Без урожая, без денег, без техники. Почему 2025 год стал худшим для российского сельского хозяйства

Россия может стать импортером зерна Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Заморозки, засуха, неурожай, низкие цены на зерно, высокая кредитная ставка, экспортные пошлины — проблемы российских аграриев множились весь 2025 год. За 4 года только в Ростовской области рентабельность фермеров упала в 10 раз, что признали местные чиновники. Если так продолжится и дальше, Россия из аграрной державы превратится в импортера зерна, прогнозируют аналитики. Спецкор 161.RU Ирина Бабичева рассказывает, как российский АПК пережил 2025 год.

…Еще школьником Роман Цыкора начал работать на тракторе. Сейчас фермеру 77 лет. Позади — колоссальный опыт в сельском хозяйстве: перепробовал почти все специальности в колхозе, а в начале 90-х стал фермером первой волны. Так называют тех, кто стал работать на себя сразу, как только в Советском Союзе разрешили владеть землей. Стартовые 50 гектаров ему выделила администрация Зерноградского района Ростовской области в апреле 1990 года. Первое время Цыкора скупал старую колхозную технику и работал на списанных тракторах. Но даже тогда не было так тяжело, как сейчас, уверен фермер.

— Когда было самое тяжелое время? Сегодня. Я думаю, это «сегодня» будет актуально еще не один год. Каждый день ответ на вопрос: «Когда было хуже всего?» — сегодня, — говорит Цыкора корреспонденту 161.RU.

С ним согласны и другие фермеры.

— Не знаю, как при таких условиях работать, — признаётся фермер Александр Грищенко. — Да мне чего думать, мне уже 75-й год. Я 54 года на земле проработал, в сельском хозяйстве. Мы 54 года ждали доброй жизни — так и не дождались. Мои родители — точно такая же песня: ждали-ждали светлого будущего, не дождались. Похоже, и дети наши, и внуки не дождутся этого светлого будущего в сельском хозяйстве. Я думаю, по всей стране так.

В этом году аграрии Ростовской области собрали только 8 миллионов 205 тысяч тонн ранних зерновых при средней урожайности 25,9 центнера с гектара. Для сравнения: 2 года назад фермеры собрали 16 миллионов тонн зерна — получали в среднем по 44,2 центнера с гектара. Засуха нанесла ущерб донским аграриям на 4 миллиарда рублей. Губернатор признал режим ЧС из-за гибели урожая федеральным.

По данным регионального минсельхозпрода, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе оказалась почти на 22% ниже уровня прошлого года — 25,9 ц/га против 33 ц/га. Худшая динамика у озимого ячменя — 43,3 ц/га и 24,7 ц/га. Урожайность озимой пшеницы снизилась на 22% и составила 27,8 ц/га, подсолнечника — в полтора раза меньше, средняя урожайность оказалась на уровне 9,8 ц/га.

Александр Родин, президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), подчеркнул, что если в прошлом году засуха уничтожила урожай преимущественно на севере Ростовской области, то в этом году поля пострадали и на востоке региона, и в центре.

Нерентабельность пшеницы

С 2021 года фермеры жалуются, что пшеница стала терять в рентабельности: экспортные пошлины, введенные Минсельхозом РФ, срезают до трети выручки производителя. Так, в октябре 2023-го с тонны пшеницы государство требовало уплатить 5297 рублей пошлины. В январе 2025 года пошлина составляла 4430 рублей с тонны. Летом ее на месяц обнулили. С тех пор выше 655 рублей с тонны она не поднималась, а с 10 декабря пошлина снова стала нулевой — причем не только на пшеницу, на ячмень и кукурузу тоже.

«Плавающей» пошлина называется потому, что ее размер определяют на одну неделю и он определяется исходя из мировых цен на зерновые. Участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины. Через неделю ее обновляют.

Но взрывного роста это не даст, уверены эксперты. Пошлины, действовавшие на протяжении нескольких лет, уже сильно подкосили экономику аграриев — и сейчас Россия пожинает плоды. Из года в год в стране наблюдается тенденция на снижение производства пшеницы, следует из данных аналитического агентства «СовЭкон».

В стране наблюдается снижение производства пшеницы. Урожай этого сезона обусловлен не тенденцией, а рекордной урожайностью в Сибири и на Урале, считают аналитики Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В 2022 году, когда Россия собрала рекордный урожай зерновых, аграрии намолотили 104 миллиона тонн пшеницы. В 2023 году растениеводы собрали 92 миллиона тонн пшеницы, а в 2024-м — уже 82 миллиона тонн. В этом году российские аграрии получат 87,2 миллиона тонн, но за счет рекордной урожайности в Сибири и на Урале, считает гендиректор «СовЭкона» Андрей Сизов.

Он прогнозировал, что, если государство не отменит пошлины, Россия может стать в среднесрочной перспективе вместо экспортера зерна — импортером. Про то, что официальным подсчетам не всегда можно верить, мы уже писали.

— Нельзя отнимать деньги у бизнеса и ожидать, что он не будет на это реагировать, — говорит Сизов.

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский напомнил, что до 1994 года Россия длительное время импортировала зерно и в десятку мировых экспортеров пшеницы вошла только к 2002 году.

«Это произошло благодаря уникальной возможности, которую получил агробизнес: работать практически при одном из основных положений Адама Смита — невмешательстве государства в экономику. Таким образом, главной причиной роста экспорта стала свобода. Во-первых, свобода предпринимательства. Во-вторых, свобода распоряжения землей. В-третьих, свобода внешней торговли: российские фермеры получили право экспортировать свою продукцию на огромный мировой рынок. В-четвертых, была конкуренция внутри страны между экспортерами и между портами за перевалку зерна», — написал Лисовский в аналитическом материале «О состоянии на рынке зерна».

Экспортные пошлины лишили аграриев такой свободы, говорят фермеры Дона. Из-за них упала рентабельность зерновых, и сельхозпроизводители стали уменьшать площадь под озимой пшеницей. Предпочтение отдают другим культурам — масличным и бобовым, сообщили фермеры Ростовской области корреспонденту 161.RU. Аналитики отмечают, что выращивать масличные действительно выгоднее — они приносят большую маржу.

— Пшеница — это не основной наш доходный показатель, — сказал корреспонденту 161.RU Юрий Каширин, председатель «Агропромсоюза» и директор крупного предприятия «Шумилинское». — У нас и другие культуры есть. Основные доходы приносят масличные — лен, подсолнечник и кориандр.

Аграрии сокращают площади под пшеницей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Он отметил, что больше 60% доходов ему приносят именно масличные культуры. Каширин второй год подряд говорит о низкой рентабельности зерновых. Площадь под пшеницей он сократил на 40% и посеял на этой земле более маржинальные масличные и ячмень. Речь идет о немалых посевных площадях — 4 тысячах гектаров.

В разы уменьшил площадь под озимой пшеницей и фермер Павел Тарадин. Причина та же: убыточность. Зерно Тарадин сдавал экспортерам.

— Мы всегда половину засеивали пшеницей, а сейчас и третью часть не засеяли. Сейчас 30% мы засеяли от всего севооборота, а раньше — 50–60%. То есть в половину меньше, чем раньше, — отметил Тарадин.

Тенденция на сокращение площадей под пшеницей наблюдается и в других регионах, говорят аналитики сельского хозяйства. Пшеница не приносит фермерам желанной прибыли — поэтому площади под озимыми и уменьшают, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

— Сокращения в несколько сот тысяч гектаров имеют место быть, — сообщил эксперт. — В разных регионах России разная ситуация по маржинальности — в зависимости от того, кто сколько произвел и сколько вложил. Но понятно, что в целом рентабельность хромает в производстве зерновых.

Рентабельность сельского хозяйства упала Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

— В некоторых регионах зерновые маржинальны, в некоторых — в плюсе, в некоторых — в минусе, где-то еле-еле — имеют рентабельность уровня 4%. На юге, конечно же, всегда всё лучше. Но рентабельность масличных в разы выше, чем рентабельность пшеницы. В целом рентабельность масличных в разы выше зерновых, — говорил аналитик Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно».

Ставка на масличные не оправдалась

Засуха, 2 года убивающая урожай на юге России, в этом сезоне особенно повлияла на урожай масличных культур. Так, в Ростовской области и Краснодарском крае аграрии недосчитались значительной части урожая подсолнечника из-за сильной засухи, сообщил корреспонденту 161.RU бизнесмен, депутат и заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Николай Гончаров.

— В половине Краснодарского края и половине Ростовской области с южной стороны подсолнечника нет совсем. А в остальной части — допустим, Ростовской области — он в ужасном состоянии из-за засухи. В той части Ростовской области, которая всегда засыпала подсолнечником — это юг, это Приазовье, — сейчас его нет, — сказал Гончаров в большом интервью 161.RU.

Сев подсолнечника в этом сезоне был рекордным, но урожай вышел совсем не такой, на который рассчитывали аграрии.

— Это характерно для большей части Ростовской области и северо-запада Краснодарского края. В других местах ситуация более-менее нормальная, — сообщил корреспонденту 161.RU Дмитрий Рылько.

По данным ИКАР, в стране рекордный сев подсолнечника, главная причина этому — именно более высокая рентабельность культуры по сравнению с пшеницей.

— У нас грандиозный сев подсолнечника [в этом году], — говорил Дмитрий Рылько корреспонденту 161.RU. — В этом году будет крайне сложно удержать цену. Она может свалиться, поскольку в мире тоже намечается рекордный урожай подсолнечника, и низкая цена вызовет довольно серьезное разочарование аграриев в этой культуре тоже.

Лето. Подсолнечник Источник: предоставил Сергей Авакян Лето. Подсолнечник Источник: предоставил Сергей Авакян

В этом году в ООО «Рассвет» — прогрессивном растениеводческом хозяйстве из Куйбышевского района — под подсолнечник отвели около 7 тысяч гектаров.

— Мы находимся в зоне тотальной засухи. В нашем районе была объявлена чрезвычайная ситуация по засухе. Подсолнечник проскочил все свои фазы [развития]. Мы имеем 30−50-сантиметровый подсолнечник. Может быть, несколько полей получше, поэтому всё плохо. Урожайность в 3−4 раза меньше своей средней, — сказал директор ООО «Рассвет» Сергей Авакян.

Он добавил, что в этом сезоне средняя урожайность пшеницы в хозяйстве — 14 центнеров с гектара. Это в 4−5 раз меньше, чем обычно.

— Есть такое выражение, что в одну воронку снаряд два раза не попадает. Вот в нашем случае в нашу воронку влетело всё, что можно. И не раз, — отметил Авакян.

Кроме того, снижение урожайности подсолнечника обусловлено вынужденным переходом на посевной материал отечественной селекции, сообщил корреспонденту 161.RU президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Подсолнечник он назвал главным разочарованием года.

И заметил, что для урожая самое худшее — не вписываться в погодные окна из-за недостатка обновленной техники. А на нужную технику денег просто нет, сказал Злочевский.

— Обновление не идет, а техника ломается, и вы просто теряете время. Это крайне критично сказывается, приводит к колоссальным потерям, — сообщил президент Российского зернового союза.

Кукуруза

Валовой сбор кукурузы в хозяйствах Ростовской области в 2025 году снизился почти на 20% относительно прошлогоднего уровня. Но урожайность превысила показатель уборочной кампании 2024 года, следует из данных областного минсельхозпрода.

Донские аграрии в этом году собрали 233,3 тысячи тонн кукурузы на зерно при средней урожайности 26 ц/га. В 2024 году средняя урожайность в донских хозяйствах была почти такой же — 25,8 ц/га, но аграрии получили 289 тысяч тонн. Снижение сбора кукурузы связано с уменьшением посевных площадей на 22 тысячи гектаров.

Кроме того, на кукурузу тоже повлияла засуха. Жара в Ростовской области была такой, что кукуруза даже не успела созреть, сказали корреспонденту 161.RU аграрии.

Засуха «высушила» кукурузу Источник: предоставил Сергей Авакян

— Кукуруза у нас высохла. Уменьшение на 100%. Она высохла, не сформировав початок, просто на корню. Мы ее списали, — сказал Сергей Авакян.

Он уточнил, что жара уничтожила посевы кукурузы на поле вблизи реки, где обычно пшеница и кукуруза без дополнительного орошения приносит до 70–90 центнеров с гектара.

Картофель

Летом картофелеводы Дона продавали картофель по 12 рублей за килограмм, рассказал фермер Николай Юзефов. По его словам, в Центральной России производители картофеля и в октябре торгуют по 11 рублей за килограмм — при себестоимости почти в 2 раза выше. Причиной этому стал высокий импорт картофеля из Египта и Китая, считает Юзефов.

— В Ростовской области, на юге, сейчас по 20–22 рубля торгуют. А себестоимость выращивания картофеля в этом году — 20 рублей. Вот и вся маржа. <…> Просто глаза закрываешь и торгуешь, потому что 1500 гектаров. Вот сейчас мне еще копать 500 гектаров, — сказал Юзефов корреспонденту 161.RU.

Он добавил, что цену на отечественный продукт обвалил почти рекордный импорт картофеля.

— Нам пакость сотворили. В интернете я читаю, что России весной пришлось закупить за границей 850 тысяч [тонн]. <…> Сделали неправильно, нанесли ущерб фермерам, многие побросали в этом году заниматься картофелем. <…> Египет выручили, Израиль выручили, всех выручили, а своих фермеров утопили просто, — считает аграрий.

К июлю Россия ввезла около 850 тысяч тонн картофеля Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Фермер отметил, что несколько лет назад себестоимость выращивания картофеля составляла 9–10 рублей. Но подорожали все издержки: запчасти — в 3 раза, перевозка семян из Москвы — с 35–40 тысяч рублей до 140 тысяч рублей. Сами семена тоже стали дороже: с 35 тысяч рублей до 70–90 тысяч рублей за тонну.

По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, в этом сезоне очень высокий импорт: к июлю Россия ввезла около 850 тысяч тонн картофеля. Основные поставщики — Египет и Китай, который, по данным Картофельного союза, «вырвался на лидирующие позиции» в импорте. Тарифные пошлины по ввозу импорта ввели якобы в преддверии дефицита, недобора картофеля, отметил он.

— Это усложнило ситуацию для производителей раннего российского картофеля, в том числе из Ростова, Краснодара, Астрахани. Это ударило по сбыту и рентабельности, доходности своего раннего картофеля, который — надо отдать должное — дорогостоящий по разным причинам: полив, ручной труд. И торговые сети законтрактовались по импорту и, может быть, предпочитали на свои прилавки запускать больше импортного картофеля, чем отечественного. В итоге для производителей раннего отечественного картофеля сезон сложился крайне неудачный, — сказал Красильников.

Падение цены

Снизилась средняя закупочная цена на продовольственную пшеницу — она стоит дешевле, чем ячмень, следует из данных мониторинга Минсельхозпрода Ростовской области.

— Я работаю почти 25 лет и такого не видел. Стоимость фуражного (то есть кормового для скота. — Прим. ред.) ячменя за тонну — 14 221 рубль. Понимаете, что происходит? У нас пшеница продовольственная третьего класса и ячмень фуражный стоит одну цену. Это говорит о том, что сегодня продавать пшеницу, в общем-то, мягко говоря, невыгодно. Именно потому, что нет цены на нее, — сказал корреспонденту 161.RU советник президента ТПП Ростовской области Юрий Корнюш.

— Это слишком маленькая разница, — прокомментировал цену на пшеницу третьего и четвертого классов президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. — Разница в 300 рублей — это вообще ни о чём.

Пшеницу в зависимости от качества зерна подразделяют на классы. Пшеницу первого, второго, третьего и четвертого классов считают продовольственной. Зерно первого класса — это высококачественное сырье с наивысшими показателями, с самым высоким уровнем белка и клейковины. Пшеница пятого класса является менее качественной, ее используют на непродовольственные цели — например, отправляют на корм животным.

Он добавил, что разбег цены должен составлять от тысячи до двух, как минимум — между классами в зависимости от количества протеина.

— У нас еще будет много чего невероятного в этом году, я думаю, — сказал независимый аграрный эксперт Александр Корбут. — У нас невероятно высокий урожай сои — и будут низкие цены на сою. У нас высокие урожаи рапса, а в мире тоже высокие урожаи рапса, что не поддерживает цену. Это сложный сезон будет очень по нашим экспортным товарам. И по бобовым то же самое. Там, где у нас будет рекордное производство, будет перепроизводство — и будут низкие цены.

Фермеры продают пшеницу по низкой цене Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

При этом осенью 2025 года продажи зерновых и масличных культур аграриями идут рекордными темпами, но финансовое положение сельхозпроизводителей остается крайне сложным, следует из отчета аналитического центра «СовЭкон».

«Мы считаем, что всплеск продаж отражает растущее финансовое давление на фермеров, многие из которых вынуждены реализовывать урожай, чтобы погашать кредиты и финансировать зимнюю посевную кампанию. Доналоговая прибыль производителей зерновых и масличных культур в январе — августе 2025 года составила 67 миллиардов рублей, что на 25% ниже уровня прошлого года», — говорится в отчете.

— 2 года назад мы собрали пшеницы [в среднем по] 54 центнера с гектара. В прошлом году — терпимые 36. А в этом году у нас полный [ужас], «рецидив» засухи: 12–13 центнеров с гектара, — говорит фермер из Азовского района. — Каюсь: купил удобрения с рук, оказалось — фуфло. Но не от хорошей жизни купил. Я два «Акроса» (зерноуборочный комбайн, производимый в Ростове. — Прим. ред.) продал, чтобы дебет с кредитом свести. Но у соседей-[фермеров] ситуация не сказать, что лучше. 14 с чем-то — средний результат по району. На что жить? Это просто катастрофа.

Фермер первой волны Хугас Багаджиян думает продать остатки зерна и закрыть хозяйство. Пока он придерживает урожай: ждет хорошей цены.