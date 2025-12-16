НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

0 м/c,

штиль.

 755мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,45
EUR 93,23
Экопроекты российских компаний
Построят мусороперерабатывающий завод
«Умные решения»
Когда откроют платные парковки
Купить жилье без обмана
Видео момента смертельного ДТП
Когда достроят третий мост
Начали расширять М-8
Итоги войны УК и застройщика
Экономика Путешествие отменяется: стал известен размер долга, с которым не выпустят за границу

Путешествие отменяется: стал известен размер долга, с которым не выпустят за границу

Ограничения вводят в случае невыполнения исполнительного документа

153
Ограничения на выезд накладывают приставы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUОграничения на выезд накладывают приставы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Ограничения на выезд накладывают приставы

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Из-за размера долга в 10 тысяч рублей, в том числе по алиментам, могут запретить выезд из России. Об этом рассказал председатель Общественного совета при ФССП России Гуреев Владимир.

По его словам, ограничения на выезд из страны вводят в случае, если должник не выполняет требования по исполнительному документу в срок.

«Приставы выносят ограничения на выезд из России, если у гражданина имеется долг, превышающий десять тысяч рублей, по взысканию алиментов, возмещению вреда жизни или здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду и по иным долгам — 30 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости Гуреева.

При этом оплатить задолженность можно сразу после возбуждения исполнительного производства.

Отметим, что недавно в Госдуме предложили установить минимальный размер для алиментов. Сумму хотят сделать равной половине прожиточного минимума (ПМ).

В 2025 году ПМ равен 17 733 рублям, так что обязательные алименты были бы равны 8866,5 рубля. Законопроект внесут на рассмотрение уже 26 ноября. Если его примут, то, скорее всего, уже в 2026 году, когда прожиточный минимум вырастет до 18 939 рублей, а значит, платить придется минимум 9469,5 рубля в месяц.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Долг Алименты Деньги Заграница Путешествие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Рекомендуем