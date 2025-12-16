НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Семьям раздадут по 100 тысяч рублей в 2026 году — главные условия для получения

Семьям раздадут по 100 тысяч рублей в 2026 году — главные условия для получения

Почитайте, что нужно сделать для начисления денег

270
Выплата будет начисляться уже со следующего года

Выплата будет начисляться уже со следующего года

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

С 2026 года российские семьи смогут получать существенную налоговую выплату в размере от 70 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Рассказываем, при каких условиях вам начислят деньги.

Механизм получения выплаты предусматривает особый порядок расчета, отметила Буцкая в разговоре с «360». Право на получение финансовой поддержки имеют семьи, воспитывающие двух и более детей. При этом важно, чтобы совокупный доход родителей не превышал 1,5 прожиточных минимума на каждого члена семьи.

Для определения права на выплату необходимо произвести следующий расчет:

  • сложить доходы обоих родителей;

  • разделить полученную сумму на количество членов семьи;

  • сравнить результат с установленным прожиточным минимумом.

Налоговые преимущества для получателей выплаты включают снижение ставки НДФЛ с 13% до 6%. Разница между уплаченными налогами по старой и новой ставке будет возвращена семьям в виде денежной выплаты.

Сам расчет будет выглядеть так. С учетом возросшего в 2025 году прожиточного минимума семья из четырех человек должна получать в месяц максимум 106 396 рублей, или 1 276 752 рубля в год. В таком случае за 2025 год они заплатят в казну 165 977 рублей 76 копеек налогами (по ставке 13%). Когда родители обратятся за получением этой выплаты, им пересчитают налог по ставке 6%. Таким образом, семье вернут 89 372 рубля 64 копейки.

Имущественные требования к получателям выплаты соответствуют условиям для получения единого пособия. Семья не должна обладать:

  • более одной квартирой;

  • дополнительной недвижимостью (дачи, земельные участки);

  • более одним автомобилем;

  • двумя и более единицами специальной техники (снегоходы, моторные лодки).

Собрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета

Собрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Финансовые параметры программы определены следующим образом:

  • федеральный прожиточный минимум с 2026 года составит 18 939 рублей;

  • прожиточный минимум для работающих граждан — 20 644 рубля;

  • региональные показатели могут отличаться в зависимости от субъекта РФ.

Государственная программа направлена на создание дополнительных стимулов для семей, планирующих рождение детей, и обеспечение более комфортных условий для воспитания подрастающего поколения. Окончательные параметры программы будут уточнены в ходе дальнейшего обсуждения.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
5
Гость
16 минут
Какое то разводилово. Устанешь справки собирать что бы что то доказать.
Гость
27 минут
Условий всё больше и больше.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем