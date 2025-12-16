Путешествие отменяется: стал известен размер долга, с которым не выпустят за границу

Ограничения на выезд накладывают приставы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Из-за размера долга в 10 тысяч рублей, в том числе по алиментам, могут запретить выезд из России. Об этом рассказал председатель Общественного совета при ФССП России Гуреев Владимир.

По его словам, ограничения на выезд из страны вводят в случае, если должник не выполняет требования по исполнительному документу в срок.

«Приставы выносят ограничения на выезд из России, если у гражданина имеется долг, превышающий десять тысяч рублей, по взысканию алиментов, возмещению вреда жизни или здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду и по иным долгам — 30 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости Гуреева.

При этом оплатить задолженность можно сразу после возбуждения исполнительного производства.

Отметим, что недавно в Госдуме предложили установить минимальный размер для алиментов. Сумму хотят сделать равной половине прожиточного минимума (ПМ).