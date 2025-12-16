Путешествие отменяется: стал известен размер долга, с которым не выпустят за границу

Из-за размера долга в 10 тысяч рублей, в том числе по алиментам, могут запретить выезд из России. Об этом рассказал председатель Общественного совета при ФССП России Гуреев Владимир.
По его словам, ограничения на выезд из страны вводят в случае, если должник не выполняет требования по исполнительному документу в срок.
«Приставы выносят ограничения на выезд из России, если у гражданина имеется долг, превышающий десять тысяч рублей, по взысканию алиментов, возмещению вреда жизни или здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду и по иным долгам — 30 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости Гуреева.
При этом оплатить задолженность можно сразу после возбуждения исполнительного производства.
Отметим, что недавно в Госдуме предложили установить минимальный размер для алиментов. Сумму хотят сделать равной половине прожиточного минимума (ПМ).
В 2025 году ПМ равен 17 733 рублям, так что обязательные алименты были бы равны 8866,5 рубля. Законопроект внесут на рассмотрение уже 26 ноября. Если его примут, то, скорее всего, уже в 2026 году, когда прожиточный минимум вырастет до 18 939 рублей, а значит, платить придется минимум 9469,5 рубля в месяц.