от подавленного спроса, нежели чем от повышения НДС. НДС с инфляцией прибавит около 1%, но я боюсь, что падение спроса это полностью нивелирует», — заявил финансовый управляющий.

Напомним, в начале 2025 года ключевая ставка была на уровне 21%. На первое в году снижение — до 20% — регулятор пошел только в июне. На заседании совета директоров в октябре показатель зафиксировали на уровне 16,5%. После этого аналитики утверждали, что в декабре процесс снижения ставки продолжится.

Все материалы по теме мы собираем в специальном разделе.

ПО ТЕМЕ
Ирина ПорозоваИрина Порозова
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Ключевая ставка Цена Кредит Вклад Депозит Ипотека Экономика Деньги Банк России
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Не надо быть Вангой, чтобы предсказывать поведение цен в России... ВЫРАСТУТ!!! Они стабильно растут, чего бы ни происходило...
Гость
1 час
После Нового Года поднимут до 18%.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Рекомендуем