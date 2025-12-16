Семьям раздадут по 100 тысяч рублей в 2026 году — главные условия для получения

С 2026 года российские семьи смогут получать существенную налоговую выплату в размере от 70 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Рассказываем, при каких условиях вам начислят деньги.
Механизм получения выплаты предусматривает особый порядок расчета, отметила Буцкая в разговоре с «360». Право на получение финансовой поддержки имеют семьи, воспитывающие двух и более детей. При этом важно, чтобы совокупный доход родителей не превышал 1,5 прожиточных минимума на каждого члена семьи.
Для определения права на выплату необходимо произвести следующий расчет:
сложить доходы обоих родителей;
разделить полученную сумму на количество членов семьи;
сравнить результат с установленным прожиточным минимумом.
Налоговые преимущества для получателей выплаты включают снижение ставки НДФЛ с 13% до 6%. Разница между уплаченными налогами по старой и новой ставке будет возвращена семьям в виде денежной выплаты.
Сам расчет будет выглядеть так. С учетом возросшего в 2025 году прожиточного минимума семья из четырех человек должна получать в месяц максимум 106 396 рублей, или 1 276 752 рубля в год. В таком случае за 2025 год они заплатят в казну 165 977 рублей 76 копеек налогами (по ставке 13%). Когда родители обратятся за получением этой выплаты, им пересчитают налог по ставке 6%. Таким образом, семье вернут 89 372 рубля 64 копейки.
Имущественные требования к получателям выплаты соответствуют условиям для получения единого пособия. Семья не должна обладать:
более одной квартирой;
дополнительной недвижимостью (дачи, земельные участки);
более одним автомобилем;
двумя и более единицами специальной техники (снегоходы, моторные лодки).
Финансовые параметры программы определены следующим образом:
федеральный прожиточный минимум с 2026 года составит 18 939 рублей;
прожиточный минимум для работающих граждан — 20 644 рубля;
региональные показатели могут отличаться в зависимости от субъекта РФ.
Государственная программа направлена на создание дополнительных стимулов для семей, планирующих рождение детей, и обеспечение более комфортных условий для воспитания подрастающего поколения. Окончательные параметры программы будут уточнены в ходе дальнейшего обсуждения.